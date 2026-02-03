Stiglo je vrijeme malenih promatrača: Evo čime će vas s nogu oboriti bebe rođene u veljači

Stigla je 'veljača-premetača', mjesec koji je, kako se i iz njegovog narodnog nadimka može i zaključiti, sve samo na običan. A to vrijedi i za klince koje baš u njemu dođu na svijet. Bebe rođene u veljači često djeluju kao maleni promatrači: ne jure odmah u središte događanja nego najprije 'snime' prostor, ljude i raspoloženje. To ne znači da su hladne ili povučene. Baš naprotiv. Vrlo su društvene, samo što imaju svoj ritam. Kada se osjećaju sigurno, iznenade toplinom, razigranošću i iznimnom privrženošću. Naravno, svako je dijete drugačije, ali roditelji i odgojitelji često kod djece rođene u veljači prepoznaju nekoliko zanimljivih obrazaca.

Prvo, to je izražena neovisnost, i to u vrlo ranoj dobi. 'Djeca veljače' znaju imati vrlo jasne preferencije: što žele nositi, kako žele posložiti igračke, kojim redom obavljaju svoje male rituale. U vrtiću se to može doživjeti kao potreba da se najprije povuku u kut i promatraju pa tek onda uključe u igru. Ne vole naglo guranje i forsiranje, ali kada im date vremena, vrlo brzo pokažu hrabrost na svoj poseban način.

Druga česta crta ovih mališana je maštovitost. Njihova igra često ima priču, uloge i 'svjetove' koje sami grade. U školskoj dobi to nerijetko preraste u originalno razmišljanje: ne zadovoljavaju se pukim pravilima, nego pitaju 'zašto' i 'što ako'. Takva radoznalost ponekad izgleda kao tvrdoglavost, no iza nje se često krije sposobnost da povezuju stvari, uočavaju detalje i stvaraju vlastita rješenja.

Treće, djeca rođena u veljači često imaju naglašen osjećaj za pravednost i snažnu empatiju. Primjećuju tuđe emocije, reagiraju na nepravdu, znaju se uzrujati kad netko bude isključen ili ismijan. To može biti izazovno jer ih tuđe raspoloženje lako 'povuče', ali uz podršku odraslih uče kako prepoznati emocije, izgovoriti ih i postaviti granice.

Što se iz svega toga može naslutiti o ovim posebnim individuama u odrasloj dobi? Djeca rođena u veljači često izrastu u ljude koji su tiho sigurni u sebe. Ne trebaju stalno odobravanje te radije biraju nekoliko bliskih prijatelja umjesto velike publike. Cijene autentičnost, slobodu i smisao, pa im odgovaraju okruženja u kojima mogu stvarati, pomagati ili mijenjati stvari nabolje. Drugim riječima, ako imate bebu rođenu u veljači, računajte na osobnost koja ne viče da bi bila primijećena, ali se unatoč tome itekako pamti.