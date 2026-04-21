Britanci se raspisali o 'tajnom hrvatskom gradu koji nudi vino za 2,50 €, pogled na Alpe i bijeg od nesnosnih gužvi'

Početkom 2000-ih godina Hrvatska je bila skriveni dragulj Europe - netaknuta masama, bila je potpuno izvan turističkih radara. Međutim, ulaskom u Europsku uniju 2013. godine sve se promijenilo. Hrvatska je ubrzo postala "in" destinacija, a horde partijanera pohrlile su u Split i na Hvar, dok su drugi turisti tražili prekrasne plaže duž obale. Danas je Hrvatska rijetko jedinstveno mjesto za putovanje, postavši žrtva iste sudbine kao i druge prenapučene europske destinacije. Ipak, to se ne odnosi na cijelu zemlju, jer postoji grad koji uspješno odolijeva masovnom turizmu.

Na sjevernom dijelu Jadranskog mora smjestila se Rijeka, manje poznati primorski grad koji nudi spektakularan pogled na more s jedne strane i alpski krajolik Dinarskih Alpa s druge, piše Daily Mail. Ovaj tajni obalni grad pruža svu ljepotu, plaže i sunce popularnih regija, ali bez nepodnošljivih gužvi. Smještena na pet sati vožnje od Splita, Rijeka leži u Kvarnerskom zaljevu i poznata je kao "vrata" prema hrvatskim otocima Krku, Cresu, Rabu i Lošinju. Njena autentičnost i opuštena atmosfera čine je savršenom alternativom za one koji traže nešto više od uobičajene turističke ponude.

Osim prirodnih ljepota, Rijeka se ističe i svojom kulturnom scenom te pristupačnim cijenama. Titula Europske prijestolnice kulture 2020. godine ostavila je trajno nasljeđe, uključujući niz novih muzeja poput Muzeja grada Rijeke, poznatog kao "Palača šećerane", koji je predivno obnovljen u svom baroknom sjaju. Što se tiče hrane i pića, grad je osjetno povoljniji od drugih razvikanih mjesta, a čaša vina može se pronaći već za 2,50 eura. Gurmani mogu uživati u lokalnim specijalitetima poput peke s hobotnicom, češnjakom, maslinovim uljem i divljim povrćem, koja se sporo priprema ispod žara.

Zbog niskih cijena i kratkog vremena putovanja, Rijeka je jedna od najboljih i najpovoljnijih polazišnih točaka za istraživanje otoka na sjevernom Jadranu. S kopnom povezani Krk najlakše je dostupan, bez potrebe za trajektom, a vožnja autobusom stoji između šest i deset eura po osobi. Tamo posjetitelje čekaju brojne plaže, vinogradi i slikoviti gradići pastelnih boja. Do Cresa, poznatog po divljim uvalama i surovom krajoliku idealnom za miran bijeg, može se doći trajektom za sličnu cijenu. Vožnja katamaranom od deset do 15 eura odvest će vas do Raba, poznatog po rijetkim pješčanim plažama i živahnom srednjovjekovnom centru. Nešto južnije nalazi se Lošinj, otok dupina, borovih šuma i wellness odmarališta, do kojeg vožnja katamaranom stoji između sedam i devet eura.

Od tajne do rastuće zvijezde

Iako je britanski Daily Mail Rijeku opisao kao "tajnu", grad ubrzano izlazi iz sjene i postaje sve prepoznatljivija destinacija. U prva tri mjeseca 2026. godine zabilježen je značajan porast turističkog prometa, s povećanjem od 14 posto u dolascima i pet posto u noćenjima u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Uz to, Rijeka se profilira i kao sve popularnija luka za kruzere, s najavom dolaska gotovo 40 brodova i do 50.000 putnika tijekom godine, što potvrđuje njezin rastući značaj na globalnom turističkom tržištu.

Rijeka se savršeno uklapa u širu strategiju hrvatskog turizma koja teži održivosti i izbjegavanju prekomjernog turizma, problema koji pogađa popularnije gradove. Svojim jedinstvenim spojem industrijskog nasljeđa, živahne kulturne scene i opuštene atmosfere, grad odgovara na zahtjeve modernih putnika koji traže autentična iskustva izvan utabanih staza. Dokaz tome je i bogata gastronomska scena koja promovira lokalne namirnice, a uključuje i restorane koje vode chefovi s Michelinovim zvjezdicama. Svojim položajem i ponudom, Rijeka je dobro pozicionirana za daljnji rast, nudeći posjetiteljima sadržajan odmor bez stresa i gužvi masovnog turizma.