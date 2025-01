Imate problem s buđenjem i stalno pritišćete 'snooze'? Evo kako se riješiti te nezdrave navike!

Postoje dvije vrste ljudi: oni koji radosno skaču iz kreveta na prvi zvuk alarma te oni koji leže i pritišću 'snooze' četiri ili pet puta kako bi 'ukrali' još nekoliko dragocjenih minuta sna. Možda ste već imali priliku čuti da ponavljanje buđenja svakog jutra, odgađanjem glasne zvonjave mobilnog telefona nije dobro za vaše zdravlje. Kako piše LADBible, medicinska sestra Jordan Bruss koja na TikToku dijeli korisne savjete vezane za zdravlje, pojasnila je da vas 'snooze' može učiniti još umornijima no što ste bili nakon prvog alarma.

Očekivano, mnogi njezini pratitelji nisu bili oduševljeni tom informacijom iako su možda već slutili da njihova jutarnja rutina nije dobra za zdravlje. Nekoliko njih je istaknulo da savjeti poput onog 'samo ustani' jednostavno nisu od koristi ljudima koji često prespavaju alarme ili ne mogu ostati budni nakon što prvi put začuju zastrašujuće zvukove sa svog telefona. Jordan je objavila i video sa savjetima kako lakše ustati iz kreveta nakon prvog alarma.

Uvedite redovan raspored spavanja: Prvi Jordanin savjet vezan je uz uvođenje redovnog rasporeda spavanja, što omogućuje tijelu da se budi na prirodan način. 'Prvi korak je održavanje redovnog cirkadijalnog ritma', kaže Jordan. 'To će pomoći vašem tijelu da prirodno regulira ciklus spavanja.' To znači, nastavila je, da biste trebali ići na spavanje i buditi se u isto vrijeme svakog dana. Na taj način stabilizirat ćete svoj unutarnji sat. Jordan priznaje da se toga teško držati baš svakog dana jer, primjerice, subotom nitko ne želi ići u krevet već u 22 sata, no konzistentnost je ključna.

Zapamtite da se navike mogu mijenjati: Jordan podsjeća da je naš mozak nakon određenog vremena u stanju usvojiti nove navike. 'Možete oblikovati svoj mozak tako da formira nove navike', objasnila je. Kaže da to zahtijeva rad i puno konzistentnosti, no očekivana promjena vrijedna je truda.

Ostavite mobitel s alarmom na drugoj strani sobe: Riječ je o sugestiji koju je Jordan prihvatila od jednog svog pratitelja. Ona podrazumijeva ostavljanje mobitela s alarmom na drugoj strani prostorije u kojoj spavate, što će vas prisiliti da ustanete iz kreveta kada krene zvonjava. 'Ako već morate fizički ustati, ostanite izvan kreveta', poručila je svima koji razmišljaju o iskušavanju ove naizgled jednostavne tehnike.

