Šokantna istina o vašem tanjuru: Jedete li svinjske dlake, drvo i crve, a da to uopće ne znate?

Zaboravite na sintetička bojila ili zasićene masti - u vašoj bi se hrani mogli skrivati daleko odvratniji sastojci. Od drva u sladoledu do crva u umaku od rajčice, mnoge visoko prerađene namirnice sadrže mješavine dodataka od kojih se okreće želudac. Neki od tih uznemirujućih dodataka u hranu dospiju slučajno, ispod šokantno visokih zakonskih granica, dok se drugi namjerno dodaju radi poboljšanja okusa i teksture. Iako zvuči odbojno, mnoge od vaših omiljenih poslastica ne bi bile iste bez njih. Iako se mnogi od tih aditiva smatraju "prirodnima", često potječu iz neočekivanih izvora na koje potrošači nikada ne bi pomislili.

Da stvar bude gora, stručnjaci su zabrinuti da bi neki od ovih neobičnih sastojaka mogli imati štetne učinke na naše zdravlje. Chris Young, aktivist za hranu i koordinator kampanje "Real Bread Campaign", izjavio je za Daily Mail: "Svaki pojedinačni aditiv je testiran i proglašen sigurnim. Međutim, ono što nije testirano jest postoje li negativni učinci konzumiranja koktela aditiva i sastojaka koji su daleko od prirodnih." Među najbizarnijim primjerima koje stručnjaci navode su kemikalije dobivene iz prokuhanog perja i svinjskih dlaka koje se koriste u većini pekarskih proizvoda.

Jedan od najčešćih aditiva koji se nalazi u hrani naziva se L-cistein. To je regenerator brašna koji se koristi u proizvodnji kruha kako bi brašna s visokim udjelom proteina postala mekša i rahlija nakon pečenja. Ono što većina ljudi ne zna jest da se L-cistein dobiva kuhanjem perja i svinjskih dlaka. Unatoč upornim glasinama, L-cistein se ne ekstrahira iz ljudske kose, a takva je praksa izričito zabranjena zakonima Europske unije. Ipak, vrlo je malo vjerojatno da ćete ikada vidjeti L-cistein na deklaraciji štruce kruha iz supermarketa. Young objašnjava: "Supermarketi i industrijski proizvođači tijesta mogu odlučiti ne navesti neke važne činjenice o tome kada, gdje, kako i s čime je hrana napravljena. Na primjer, ako se nešto smatra 'pomoćnim sredstvom u preradi', a ne aditivom, ne mora biti navedeno na deklaraciji."

Međutim, postoje i dobre vijesti, jer studije sugeriraju da bi L-cistein zapravo mogao biti prilično dobar za vas. Riječ je o aminokiselini koja se prirodno nalazi u ljudskom tijelu, a povezuje se s poboljšanjem pamćenja, pa čak i s antidepresivnim i anksiolitičkim učincima kod ljudi. Dakle, dok je podrijetlo ovog sastojka u najmanju ruku neobično, njegov učinak na tijelo nije nužno negativan.

Boja iz zdrobljenih kukaca

Svaki put kada na pakiranju hrane vidite natpis karmin, E120 ili prirodna crvena boja 4, možete biti sigurni da jedete ekstrakte kukaca. Karmin, poznat i kao košenil ekstrakt, prirodna je boja koja se proizvodi mljevenjem oklopa malog kukca zvanog košenil. Živopisni pigment izvađen iz ovih latinoameričkih insekata koristio se za bojanje odjeće stotinama godina, još od doba Astečkog carstva. Danas se insekti uglavnom uzgajaju u Peruu na plantažama bodljikave kruške, omiljene hrane ovog kukca. Zatim se suše, drobe i namaču u alkoholu kako bi se proizvela karminska kiselina.

Za proizvodnju oko pola kilograma boje potrebno je oko 70.000 insekata. Budući da je karmin vrlo intenzivne boje i otporan na toplinu, često se koristi u proizvodima poput kolača, voćnih želea i crvenih bombona. Iako je za većinu potrošača siguran, kod nekih ljudi može izazvati tešku alergijsku reakciju, zbog čega ga proizvođači moraju jasno navesti na popisu sastojaka. Zanimljivo je da dok se mnogi zgražaju nad bojom iz kukaca, Europska unija odnedavno odobrava i konzumaciju cijelih kukaca, poput zrikavaca i crva brašnara, kao održivog izvora proteina, što stavlja upotrebu karmina u potpuno novi kontekst.

Slatkiši sa sjajem iz sekreta insekata

Iznenađujuće, karmin nije jedini proizvod dobiven od insekata koji još uvijek ima veliku ulogu u prerađenoj hrani. Šelak, često na etiketama naveden kao "konditorska glazura" ili E904, zapravo je smolasti sekret ženke kukca lakca. Dok se ženka hrani sokom drveća, stvara tunel od smole kako bi zaštitila svoje ličinke od grabežljivaca. Poljoprivrednici stružu te tunele s grana, a oni se zatim tope kako bi se izdvojila čista smola. Možda ste upoznati sa šelakom kao uobičajenim sastojkom laka za nokte i premaza za drvo, ali on se pojavljuje i u mnogim našim omiljenim slatkišima. Poslastice poput žele bombona i određenih čokolada koriste premaz od šelaka kako bi dobile sjajan, hrskav vanjski sloj. Budući da je smola izdržljiva i otporna na vodu, pomaže da slatkiši ostanu svježi i ne lijepe se u vrećici. Šelak se smatra sigurnim za jelo i nema poznatih negativnih zdravstvenih učinaka.

Pijesak, crvi i ostala iznenađenja

Nisu svi neobični sastojci dodani zbog okusa; mnogi se uključuju radi poboljšanja teksture ili produljenja roka trajanja. Jedan od najčešćih je silicijev dioksid (SiO2), poznatiji pod svojim neznanstvenim imenom: pijesak. Pijesak se često dodaje praškastoj hrani, poput instant vruće čokolade, kao sredstvo protiv zgrudnjavanja, a često je naveden samo kao "E551". Studija iz 2024. godine otkrila je da ovaj uobičajeni aditiv značajno mijenja funkciju imunoloških stanica u crijevima, a produljeno izlaganje kod miševa dovelo je do oštećenja crijevne sluznice.

S druge strane, neki odvratni sastojci nisu namjerno dodani, već su slučajna posljedica proizvodnje. U Sjedinjenim Američkim Državama, zakonski propisi dopuštaju šokantno visoke razine kontaminacije - primjerice, pasta od rajčice može legalno sadržavati do dva crva na 100 grama, a šalica grožđica do 35 jajašaca voćne mušice. Srećom, zakoni u Europskoj uniji mnogo su stroži i ne dopuštaju nikakvu razinu vidljive kontaminacije insektima, jasno razlikujući takve slučajeve od legalnog stavljanja na tržište odobrenih kukaca kao nove hrane.

Drvo u sladoledu i alge u šunki

Ako ste ikada čitali sastojke na pakiranju sladoleda, možda ste primijetili karboksimetil celulozu i metil celulozu, poznate kao celulozna guma. Iako se često opisuju kao tvari koje potječu iz staničnih stijenki biljaka, one su zapravo nusproizvod industrije drvne celuloze. Najčešće se ovi proizvodi od celuloze koriste kao emulgatori za dodavanje vlage hrani. Budući da naša tijela ne mogu probaviti celulozu, ponekad se dodaje i kao punilo u dijetalnoj hrani kako bi se stvorio osjećaj sitosti bez dodavanja kalorija.

Slično tome, za dodavanje vlage prerađenoj hrani koristi se i karagenan, zgušnjivač i emulgator dobiven iz vrste crvene morske alge. Karagenan je iznimno popularan dodatak, a nalazi se u svemu, od jogurta i sladoleda do biljnih mlijeka i prerađenih mesnih proizvoda poput šunke, gdje pomaže zadržati vlagu. Iako se karagenan za prehrambenu upotrebu smatra sigurnim, neki znanstvenici izrazili su zabrinutost zbog potencijalnih zdravstvenih rizika, jer postoje studije koje sugeriraju da bi mogao reagirati sa želučanom kiselinom i uzrokovati upale.

Bakterijska sluz u salatnim preljevima

Na kraju, čest zgušnjivač i stabilizator, ksantan guma, može se naći u gotovo svemu, od salatnih preljeva do juha. Pomalo uznemirujuća istina je da je ovaj uobičajeni sastojak zapravo sluzava tvar koju proizvode bakterije. Kada vrsta bakterije Xanthomonas campestris fermentira šećer, stvara ljepljivu juhu koja se može skrutnuti, osušiti i pretvoriti u prah. Od svog otkrića 1963. godine, ksantan guma je opsežno testirana i utvrđeno je da je sigurna za konzumaciju. Međutim, kao topivo vlakno, tijelo je ne može razgraditi te ona stvara gel u crijevima koji usporava probavu. Veće doze mogu dovesti do probavnih smetnji i laksativnog učinka, ali samo ako pojedete 15 grama ili više, što je izuzetno teško postići uobičajenom prehranom.

