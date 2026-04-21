Prije godinu dana napustio nas je papa Franjo: Ovo je 12 njegovih poruka koje žive i danas
Na današnji dan prije točno godinu dana preminuo je papa Franjo. Tijekom 12 godina pontifikata pokojni Sveti Otac u svojim je govorima, dokumentima i porukama neprestano isticao nadu, milosrđe, suosjećanje i radost, a njegove riječi snažno su odjekivale i izvan Crkve.
Posebnu je pozornost posvećivao siromašnima, migrantima, obitelji, mladima, starijima i brizi za stvoreni svijet, pozivajući na Crkvu koja sluša i hoda zajedno s ljudima. Vatikanski EWTN donio je pregled ključnih naglasaka njegova pontifikata, kroz teme koje su najvjernije odražavale njegov pogled na suvremeni svijet i vjeru.
Nada: Papa Franjo često je poručivao da je kršćanska nada čvrsto oslonjena na Božju ljubav i na uskrsnuće Krista. U svojoj prvoj enciklici Lumen Fidei istaknuo je kako vjera u Isusa Krista čovjeku pomaže živjeti radosno, 'na krilima nade'. Tu je misao dodatno naglasio i otvarajući Jubilej nade 2025. godine, kada je poručio da kršćanska nada ne razočarava jer ništa ne može čovjeka odvojiti od Božje ljubavi.
Milosrđe: Jedna od najprepoznatljivijih poruka njegova pontifikata bila je da se Božji stil očituje u blizini, milosrđu i nježnosti. Papa je više puta ponavljao da Bog nikada ne prestaje opraštati, nego ljudi često odustanu od traženja njegova milosrđa. U apostolskoj pobudnici Evangelii Gaudium naglasio je i da nitko čovjeku ne može oduzeti dostojanstvo koje proizlazi iz te bezgranične Božje ljubavi.
Radost: Papa Franjo snažno je naglašavao važnost radosti kao bitnog obilježja kršćanskog života. Upozoravao je da vjera bez radosti lako postaje teška, sumorna i opterećujuća, a svece nije promatrao kao namrgođene ljude, nego kao osobe radosna srca. Kao uzore kršćanske radosti isticao je, među ostalima, blaženog Carla Acutisa i svetog Franju Asiškog.
Ljubav prema siromašnima: Već samim izborom imena Franjo poslao je snažnu poruku da želi Crkvu koja je siromašna i za siromašne. Smatrao je da siromašni nisu samo oni kojima treba pomoći, nego i istinski evangelizatori od kojih drugi mogu mnogo naučiti. Tijekom posjeta Filipinima 2015. godine posebno je mladima poručio da se zapitaju dopuštaju li da ih evangeliziraju siromašni, bolesni i oni kojima pomažu.
Migranti i izbjeglice: Migranti, prognanici, izbjeglice i žrtve trgovine ljudima imali su posebno mjesto u papinim porukama i djelovanju. Papa Franjo pozivao je katolike i sve ljude dobre volje da prema njima pokažu otvorenost, zaštitu, promicanje dostojanstva i uključivanje u društvo. Ustrajno je ponavljao da je riječ o ljudima prisiljenima napustiti domovinu u potrazi za boljom budućnošću i da ih Crkva ne smije ostaviti po strani.
Okoliš i klimatske promjene: Papa Franjo često je upozoravao na štetne posljedice 'kulture odbacivanja', poticane nezasitnom potrošnjom i neodgovornim odnosom prema prirodi. U svojim dokumentima o brizi za stvoreni svijet isticao je da prava ekologija uvijek mora biti povezana i sa socijalnom pravdom. U enciklici Laudato Si’ jasno je poručio da se u raspravama o okolišu moraju čuti i vapaj zemlje i vapaj siromašnih.
Kućni ljubimci i djeca: Papa je smatrao da kućni ljubimci ne bi smjeli zauzeti mjesto koje pripada djeci. Jednom je prilikom opisao susret sa ženom koja mu je pružila psa da ga blagoslovi kao 'svoju bebu', što je iskoristio kao upozorenje na društvene prioritete koji se mijenjaju. Upozorio je da su takve slike znak sadašnjosti, ali i mogući obrazac budućnosti ako se vrijednosti nastave mijenjati u tom smjeru.
Brak i obiteljski život: Govoreći o obitelji, papa Franjo često je davao vrlo konkretne i svakodnevne savjete. Mladencima je poručio da su riječi 'smijem li?', 'hvala' i 'oprosti' ključne za očuvanje mira u domu. Isticao je i da su svađe u braku normalne, ali je naglašavao kako je važno nikada ne završiti dan bez pomirenja.
Mladi i stariji: Papa Franjo neprestano je pozivao na povezivanje mladih i starijih, smatrajući da budućnost svijeta ovisi o njihovu savezu. Uvođenjem Svjetskog dana baka, djedova i starijih osoba tijekom pandemije 2021. godine posebno je istaknuo da mladi mogu preuzeti snove starijih i pretvoriti ih u stvarnost.
Sinodalnost: Jedna od središnjih riječi njegova pontifikata bila je sinodalnost, odnosno Crkva koja sluša, ide ususret ljudima i hoda zajedno. Papa je govorio da mu je draža Crkva koja je možda ranjena i 'uprljana' jer je izišla na ulice nego ona zatvorena u samu sebe. Na završetku Sinode o sinodalnosti 2024. poručio je da su svi pozvani, baš svi, te da je zadaća Crkve otvarati vrata, a ne graditi zidove.
Pučka pobožnost - Gospa, sveti Josip i Presveto Srce Isusovo: Papa Franjo bio je poznat po posebnoj bliskosti jednostavnoj vjeri naroda i snažnoj pobožnosti prema Mariji i svetom Josipu. Tu je dimenziju osobito naglasio u svojoj posljednjoj enciklici Dilexit Nos, u kojoj je pisao o ljubavi Presvetog Srca Isusova. Istaknuo je da promatrajući Kristovo Srce i poslanje Crkve postaje jasno da je misija prije svega pitanje ljubavi.
Hrana: Kao prvi papa iz Latinske Amerike, Franjo je dobro razumio važnost i tjelesne i duhovne hrane. Osim što je često vjernicima nakon molitve Angelusa želio dobar ručak, naglašavao je i koliko su obiteljske kulinarske tradicije važne za očuvanje ljudskosti. U Dilexit Nos zapisao je da ni jedan algoritam ne može uhvatiti nostalgiju koju čovjek osjeti kada se prisjeti prizora iz djetinjstva, poput pripreme pita s majkom ili bakom.