"Mixfeeding": Koje su prednosti ovakve prehrane za psa i odgovara li vašem ljubimcu?

Polemika oko toga je li za psa bolja suha ili mokra hrana traje godinama, ali sve više vlasnika odlučuje se za mixfeeding, odnosno kombiniranje obje vrste hrane u svakodnevnoj prehrani. Takva prehrana objedinjuje prednosti granula i mokre hrane te psu može osigurati raznovrsnije obroke i dodatnu hidrataciju, pod uvjetom da su nutritivno uravnoteženi i prilagođeni njegovoj dobi, veličini i razini aktivnosti.

Stručnjaci američkog proizvođača hrane za kućne ljubimce Nutro navode da vlasnici ne moraju birati isključivo jednu vrstu hrane. „Kombinirana prehrana može biti odlično rješenje za vas i vašeg psa“, ističu. Granule je lako dozirati, jednostavno ih je skladištiti i dulje ostaju svježe nakon otvaranja pakiranja, a njihova hrskava tekstura može pomoći u smanjenju nakupljanja zubnog plaka. Zbog svoje praktičnosti i nutritivnih vrijednosti češći su izbor vlasnika pasa. Mokra hrana sadrži znatno više vlage, intenzivnijeg je mirisa i okusa te mnogim psima predstavlja privlačniji obrok, a veći udio vode može pomoći i psima koji tijekom dana ne unose dovoljno tekućine.

Iako kombinirana prehrana ima brojne prednosti, važno je odabrati kvalitetnu mokru hranu jer je tržište preplavljeno proizvodima koji nisu prikladni za svakodnevnu prehranu. Ona bi trebala sadržavati dovoljno bjelančevina, zdravih masti, vitamina i minerala te biti prilagođena životnoj dobi i potrebama psa. Čitanje deklaracija najvažniji je aspekt pri odabiru kvalitetne hrane, a ako uočite da proizvod sadrži velike količine šećera i soli, nepotrebnih konzervansa i aditiva te da među glavnim sastojcima prevladavaju jeftina punila, poput kukuruznog glutena ili pšenice, uz mali udio kvalitetnih životinjskih proteina, takvu hranu bolje je preskočiti.

Kombinirana hrana pruža ravnotežu prehrani vašeg psa jer spaja različite teksture i okuse, a pritom omogućuje da pas uživa u prednostima mokre hrane bez znatnog povećanja troškova prehrane. Promjene u jelovniku treba uvoditi postepeno kako bi se probavni sustav lakše prilagodio, a količinu hrane uskladiti s veterinarom kako pas ne bi unosio previše kalorija. Mixfeeding je odličan izbor za pse koji ne piju dovoljno vode, izbirljive ljubimce i starije pse kojima je lakše jesti mekšu hranu. Kombiniranjem mokre i suhe hrane vlasnici istodobno iskorištavaju prednosti obje vrste prehrane, a uz pravilno prilagođene porcije i kvalitetne sastojke takav način hranjenja može pozitivno utjecati na zdravlje i općenito dobrobit psa.