Soma od 75 kilograma ribari od Dunava dovezli u kolicima iz Konzuma

Autohtono, domaće, iločki. Pomisli čovjek odmah na vino. Ne traminac, a bome i na graševinu. Nije vino, već hrana. Ima nešto i u – ribi. A ovdje se jede smuđ, šaran, som... Friško uhvaćen u Dunavu.

Mijenjam puža za sladoled

– Ribari s Dunava, kad uhvate ribu, kucnu nam na vrata. Eto, lani je susjed uhvatio soma od 75 kilograma! Mrcina je bio, duži od 190 centimetara, dvojica su ga jedva nosila. Pa su se dosjetili – stavili ga u Konzumova kolica pa ga tako dopremili. To je riba od koje se može najesti stotinu ljudi, a još će i ostati – kaže vlasnik restorana Mladen Kuzman.

O gostima se brine, a ima i poseban štos. Na katu su i – sobe.

– Kucnem ujutro ja njima na vrata i odnesem i “kalodont”. Nije riječ o zubnoj pasti, već o čokančiću s medovačom. Gost još spava te onako, pospan, trgne rakijicu. Redom se oduševe – kaže.

Što s onima koji pretjeraju s pićem?

– Imali smo situacija da oni koji malo više navečer zavire u čašu umjesto u sobu, odu spavati u vešeraj. Promaše vrata. Znaš, tu je kod nas uvijek veselo. Bolje da propadne selo nego običaji, znaš kako kažu. Ali, treba oprezno, ne pretjerivati, čovjeka lako piće prevari – kaže vlasnik.

U podrumu, vinoteci, ima sva vina iz Iloka. Ovdje ima vinarija koliko želite, no svatko nudi svoje. A on ih je skupio sve. Cijena? Od 90 pa i do nekoliko stotina kuna.

– Godinama radim ovaj posao, za dvije će tri desetljeća. Bilo je teških vremena, čak smo se u ona najteža preselili u Lovran. Bio sam tad i kuhar i konobar...

Na meniju ima autohtona jela ovog kraja. Idemo redom.

Iločki ćevap. Fiš. Tašci.

– Tašci su desert, tijesto punjeno pekmezom i šljivama, posuto orasima. Tako su kuhale naše bake. Jedu se kod nas i žablji krakovi. Eh, kad se sjetim djetinjstva u Iloku, tada je glavni štos bio skupljati puževe. Ljudi su ih otkupljivali, a mi bismo kao djeca mijenjali puževe za sladoled! Višnje su se brale, stariji bi otišli na Dunav pa donijeli žaba. Danas, to je sve rijetkost.

Korejke lude za fišem

Na ovo mjesto dolaze egzotični gosti. Mnogi prvi put baš ovdje probaju ovo što je nabrojio.

– Bio nam je jedan gost iz Tajlanda. Tek je stigao, nije mogao spavati zbog jet-lega pa smo nas dvojica u 5 ujutro sjedili tu vani na terasi i razgovarali. Kaže on da bi pio “smrznuto vino”. Kakvo je to, čudio sam se. A nakon toga shvatio da želi ledenu berbu. Bio sam spreman! Štoviše, sve mi je boce odnio... Goste iz Južne Koreje, a bile su kod nas tri djevojke iz Seula, oduševio je fiš.

JELO OVOG KRAJA - ILOČKI ĆEVAP Na prvu čovjek bi pomislio da je riječ o pravom ćevapu, kao onaj u Požegi – vinogradarski divovski ćevap. Međutim, samo je ime takvo. Riječ je o vratini na žaru koja se zatim pirja sa svježim povrćem u umaku od rajčice. Cijena mu je, a može se probati u mnogim restoranima u gradu, oko 45 kuna.

LEGENDA - Kapistran i njegova kapelica Kad je prolazio pokraj Iloka, Ivan Kapistran, duhovni vođa koji je skupljao križare za obranu ovog dijela Europe od Turaka (i papa ga je proglasio križarskim propovjednikom), vidio je kapelicu. – Ako preživim bitku, želim se ovdje vratiti i vidjeti je izbliza – pomislio je iz daljine. U bici kod Kalemegdana 1456. godine pobijedio je i stigao u Ilok. Odlučio je ovdje ostati živjeti, no do njegove smrti bilo je samo nešto više od tri mjeseca jer je na kraju stradao od kuge. U Iloku se danas nalazi crkva sv. Ivana Kapistrana, a njegova je slika iznad oltara.