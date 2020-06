Spas za zadah: Super trik za salatu s češnjakom koji će ublažiti njegovu aromu

Uvijek je dobro znati neke nove trikove i savjete u kuhanju, a ovaj je iznenadio internet i ljudi se pitaju kako to prije nisu znali.



Svi ljubitelji češnjaka vole ga staviti u salatu, ali ponekad, čak i najmanja količina, potpuno prevlada okusom i sve vam pokvari. Autori kuharice 'Cook Something by Melissa Hamilton i Christopher Hirsheimer' imaju rješenje.



Kako MSN prenosi, u svojoj kuharici objašnjavaju da češnjak ne biste trebali staviti u salatu, narezan na komadiće ili u dresing. Zapravo biste trebali oguliti jedan režanj i njime premazati cijelu zdjelu u kojoj namjeravate poslužiti salatu.

Ovaj par vjenčao se među prosvjednicima: Snimke su obišle svijet:

Tako ćete izbjeći preveliku količinu i intenzivan okus, a opet će salata dobiti finu aromu.



Isti režanj možete zamotati u plastičnu foliju, staviti u hladnjak i koristiti nekoliko puta.