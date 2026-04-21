Barbara se probudila usred operacije, a ono što je osjetila i čula čisti je horor: 'Kao da su me živu zakopali'

Barbara Tite isprva je mislila da sanja dok je slušala prigušene glasove kirurga i anesteziologa oko svog bolničkog kreveta. Tek kada je osjetila kako joj se ruke miču unutar abdomena, pogodila ju je zastrašujuća spoznaja. Probudila se na operacijskom stolu tijekom operacije perforiranog crijeva; nije se mogla pomaknuti i, prestravljena, mogla je osjetiti što se događa. "Prvo sam mislila da sam se probudila i da sam u sobi za oporavak", prisjeća se. "Onda sam osjetila kako mi ruke kopaju po trbuhu. Nije bilo boli, samo osjećaj povlačenja unutar mene. Čula sam i prigušeni smijeh. Shvatila sam da me još uvijek operiraju, ali oni nisu znali da sam se probudila", ispričala je za Daily Mail Barbara (69), umirovljena učiteljica iz Milton Keynesa.

Dodala je: "Htjela sam vrištati, ali nisam mogla pomaknuti glavu niti otvoriti usta. Nisam mogla učiniti ništa. Bilo je stravično, kao da sam živa zakopana." Shvativši da mora privući pažnju kirurškog tima, Barbara je skupila svu snagu i pokušala napraviti mali pokret. Nekako je uspjela pomaknuti mali prst – a zatim je osjetila da ga je netko dotaknuo. "Onda sam opet zaspala i kada sam se probudila, bila sam u sobi za oporavak", kaže Barbara, o kojoj brine njezin suprug Brian. Nema pojma koliko je dugo bila budna. "Činilo se kao vječnost, a mogle su biti sekunde."

Buđenje tijekom operacije, poznato kao "intraoperativna svijest", jedan je od najvećih strahova za većinu pacijenata. Studija iz 2010. objavljena u časopisu Saudi Journal of Anaesthesia pokazala je da se gotovo tri četvrtine (74 posto) pacijenata boji da će biti svjesno tijekom operacije. Taj se pojam koristi za opisivanje stanja kada pacijent povrati djelomičnu ili potpunu svijest tijekom zahvata unatoč općoj anesteziji, što može dovesti do slušanja razgovora i osjećaja paralize. Bol je rijetka, iako neki pacijenti navode da osjećaju sve što im se radi. Većina slučajeva posljedica je neadekvatnih doza anestetika.

Ovaj incident ostavio je dubok trag na Barbari, koja je nekoliko dana nakon operacije puštena kući, ali je doživljavala traumatične snove. Kada je to spomenula svom kolorektalnom kirurgu, rekao je da se nikada nije susreo s intraoperativnom sviješću i "sugerirao joj da je sve umislila". "Bila sam bijesna, rasplakala sam se i otišla", prisjeća se. Nakon operacije posjetila su je dva anesteziologa, a mlađi se ispričao. "Priznao je i rekao: 'Tako mi je žao – sve je moja krivica.' Tek kad je anestetik uistinu popustio, osjetila sam bijes. Nisam dobila nikakvo daljnje praćenje. Samo tu ispriku." Ne želeći "uništiti karijeru mladog čovjeka", Barbara je odlučila ne podnijeti službenu pritužbu, ali kaže da je "jako ljutita i još uvijek traumatizirana". Trenutačno prolazi kemoterapiju za liječenje multiplog mijeloma i konačno je dobila terapiju za PTSP nakon što je intervenirala medicinska sestra iz udruge Macmillan.

20 najgorih bolova koje ljudsko tijelo može osjetiti: Ove medicinske dijagnoze vode do nezamislivih muka!

Što je intraoperativna svijest i zašto se događa?

Jonathan Hardman, profesor anesteziologije i perioperativne medicine na Sveučilištu u Nottinghamu, objašnjava da je intraoperativna svijest često rezultat kliničke pogreške, poput greške pri postavljanju infuzije lijekova. Opći anestetici djeluju prekidanjem normalnog prijenosa između živčanih stanica u mozgu, sprječavajući svijest i formiranje sjećanja. Dr. Tim Meek, predsjednik Udruge anesteziologa, dodaje da na dozu anestetika utječu mnogi čimbenici, uključujući dob i težinu.

"Pojednostavljeno, mlađi ljudi obično trebaju višu dozu anestetika, a stariji nižu. Teži pacijenti također trebaju višu dozu jer se ona izračunava po kilogramu", pojašnjava. Anesteziolozi neprestano prate razine anestetika i njegove učinke na mozak, srčani ritam, krvni tlak i disanje kako bi mogli brzo reagirati i izbjeći mogućnost buđenja. Incidenti su rijetki, a izvješće Kraljevskog koledža anesteziologa iz 2019. navodi da se događaju u jednoj od 19.000 općih anestezija, iako neke druge studije procjenjuju da se to može dogoditi kod jednog do dva pacijenta na 1000 operacija.

Rizične operacije i napredak u praćenju

Neke vrste operacija nose značajno veći rizik od intraoperativne svijesti, kaže profesor Hardman. To uključuje carske rezove, gdje je doziranje ograničeno kako bi se zaštitila beba, te hitne operacije kod kritično bolesnih pacijenata, gdje se primjenjuje "lagana" anestezija kako bi se izbjegao kardiovaskularni kolaps. Ipak, napredak u tehnologiji mogao bi smanjiti rizik. Znanstvenici u Kini nedavno su otkrili da opća anestezija utječe na signale koji se šalju u stražnji dio mozga, što sugerira da bi se u budućnosti elektrode mogle pričvrstiti na čelo pacijenta kako bi se preciznije prilagodila doza anestetika. U praksi se već koriste napredni sustavi za praćenje dubine anestezije, poput onih koji se temelje na bispektralnom indeksu (BIS), a sve veću ulogu ima i umjetna inteligencija koja pomaže u predviđanju rizika i optimizaciji doza.

Na kraju, Barbara ima savjet za sve: "Ne želim nikoga plašiti, ali ljudi bi trebali biti svjesni da je buđenje tijekom anestezije moguće. Liječnici bi također trebali znati da se njihovi pacijenti mogu probuditi tijekom operacije – i priznati kada se to dogodi te im pružiti potrebnu pomoć i podršku."