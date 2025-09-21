Stomatolog otkrio kojih 7 stvari može saznati o vašem zdravlju bez da mu išta kažete

Redoviti posjeti zubaru mnogo su više od samog održavanja zdravih zubi i desni. Stomatolozi kroz pregled usta mogu otkriti znakove raznih zdravstvenih problema, od nedostatka vitamina do ozbiljnijih stanja poput dijabetesa ili bolesti srca, čime vaša usta postaju svojevrsni prozor u opće zdravlje organizma. Dr. Kabir Bhogal rekao je da, osim karijesa i čišćenja zubi, male promjene u vašim ustima mogu otkriti temeljna stanja te da se mnogi zdravstveni problemi prvo pojavljuju kao promjene u vašem oralnom okruženju, često prije nego što sami primijetite bilo kakve simptome.

Stoga je dr. Bhogal podijelio sedam iznenađujućih stvari koje stomatolog može reći o vašem zdravlju prije nego što sazna vašu medicinsku povijest, piše Daily Express. Škripanje zubima ili stiskanje čeljusti može ukazivati ​​na bruksizam, naviku koja se obično povezuje sa stresom ili tjeskobom. Kada smo pod stresom, tada možemo nesvjesno stiskati čeljusti ili škrgutati zubima kao fizički odgovor na napetost. Tijekom vremena to može dovesti do vidljivih simptoma poput ravnih ili istrošenih površina zuba, boli u čeljusti, pa čak i malih prijeloma, obično na griznim rubovima kutnjaka ili prednjih zuba.

Ako se ne liječi, bruksizam može doprinijeti poremećajima temporomandibularnog zgloba koji spaja čeljust s lubanjom. To može dovesti do kroničnih glavobolja, bolova u licu i poteškoća sa žvakanjem. Osim tehnika upravljanja stresom, stomatolozi mogu predložiti i prilagođene noćne štitnike tijekom spavanja ili, u težim slučajevima, zubne krunice za obnovu štete. Stomatolozi su također obučeni za prepoznavanje simptoma parodontalne bolesti, kroničnog stanja koje utječe na tkivo desni i vodeći je uzrok gubitka zuba.

Pušenje značajno povećava rizik od razvoja bolesti desni smanjenjem protoka krvi u desni, slabljenjem imunološkog odgovora i otežavanjem zacjeljivanja tkiva. S vremenom to može dovesti do trajne upale, povlačenja desni, pa čak i gubitka kosti. Zato redoviti stomatološki pregledi često mogu otkriti skriveni utjecaj pušenja na vaše oralno zdravlje, obično prije nego što to sami shvatite. Kada se zaštitni vanjski sloj zuba, caklina, počne trošiti, to može biti rani znak kronične izloženosti kiselini.

To se u početku može uočiti na stražnjoj strani zuba i često proizlazi iz nedijagnosticirane gastroezofagealne refluksne bolesti (GERB), stanja u kojem se želučana kiselina opetovano vraća u jednjak, pa čak i u usta. Stomatolozi to obično mogu otkriti prije nego što pacijent shvati da ima refluks kiseline jer erozija kiselinom slabi caklinu i čini zube osjetljivijima na karijes i pukotine. Ova vrsta oštećenja može zahtijevati restaurativne postupke poput zubnih krunica da bi se zaštitili zahvaćeni zubi.

Iako kserostomija, odnosno suha usta, može biti posljedica čimbenika poput dehidracije, stresa ili lijekova, ona je također čest rani simptom dijabetesa. To je zato što dijabetes može izravno utjecati na slinovnice i oštetiti njihovu sposobnost proizvodnje sline. Osim toga, visoka razina šećera u krvi uzrokuje da tijelo gubi više tekućine, što brže dovodi do suhoće usta. Budući da slina obično pomaže isprati čestice hrane i neutralizirati oralne kiseline, smanjena slina stvara idealno okruženje za lakše razmnožavanje bakterija, povećavajući rizik od karijesa i bolesti desni.

Obično bi se primijetila izražena suhoća i ljepljiv osjećaj u ustima, a ponekad i gljivična infekcija poput angularnog stomatitisa, pukotine u kutovima usana, što može zahtijevati krvnu pretragu. Bijele mrlje ili kremasti premaz na jeziku i unutarnjim obrazima mogu biti znak oralne kandidijaze, gljivične infekcije uzrokovane prekomjernim rastom Candide, vrste kvasca koji prirodno živi u ustima. Imunološki sustav obično drži rast oralnih bakterija pod kontrolom, pa kada je prirodna obrana tijela ugrožena, to omogućuje Candidi da se razmnožava.

To može biti uzrokovano stanjima poput HIV-a i autoimunih bolesti ili čak određenim lijekovima poput antibiotika koji narušavaju ravnotežu normalnih bakterija u tijelu. Osim toga, loše prianjajuće proteze mogu pogoršati ovaj problem iritirajući oralna tkiva i stvarajući vlažno okruženje u kojem kvasac uspijeva. Stomatolog je savjetovao ugradnju dentalnih implantata umjesto zubnih proteza za dugoročno nadomještanje zubi jer se implantati integriraju u kost te pružaju veću stabilnost i pritom čuvaju susjedne zube.

Zadah iz usta ne ovisi uvijek o jačem ili redovitijem pranju zuba. U stvarnosti, uporan zadah iz usta, unatoč dobroj oralnoj higijeni ili redovitim higijenskim pregledima, može proizaći iz gastrointestinalnih problema. Uobičajeni uzrok može biti Helicobacter pylori (H. pylori), vrsta bakterije koja inficira sluznicu želuca čirevima i proizvodi sumporne spojeve koji doprinose neugodnom mirisu.

Disfunkcija jetre može se manifestirati i kroz dah jer igra vitalnu ulogu u metabolizmu hranjivih tvari i filtriranju toksina iz krvi. Kada jetra ne funkcionira ispravno, tada se otpadne tvari mogu nakupljati, a ti se toksini zatim mogu ispuštati kroz pluća, uzrokujući neuobičajeno pljesniv ili metalni dah. Stomatolozi često mogu prepoznati razliku na temelju odakle dolazi miris, kako miriše i poboljšava li se oralnom njegom.

Jezik koji izgleda neobično blijedo ili glatko može odražavati nedostatak esencijalnih vitamina i minerala, posebno željeza, folata ili vitamina B12. Ovi posebni hranjivi sastojci igraju ključnu ulogu u održavanju zdravih krvnih stanica i podržavanju popravka tkiva i imunološke funkcije, a sve to izravno utječe na vaše oralno zdravlje. Bez dovoljno njih, meka tkiva u ustima, posebno jezik, mogu se upaliti, istaniti ili biti sklona iritaciji jer ne dobivaju kisik ili hranjive tvari koje su im potrebne.

To može dovesti do nelagode, peckanja ili čak povećanog rizika od infekcije, što se sve može pogoršati zbog odgođenog procesa zacjeljivanja uzrokovanog pothranjenošću. Stomatolozi mogu pomoći u prepoznavanju ranih znakova anemije ili povezanih nutritivnih nedostataka i mogu savjetovati daljnje krvne pretrage kod liječnika opće prakse.