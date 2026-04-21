JYSK otkriva trendove koji brišu granice doma

Vanjski prostor više nije samo dodatak domu – on postaje njegova najopuštenija i najosobnija verzija.

Jutra uz kavu na balkonu, popodneva u hladu i večeri pod zvijezdama – danas vanjski prostor živimo jednako kao i interijer. Terase i vrtovi pretvaraju se u mjesta za odmor, druženje i male svakodnevne rituale.

Nova JYSK kolekcija upravo to stavlja u fokus. Nije riječ samo o estetici, već o načinu korištenja prostora. Ove sezone naglasak je na funkcionalnim komadima koji se lako kombiniraju i jednako dobro funkcioniraju i vani i unutra – granica između interijera i eksterijera briše se više nego ikad prije.

Zamislite dnevni boravak na otvorenom – uz tekstile i materijale koji izgledaju kao da pripadaju interijeru, ali su dizajnirani da izdrže vanjske uvjete.

Upravo tu dolazi do izražaja praktična strana kolekcije:

jastuci od brzosušeće pjene koji ne upijaju vlagu

navlake otporne na vodu i mrlje

UV zaštita koja sprječava blijeđenje boja

lagani, mobilni komadi koje bez razmišljanja možete premjestiti iz vrta u dnevni boravak kada zahladi

Foto: JYSK

Posebnu razliku čine detalji koji olakšavaju svakodnevicu. Kod određenih lounge garnitura navlake se mogu jednostavno skinuti i oprati, što znači manje brige oko mrlja i više opuštenog uživanja.

Primjerice, model LILLERSTRØM omogućuje upravo to – praktičnost koja se ne vidi na prvi pogled, ali se itekako osjeti u svakodnevnom korištenju. Bez obzira na kavu prolivenu u žurbi, dječju igru ili večernja druženja, prostor ostaje uredan i spreman za nove trenutke.

Drugim riječima, nema potrebe za sezonskim “pospremanjem” – komadi su osmišljeni da traju i da se prilagode vašem prostoru tijekom cijele godine.

Posebno se ističe boja pijeska – topla, neutralna i zahvalna za kombiniranje. Za one koji zaziru od svijetlih tonova zbog održavanja, JYSK nudi rješenja u obliku izdržljivih i lako održivih materijala koji zadržavaju izgled kroz vrijeme.

RAW BEAUTY trend: Povratak prirodi

“Prirodne teksture i smirujuće nijanse stvaraju prostor u kojem se jednostavno osjećate dobro.”

Inspiriran sirovom ljepotom prirode, ovaj trend donosi bogate teksture i paletu koja spaja more i zemlju. Duboki, hladni tonovi kombiniraju se s toplima, stvarajući osjećaj ravnoteže i mira.

Sve djeluje spontano, opušteno i nenametljivo – kao da je priroda sama uredila prostor. Materijali izgledaju prirodno i pomalo nesavršeno, ali istovremeno nude visoku razinu izdržljivosti i funkcionalnosti.

Naglasak je na svestranim komadima koji se lako uklapaju u različite stilove – i jednako dobro funkcioniraju na terasi, balkonu ili u dnevnom boravku.

Trend RENEWING: Novi život klasike

“Bezvremenski dizajn uz održive materijale – kombinacija koja traje više od jedne sezone.”

Ovaj trend vraća fokus na klasiku, ali s modernim pomakom. Jednostavne linije, neutralne boje uz neočekivane lila i roze pastelne tonove i poznati oblici dobivaju novu dimenziju kroz teksture, detalje i suptilan boemski šarm.

Poseban naglasak je na recikliranim materijalima i dugotrajnosti – proizvodima koji nisu zamišljeni kao sezonski, već kao trajni dio doma.

To su komadi koji se lako uklapaju, ne dominiraju prostorom, ali ga oplemenjuju – i upravo zato ostaju relevantni kroz godine.

Prostor koji se prilagođava vama

„Ove sezone želimo inspirirati svoje kupce da svoj vanjski prostor urede kao produžetak doma. Fokus je na udobnosti, funkcionalnosti i proizvodima koji traju – kroz više sezona i različite potrebe“, poručila je Zvjezdana Sirk Novak, Communications managerica iz JYSKa.

Bilo da uređujete mali balkon ili prostranu terasu, nova kolekcija nudi rješenja koja se prilagođavaju vašem načinu života – ne obrnuto.

Jer danas vrt više nije samo vrt, a balkon nije samo balkon.

To je vaš jutarnji ritual, produžetak dnevnog boravka, mjesto za druženje i mali bijeg od svakodnevice.

I ono najvažnije – prostor koji ne samo da izgleda dobro, nego se u njemu zaista dobro osjeća.