Je li vaš šef psihopat? Ovo su znakovi na koje trebate obratiti pažnju!

Profesorica Elena Fernández-del-Río sa Sveučilišta u Zaragozi u Španjolskoj navela je jednostavne načine za prepoznavanje je li vaš poslodavac psihopat, narcis, sadist ili makijavelistički nastrojen nadređeni. U svom pregledu mračnih osobina ličnosti, objavljenom u Međunarodnoj enciklopediji poslovnog menadžmenta, istaknula je različite karakteristike svake od njih. "'Mračna strana' ljudske osobnosti, u cjelini, odnosi se na sklonost etički, moralno i društveno upitnim ponašanjima", napisala je, dodajući kako svaku od ovih mračnih osobina karakteriziraju jedinstvene značajke poput grandioznosti kod narcizma, izgradnje saveza i manipulacije u makijavelizmu, deficita samokontrole u psihopatiji i uživanja u okrutnosti kod sadizma.

Svaka od ovih osobina može imati različit učinak na zaposlenike, a profesorica upozorava da u nekim slučajevima postoje veze između mračnih ličnosti i zlostavljačke prakse od strane nadređenih. "Lideri s mračnim osobinama ličnosti u svojim društvenim interakcijama djeluju kao neosjetljivi, manipulativni, pretjerano zahtjevni, autoritarni, samodostatni, distancirani, kritični, arogantni ili s preuveličanom željom da udovolje", rekla je. Takvo ponašanje, poput onog koje pokazuje lik Mirande Priestly u filmu "Vrag nosi Pradu", može dugoročno uzrokovati značajne međuljudske sukobe u radnom okruženju.

U sklopu svog rada, profesorica Fernández-del-Río identificirala je ključne značajke svake osobine ličnosti. Psihopatiju tako definira nedostatak samokontrole, emocionalna hladnoća, kaotičan i impulzivan način života, nedostatak osjećaja krivnje i kajanja te izraženo antisocijalno ponašanje. S druge strane, narcisi imaju tendenciju iskazivanja pretjerane samoljubivosti, grandioznosti i arogancije, napuhanog osjećaja vlastite važnosti, a zahtijevaju i stalno divljenje te su motivirani isključivo vlastitim egom.

Osobe koje imaju izražene makijavelističke crte vjerojatno su natjecateljski nastrojene, imaju ciničan pogled na svijet, vješti su strateški manipulatori, bezosjećajni su i usredotočeni na izgradnju te održavanje pozitivne reputacije pod svaku cijenu. Konačno, sadisti uživaju u okrutnosti, pronalaze zadovoljstvo u ponižavanju drugih, vole stavljati ljude pod svoju kontrolu te pokazuju agresivno, zastrašujuće ili omalovažavajuće ponašanje. Šefovi s ovim karakteristikama mogu značajno utjecati na stavove i ponašanje mlađih članova tima.

Kako "mračni lideri" utječu na zaposlenike

Jedna ranija studija otkrila je da su makijavelistički lideri povezani s većom emocionalnom iscrpljenošću kod zaposlenika, kao i s nižim zadovoljstvom zbog napredovanja. Šefovi koji pokazuju više psihopatskih crta također imaju zaposlenike s nižim zadovoljstvom poslom, slabijim timskim učinkom i lošijom grupnom kohezijom. "Neke studije potvrdile su vezu između mračne osobnosti i zlostavljačkih praksi od strane nadređenih, posebno kada posjeduju makijavelističke ili psihopatske osobine", napisala je profesorica u svom radu, "U slučaju psihopata i sadista, trebali bismo biti oprezni ako zauzimaju radno mjesto s autoritetom nad drugim ljudima."

Teško ih je otkriti i opasni su na poziciji moći

Profesorica je objasnila da je ove "mračne" sklonosti izuzetno teško otkriti tijekom intervjua za posao ili putem upitnika. "Čini se da je lažiranje, kako bi se prikazali u povoljnom svjetlu, često kod kandidata koji pokazuju mračne osobine ličnosti", navela je. Kada je riječ o upravljanju takvim osobama na radnom mjestu, rekla je da je ključno da organizacije pošalju jasnu poruku svim zaposlenicima da se zlostavljačko ponašanje neće tolerirati. "Osim toga, potencijalne žrtve treba poticati da prijave svako zlostavljanje na radnom mjestu koje jamči njihovu anonimnost od moguće odmazde", napisala je.

Istaknula je da bi se neke značajke mračnih profila ličnosti zapravo mogle smatrati pozitivnim atributima u kratkom roku, na primjer u izrazito konkurentnim situacijama, gdje je rizik visok ili gdje su društvene interakcije ograničene. "Međutim, u organizacijama koje zahtijevaju interakciju mnogih ljudi i dugoročan rad, mračne ličnosti mogu biti prepreka postizanju organizacijskih ciljeva", zaključila je. Neki narcisi mogu posjedovati pozitivne osobine, poput samopouzdanja, koje bi kratkoročno mogle privući sljedbenike. Međutim, s vremenom bi na kraju otkrili neprijateljska i antagonistička ponašanja koja ostatak grupe više ne bi dobro prihvaćao.