Ovo je mnoge iznenadilo: Znate li što stvarno znači Durex - ime popularnog brenda kondoma?

Durex je jedan od najpoznatijih brendova kondoma na svijetu, prisutan posvuda, od supermarketa do automata. No, unatoč toj sveprisutnosti, pravo značenje njegovog imena nedavno je iznenadilo mnoge korisnike društvenih mreža. Ispostavilo se da popularna pretpostavka kako je ime povezano sa seksom nije točna i da iza pet slova stoji potpuno drugačija priča.

Pravo značenje imena Durex zapravo je skraćenica, spoj triju engleskih riječi koje su osnivači smatrali ključnima za vrijednosti koje njihov proizvod treba predstavljati. Te riječi su: Durability (trajnost, izdržljivost), Reliability (pouzdanost) i Excellence (izvrsnost). Upravo su te tri kvalitete – trajnost, pouzdanost i izvrsnost – bile temeljne vrijednosti na kojima je brend izgrađen. Cilj je bio stvoriti ime koje će odmah asocirati na sigurnost i kvalitetu, što je od presudne važnosti za proizvod poput kondoma.

Povijest brenda seže u 1915. godinu kada je osnovana tvrtka pod imenom London Rubber Company. Četrnaest godina kasnije, 1929. godine, tvrtka je odlučila dati novo ime svom ključnom proizvodu i tada je rođeno ime Durex. Taj trenutak označio je i početak globalne ekspanzije, jer je Durex postao jedan od prvih brendova kondoma koji se počeo oglašavati u brojnim zemljama, gradeći reputaciju koja traje i danas.

Otkriće pravog značenja imena Durex izazvalo je brojne reakcije na društvenim mrežama. Mnogi korisnici izrazili su svoje iznenađenje, priznajući da su godinama živjeli u zabludi. Jedan korisnik Instagrama komentirao je: "Mislio sam da je to akronim za 'DURing sEX' (tijekom seksa)”. Neki su bili i skeptični prema samim temeljnim vrijednostima, pa je jedan komentar glasio: "Kako je trajan?", dok je drugi korisnik preispitivao: "Trajnost? Ne ovisi li to o osobi koja ga koristi?"