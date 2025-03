Što prvo trebate napraviti ujutro kada se probudite? Podići će vaše raspoloženje

Jutro je vrijeme kada za buđenje iz noćnog sna i priprema za novi dan. Kako bismo započeli dan s energijom, tako mnogi ljudi razvijaju svoje jutarnje rituale koji im pomažu da se osjećaju svježe i motivirano. Bilo da je riječ o ispijanju šalice kave ili brzom razgibavanju, ovi rituali postaju važan dio svakodnevne rutine. Oni ne samo da nas pripremaju za izazove dana, već pomažu u postizanju unutarnje ravnoteže i smanjenju stresa, pružajući nam osjećaj kontrole i fokusa.

Možda ćete biti skloni uzeti šalicu kave ili energetski napitak čim se probudite, ali stručnjaci kažu da postoji drugo piće koje je najbolje za početak vašeg dana, a to je obična voda, piše New York Post. "Uvijek popijem veliku čašu vode", nedavno je rekao dr. Brian Hoeflinger, neurokirurg iz Ohija. Pitka voda neophodna je za nadoknadu izgubljene tekućine, izbacivanje toksina, poticanje metabolizma, kontrolu unosa kalorija, pomoć probavi, energiziranje mišića, jačanje zdravlja kože, jačanje imuniteta, regulaciju tjelesne temperature, održavanje redovite stolice i poboljšanje funkcije mozga.

Postoje dokazi da bi to trebala biti prva stvar koju ćete napraviti nakon što ugasite alarm. Studija iz 2020. pokazala je da ispijanje 500 mililitara vode, što je oko dvije čaše, nakon 12 sati dehidracije poboljšava pamćenje, ublažava žeđ i poboljšava raspoloženje. Ispijanje 200 mililitara pružilo je mnoge od ovih dobrobiti, dok je 100 mililitara bilo mnogo manje učinkovito. "Voda je osnovni element ljudskog tijela i čini 60-70 posto tjelesne težine. Ključno je za svaki sustav i metaboličku aktivnost ljudskog tijela”, napisali su istraživači sa Sveučilišta u Pekingu u Kini.

Dugo se savjetovalo da treba popit osam čaša vode dnevno, no stručnjaci zapravo preporučuju unos 15 do 30 mililitara vode po kilogramu tjelesne mase. Emily Leeming, znanstvenica specijalizirana za mikrobiom i registrirana nutricionistica, predložila je da pored kreveta držite bocu vode i čašu. "Ili pazite da pijete vodu prije i poslije pranja zubi", nedavno je napisala. Dr. Shiara Ortiz-Pujols, direktorica medicine za pretilost, istaknula je da gubimo vodu dok spavamo kroz fiziološke procese poput disanja i znojenja. "Voda vam pomaže u rehidraciji za optimalno funkcioniranje, osobito prije prve šalice kave jer će vas to dodatno dehidrirati", objasnila je.

Također je dodala da voda pomaže pripremiti vaš probavni sustav za hranu koju ćete jesti kasnije tijekom dana, pogotovo ako pijete toplu vodu. "Ovo pomaže u promicanju redovitih navika stolice i ublažavanju zatvora", rekla je. Dok topla voda može probuditi probavni sustav, hladna voda može blago povećati vaš metabolizam jer tijelo mora uložiti energiju da je zagrije. Ako ujutro niste spremni za čašu vode, liječnici kažu da je u redu nadoknaditi svoje ciljeve hidratacije kasnije tijekom dana.