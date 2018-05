Srce Slavonije vas zove! Dobrodošli u Đakovo na 52. Đakovačke vezove

U vrijeme kad padaju prvi otkosi zlatnog žita, a zrelo klasje najavljuje plodnu godinu i kruh na slavonskom stolu, srce cijele Đakovštine, ali i šire, kuca samo za jedno – svoje Đakovačke vezove. Vez do veza, zlatnim koncem, nanizala se već 51 godina, a u široki zagrljaj slavonske duše hrli i ona 52. U naručju joj tradicija, a u žuljavim rukama slavonskog čovjeka tambura i žica. Odjekuju tih dana Đakovom dobro poznate slavonske pjesme, hvataju se gizdave djevojke i snaše u kola, bljeskaju na suncu dukati, štreplje i tkanica što ponos i život znači.

Foto: Izvor TZG Đakova Photo Maja Muškić Đakovački vezovi

Otvara Đakovo širom svoja vrata tijekom cijele godine, a posebice u lipnju i srpnju, svim putnicima namjernicima, gostima, što se u njegovo okrilje slijevaju sa svih strana Hrvatske i svijeta. Usporedno s bilom tog pitomog grada na istoku Hrvatske čuje se topot nacionalnog blaga – lipicanskih konja iz Državne ergele Đakovo. Okićeni, ponositi, više od pet stoljeća simbol su široke slavonske ravni, vozili su oni najveću gospodu, ali i vjerno služili slavonskom čovjeku. Nema na svijetu ljepše razglednice, nego kad pod zvonicima đakovačke katedrale svetog Petra kočijaš potegne svoje uzde, a griva se uzdigne nošena vjetrom. Pa kad k tome veselo zaigraju stara zvona najljepše, kako rekoše, crkve od Venecije do Carigrada, pozivajući puk na svetu misu! Zaigra srce u grudima i Slavonca i gosta mu što ga je prigrlio i ugostio nadaleko poznatom slavonskom gostoljubivošću.

Foto: Izvor Državna ergela Đakovo Photo Silvija Butković Državna ergela Đakovo

Prvi Đakovački vezovi održani su 2. i 3. srpnja 1967. godine kao specifična prigodna turističko-kulturna manifestacija u povodu Međunarodne godine turizma. Inicijator za osnivanje Đakovačkih vezova bio je dr. Zvonimir Benčević, a već prva manifestacija doživjela je velik uspjeh kod ljudi iz Slavonije, ali i šire.

Manifestacija Đakovački vezovi održava se svake godine krajem lipnja i početkom srpnja. Tu se izvodi izvorni folklor prije svega Slavonije, Baranje i zapadnog Srijema te drugih krajeva Hrvatske uz prateće priredbe – otvorenje raznih izložbi, konjičke priredbe i natjecanja, glazbene programe, gastro fest, vinske manifestacije, radionice tradicijske kulture za djecu i odrasle, dječji festival tradicijske kulture, predstavljanje zemlje partnera, etno film festival te druge kulturne i turističke priredbe. Manifestacija ima i međunarodni karakter, okuplja izvorne folklorne skupine iz svih dijelova svijeta.

Foto: Izvor TZG Đakova Photo Maja Muškić Đakovački vezovi

Centralni su događaji svečano otvaranje, nastupi folklornih skupina i kao najvažniji – svečana povorka ulicama grada te ceremonija zatvaranja manifestacije pod nazivom ”Slavonijo, zemljo plemenita” s bogatim glazbenim programom i Izborom za najbolje nošeno narodno ruho.

Svakog ljeta posebno je živo na Đakovačkim vezovima, jednoj od najvažnijih smotri hrvatskoga folklornog stvaralaštva koja okuplja na desetke tisuća sudionika.

U manifestaciji sudjeluje čitav grad te je svijest o važnosti ove manifestacije i kulturno-umjetničkom značaju ukorijenjena u svim stanovnicima ovoga kraja i ta svijest se ne smanjuje, na što su stanovnici vrlo ponosni.

Foto: Izvor TZG Đakova Grad Đakovo

Manifestacija je dobila međunarodnu turističku Povelju FEST-a (Europske federacije turističkih novinara sa sjedištem u Rimu) Zasluge za turizam u 2005., godišnju turističku nagradu ”Anton Štifanić” za 2007. godinu i 2016.godinu, 2013. godine proglašena je najboljom kulturnom manifestacijom na području Republike Hrvatske ''Doživi Hrvatsku – Experience Croatia'' od strane Ministarstva turizma, Ministarstva kulture i Hrvatske turističke zajednice, u 2017./2018. godini manifestacija je nositelj oznake EFFE Label koja predstavlja izvrsnost i nudi međunarodnu prepoznatljivost jedinstvenosti pojedinoga festivala u cijeloj Europi. Riječ je o oznaci koja je dodijeljena od strane Međunarodnog žirija Europskog udruženja festivala te je, također u 2017. godini, manifestacija dobila nagradu ''Simply the best'' dodijeljenu od strane Udruge hrvatskih putničkih agencija (UHPA) i turističkog časopisa Way to Croatia.

Đakovo se oduvijek zove i jest ”Srce Slavonije”, grad bogate povijesti, kontinentalnog turizma uz prirodne ljepote… čarolija gastronomije, zvuka i običaja… što upravo Đakovački vezovi obuhvaćaju, slave i čuvaju od zaborava.

I kad izdaleka, prilazeći Đakovu, osjetite miris zemlje koja kruhom hrani, pa zalelujaju pred vama zelene trave i žuta žita, kad vam se poput putokaza ukažu dva žarko crvena tornja, znat ćete da ste na pravom putu, putu u srce, srce Slavonije - Đakovo!

