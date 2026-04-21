DANI KOMUNIKACIJA 2026

Tko još dolazi na Dane komunikacija? Najavljeno više od 100 programskih sadržaja i 200 govornika

Matija Habljak /PIXELL
VL
Autor
Promo
21.04.2026.
u 14:32

Uz Matu Rimca, Damira Sabola, Baby Lasagnu, OKO, Marija Mandarića, Svadbu, Phat Phillieja, Lunara i niz drugih govornika, Dani komunikacija otvaraju pitanje kako danas kreirati uspješan komunikacijski model.

Sve je teže predvidjeti što će uspjeti – upravo o tome govorit će se na Danima komunikacija, koji u Rovinju već za dva tjedna okupljaju nekoliko tisuća komunikatora. Komunikacija danas nastaje iz kombinacije konteksta, publike i trenutka, a ne samo iz unaprijed definiranih pravila, zbog čega ju je i dalje moguće strateški planirati, ali uz znatno više slojeva nego prije. U takvom okruženju, Dani komunikacija od 7. do 10. svibnja kroz više od 100 programskih sadržaja i uz oko 200 govornika donose različite perspektive i konkretne primjere koji pokazuju kako komunikacija danas funkcionira – i kako može uspjeti.

A STORY (FINALLY) TOLD: THE MARKETING PLAYBOOK WITH MATE RIMAC AND DAMIR SABOL

Neki od najuspješnijih poslovnih primjera ne slijede pravila koja se najčešće podrazumijevaju. Upravo zato njihovi rezultati otvaraju pitanja o tome kako marketing zapravo funkcionira kada iza njega stoje tzv. hero products i globalne ambicije.

U razgovoru A Story (Finally) Told: The Marketing Playbook with Mate Rimac and Damir Sabol, Davor Bruketa (suosnivač i kreativni direktor, Bruketa&Žinić&Grey, član HURA-e i IAB-a Croatia, član Organizacijskog odbora Dana komunikacija) s Matom Rimcem (osnivač, Rimac Automobili & Rimac Technology) i Damirom Sabolom (osnivač Photomatha) donosi pogled na odluke, rizike i procese koji su oblikovali njihove projekte. Fokus je na onome što se rijetko komunicira – konkretne brojke i odluke koje su imale dugoročan utjecaj na razvoj brendova.

VERSATILITY OF CREATIVITY: BETWEEN THE QUIET AND THE NOISE

Kreativnost nikada ne dolazi sama. Ona dolazi uz objašnjenje, kontekst i stalnu potrebu za vidljivošću, dok ono što je nekad moglo postojati bez dodatnog sloja prezentacije sada traži jasnoću, brzinu i kontinuiranu prisutnost.

Panel Versatility of Creativity: Between the Quiet and the Noise bavi se odnosom između procesa stvaranja i zahtjeva okruženja u kojem nastaje. Razgovor moderira Jelena Fiškuš (kreativna direktorica i suosnivačica, Studio Sonda, član HURA-e i IAB-a Croatia, članica Organizacijskog odbora Dana komunikacija), a sudionici Marina Mesar (OKO, multidisciplinarna umjetnica), Baby Lasagna (pjevač, kantautor) i Gala Marija Vrbanić (dizajnerica, osnivačica Tribute Branda) otvaraju pitanje kako u takvom okruženju zadržati autentičnost i relevantnost.

TRADEMARKED: THE KULT PLAVE KAMENICE POWER MOVE — IN CONVERSATION WITH MARIO MANDARIĆ

Slučaj Kult Plave Kamenice brzo je prerastao okvir jedne priče i postao tema o kojoj su svi imali mišljenje. U kratkom vremenu otvorio je pitanja vlasništva, kontrole i načina na koji se brendovi danas grade, ali i koliko su zapravo zaštićeni kad postanu prepoznatljivi.

U razgovoru Trademarked: The Kult Plave Kamenice Power Move — In Conversation with Mario Mandarić, Dunja Ivana Ballon (direktorica Dana komunikacija i programa, izvršna direktorica HURA-e i IAB-a Croatia) s Marijem Mandarićem otvara priču o odluci koja je pokrenula raspravu o načinu na koji se danas grade i štite brendovi. Fokus je na trenutku odluke, posljedicama koje su uslijedile i širem kontekstu u kojem brendovi nastaju, šire se i monetiziraju, često bez jasne strategije zaštite.

THE ANTI-MEDIUM: WHAT STREET ART CAN TEACH THE COMMUNICATION INDUSTRY

Street art ne traži dozvolu; pojavljuje se u javnom prostoru, prekida, provocira i traži reakciju. Komunikacija radi isto, ali na drugačiji način, jer dok jedno oblikuje prostor kroz autentičnost i jasan stav, drugo traži ravnotežu između vidljivosti, poruke i učinka koji želi postići.

Panel The Anti-Medium: What Street Art Can Teach the Communication Industry otvara pitanje što komunikacijska industrija može naučiti iz pristupa koji ne ovisi o budžetima, formatima i očekivanjima. Razgovor moderira Tine Lugarič (suosnivač i kreativni direktor, Trampolin, Slovenija), a Phat Phillie (DJ, hip-hop aktivist, Hrvatska), Ana Delić (kreativna direktorica, New Moment, Srbija) i Slaven Lunar Kosanović (multidisciplinarni umjetnik, Hrvatska) govore o tome kako privući pažnju bez banalizacije prostora, kako biti vidljiv bez agresije i kako ostaviti trag koji ima stvarnu vrijednost.

THE WEDDING THAT BEAT TITANIC: 2 MILLION REASONS TO TALK ABOUT SVADBA

Dok većina sadržaja brzo prođe, Svadba je napravila upravo suprotno, ostala je i rasla. Film je u kinima privukao stotine tisuća gledatelja, a zatim prerastao u regionalni hit koji je nadmašio i Titanic po gledanosti na više tržišta.

Na panelu The Wedding That Beat Titanic: 2 Million Reasons to Talk About Svadba Igor Šeregi (scenarist i redatelj) i Goran Turković (dizajner, Šesnić&Turković, član HURA-e i IAB-a Croatia) vode razgovor o tome kako je projekt uopće nastao, što je tijekom procesa gotovo otpalo i koje su odluke na kraju napravile razliku. Fokus je na stvarnim trenucima iza uspjeha, od prve ideje do reakcije publike, kao i na tome zašto neke priče ljudi prihvate, dijele i vraćaju im se.

TOOL, TOY OR TROJAN HORSE? GEN Z’S VIEW ON AI powered by McCann & UM / AMA Group

Generacija Z koristi umjetnu inteligenciju svakodnevno, ali joj istovremeno ne pristupa bez zadrške. Tu je, pomaže, ubrzava stvari, ali nije nešto bez čega se ne može. Taj odnos dosta govori o tome kako ova generacija gleda na tehnologiju općenito, a dominantna kombinacija prihvaćanja i opreza otvara važna pitanja o budućnosti tehnologije u komunikaciji.

Panel Tool, Toy or Trojan Horse? Gen Z’s View on AI powered by McCann & UM / AMA Group donosi perspektivu generacije koja istovremeno koristi i propituje umjetnu inteligenciju. Razgovor moderiraju Katarina Robeli (direktorica, UM Zagreb, član HURA-e i IAB-a Croatia) i Mate Šola (strateški planer, McCann Zagreb, član HURA-e i IAB-a Croatia), dok Filip Filković (redatelj i producent), Renata Geld (direktorica Centra za kognitivnu znanost, Sveučilište u Zagrebu) i Ana Lakić (direktorica marketinga, Jamnica Plus) govore o odnosu između tehnologije, povjerenja i autentičnosti te implikacijama za brendove i komunikaciju.

WE ALL WITNESSED A MURDER. OF AUTHENTICITY. by WOLF

Autentičnost je postala jedna od najčešće korištenih riječi u komunikaciji, ali istovremeno i jedna od najnejasnijih. Kako je sve više sadržaja koji se predstavlja kao “stvaran”, postavlja se pitanje što ta oznaka danas uopće znači i kako je publika prepoznaje.

Panel We All Witnessed a Murder. Of Authenticity. by WOLF bavi se upravo tim pitanjem, odnosno granicom između stvarnog i konstruiranog identiteta u komunikaciji. Razgovor moderira Ana Rotim (direktorica, aqventi), a Petra Franić (Senior Manager Brand Communications, PR and Digital, adidas), Natko Beck (radiolog i zdravstveni influencer) i Tatjana Jurić (novinarka i voditeljica) govore o tome kako se danas gradi dojam autentičnosti i na koji način publika na njega reagira.

Kroz ove razgovore Dani komunikacija stavljaju fokus na ono što se u komunikaciji često ne vidi, ali itekako utječe na to kako nastaje i kako se doživljava. Različiti primjeri i iskustva otvaraju širi pogled na industriju i pokazuju zašto komunikacija danas sve rjeđe slijedi unaprijed zadana pravila.

Više informacija o programu Dana komunikacija dostupno je na službenim stranicama.

