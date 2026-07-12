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Jednostavan trik uz koji će bijela posteljina dulje zadržati svježinu

Shutterstock
VL
Autor
Stephany Domitrović
12.07.2026.
u 08:00

Za svježu i blistavu posteljinu nisu potrebni skupi proizvodi. Dovoljna je jedna jednostavna navika nakon pranja.

Bijela posteljina, kao i svaki drugi bijeli komad tkanine, s vremenom izgubi svježinu, poprimi sivkastu nijansu ili požuti zbog redovite upotrebe, pranja i svakodnevnog trošenja. Iako su sredstva za izbjeljivanje vrlo učinkovita, njihova pretjerana upotreba može oštetiti vlakna i skratiti vijek trajanja tkanine. Srećom, postoje i jednostavne, pristupačne i prirodne metode koje pomažu održati posteljinu svježom, čistom i blistavo bijelom, bez agresivnih kemikalija.

Sophie Harris, lifestyle novinarka koja na portalu The Mirror često piše o čišćenju, vrtlarstvu i kućanskim trikovima, otkrila je da se i sama služi vrlo jednostavnom metodom nakon pranja. „Jedan od mojih omiljenih načina da bijela posteljina ostane blistava jest jednostavno sušenje na otvorenom, na suncu“, napisala je. Sunčeve ultraljubičaste zrake imaju prirodan učinak izbjeljivanja pa mogu pomoći u smanjenju žutila i vraćanju svježeg izgleda bijelim tkaninama. Sušenje na svježem zraku istodobno uklanja neugodne mirise, zbog čega posteljina često djeluje svježije nego nakon korištenja sušilice.

Za što bolji rezultat preporučuje se raširiti posteljinu tako da sunčeva svjetlost dopire do što veće površine tkanine. Veće komade, poput plahti i navlaka za poplun, dobro je raširiti na izravnom suncu kako bi se ravnomjerno osušili s obje strane. Osjetljive materijale nije preporučljivo ostavljati satima na jakom suncu jer dugotrajno izlaganje može oslabiti vlakna. Kod pamučne posteljine, ručnika i izdržljivije bijele odjeće ovakav način sušenja uglavnom ne predstavlja problem te može pomoći da dulje zadrže svijetlu boju.
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