Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 29
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
POSEBNI MALIŠANI

Stiglo je vrijeme malenih promatrača: Evo čime će vas s nogu oboriti bebe rođene u veljači

Shutterstock
VL
Autor
Slavica Trgovac Martan
03.02.2026.
u 07:00

Djeca rođena u veljači često izrastu u ljude koji su tiho sigurni u sebe, one koji ne trebaju stalno odobravanje te radije biraju nekoliko bliskih prijatelja umjesto velike publike

Stigla je 'veljača-premetača', mjesec koji je, kako se i iz njegovog narodnog nadimka može i zaključiti, sve samo na običan. A to vrijedi i za klince koje baš u njemu dođu na svijet. Bebe rođene u veljači često djeluju kao maleni promatrači: ne jure odmah u središte događanja nego najprije 'snime' prostor, ljude i raspoloženje. To ne znači da su hladne ili povučene. Baš naprotiv. Vrlo su društvene, samo što imaju svoj ritam. Kada se osjećaju sigurno, iznenade toplinom, razigranošću i iznimnom privrženošću. Naravno, svako je dijete drugačije, ali roditelji i odgojitelji često kod djece rođene u veljači prepoznaju nekoliko zanimljivih obrazaca.

Prvo, to je izražena neovisnost, i to u vrlo ranoj dobi. 'Djeca veljače' znaju imati vrlo jasne preferencije: što žele nositi, kako žele posložiti igračke, kojim redom obavljaju svoje male rituale. U vrtiću se to može doživjeti kao potreba da se najprije povuku u kut i promatraju pa tek onda uključe u igru. Ne vole naglo guranje i forsiranje, ali kada im date vremena, vrlo brzo pokažu hrabrost na svoj poseban način.

Druga česta crta ovih mališana je maštovitost. Njihova igra često ima priču, uloge i 'svjetove' koje sami grade. U školskoj dobi to nerijetko preraste u originalno razmišljanje: ne zadovoljavaju se pukim pravilima, nego pitaju 'zašto' i 'što ako'. Takva radoznalost ponekad izgleda kao tvrdoglavost, no iza nje se često krije sposobnost da povezuju stvari, uočavaju detalje i stvaraju vlastita rješenja.

Treće, djeca rođena u veljači često imaju naglašen osjećaj za pravednost i snažnu empatiju. Primjećuju tuđe emocije, reagiraju na nepravdu, znaju se uzrujati kad netko bude isključen ili ismijan. To može biti izazovno jer ih tuđe raspoloženje lako 'povuče', ali uz podršku odraslih uče kako prepoznati emocije, izgovoriti ih i postaviti granice.

Što se iz svega toga može naslutiti o ovim posebnim individuama u odrasloj dobi? Djeca rođena u veljači često izrastu u ljude koji su tiho sigurni u sebe. Ne trebaju stalno odobravanje te radije biraju nekoliko bliskih prijatelja umjesto velike publike. Cijene autentičnost, slobodu i smisao, pa im odgovaraju okruženja u kojima mogu stvarati, pomagati ili mijenjati stvari nabolje. Drugim riječima, ako imate bebu rođenu u veljači, računajte na osobnost koja ne viče da bi bila primijećena, ali se unatoč tome itekako pamti.

Pseći prijatelji za duge staze: Ovo je 7 najdugovječnijih pasmina, neki dočekaju punoljetnost
1/8
Ključne riječi
astrologija horoskop veljača dijete Beba

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Women's Weekend

Zašto se Women's Weekend upisuje u kalendar: sedam razloga koji nadilaze program

Kalendar nam je pun. Posao, obaveze, putovanja, treninzi, rođendani, sastanci koji se gomilaju i planovi koji se stalno preslaguju. Ipak, sve se posloži i odradi. Ali rijetki su datumi koji se stvarno čuvaju bez obzira na sve. Ne zato što moraš, nego zato što želiš. U vremenu kad događaja ima više nego ikad, a svi obećavaju isto – networking, promjenu perspektive, zabavu i novu energiju – rijetki su oni koji nude nešto više od programa. Jedan od takvih upravo je Women’s Weekend.

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!