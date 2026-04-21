Ako vaš pas voli teniske loptice, imamo loše vijesti za vas

Mješanac puga i kavalira Rocky oduvijek je imao dar. Njegova sposobnost da nanjuši tenisku lopticu bilo gdje bila je izvanredna - u parku u gustoj travi, ispod kauča ili zakopanu u nečijem vrtu. Njegova vlasnik godinama se šalio kako bi ga barem mogao naučiti da pronalazi zlato, tartufe ili nešto vrjednije. Jednom kad bi pronašao lopticu, zahtijevao bi dugu igru dobacivanja, nakon čega bi je satima žvakao. Činilo se da je to upravo ono što sretan pas treba raditi. No, ta nevina navika imala je svoju cijenu, a da toga nisu bili ni svjesni.

Kad je Rocky imao devet godina, vlasnici su ga odveli na rutinski stomatološki pregled. Veterinarka je rekla da mu zubi nisu u najboljem stanju i da ga mora staviti pod anesteziju kako bi pravilno procijenila štetu. Očekivali su da će možda trebati popraviti jedan ili dva zuba. Umjesto toga, izvadila mu ih je deset. Uzrok problema? Teniske loptice. Rekla im je da je to puno češći problem nego što uopće mogu zamisliti. Istog je dana njegova vlasnik poslao poruke svim vlasnicima pasa koje poznaje kako bi ih upozorio na opasnost koja se krije u najpopularnijoj psećoj igrački.

Teniske loptice toliko su ukorijenjene u kulturu vlasništva pasa da ih većina ljudi nikada ne dovodi u pitanje. Jeftine su, dostupne posvuda, a psi za njima doslovno polude. No, veterinari već godinama svjedoče šteti koju one uzrokuju. "Dlačice na teniskim lopticama djeluju kao brusni papir u dodiru sa psećim zubima, pogotovo kada se u njih uhvate prljavština i pijesak", objasnio je dr. Ezra Ameis, vlasnik veterinarske klinike Paw Priority. "Kada pas neprestano žvače ili nosi lopticu, ta abrazivna površina polako troši caklinu. Vidio sam očnjake koji su doslovno poravnati na vrhovima zbog kroničnog žvakanja teniskih loptica. Ovdje se ne radi o lomovima, već o trošenju zuba."

Dr. Ameis gotovo svakodnevno dijagnosticira istrošenost zuba povezanu s teniskim lopticama, posebno kod pasmina s jakim nagonom za donošenjem, poput retrivera i ovčara. "Vlasnici pretpostavljaju da su teniske loptice sigurne jer se prodaju posvuda i često se reklamiraju kao igračke za pse", rekao je. "Ljudi ostanu šokirani kada im pokažem glatke, istrošene očnjake i objasnim što je uzrok." Stručnjaci za to čak imaju i naziv: "usta teniske loptice" (engl. tennis ball mouth). Dr. Stephanie Liff, veterinarka iz New Yorka, primjećuje isti obrazac. "Često viđam da su krune zuba značajno istrošene kod pasa koji kronično žvaču teniske loptice", potvrdila je, dodavši kako njezini roditelji imaju trinaestogodišnjeg zlatnog retrivera čiji su svi zubi otupjeli zbog njegove opsesije.

Nisu samo zubi u opasnosti

Callum Russell, vlasnik psa iz Kenta u Engleskoj, svjedočio je istom problemu sa svojom kujicom Gunner, pasmine Jack Russell. "Često bi donijela lopticu i zatim je žvakala satima nakon šetnje", rekao je. "Kako je starila, primijetili smo da joj zubi izgledaju neobično ravni i istrošeni, a da ne spominjem loš zadah." Gunner je na kraju dijagnosticirano isto stanje. Sada ima 11 godina, a do trenutka kada je šteta uočena, veterinar je preporučio vađenje svih preostalih zuba kako bi se okončala njezina bol. Srećom, ne završava svaki slučaj tako dramatično. Raziul Hoque saznao je za problem kada ga je veterinar upozorio tijekom rutinskog pregleda njegovog psa. "Nije bilo nikakvog dramatičnog incidenta, gušenja ili hitnog slučaja. Samo sporo trošenje koje se stopilo s normalnim ponašanjem. Shvatio sam da površina loptice zapravo nije mekana na način na koji mislimo. Abrazivna je. U kombinaciji s pritiskom žvakanja, djeluje više kao brusni papir nego kao plišana igračka", rekao je.

No, oštećenje zuba samo je dio problema. "Najčešći hitni slučaj koji viđamo je začepljenje crijeva, često kada ljubimac proguta tenisku lopticu, a da vlasnik to i ne primijeti", izjavila je dr. Danielle DeBrincat, veterinarka i medicinska direktorica u Coloradu. Njezin kolega liječio je psa koji se ugušio teniskom lopticom i prestao disati. Uspjeli su ga oživiti, no druga teniska loptica koja se nalazila u njegovom želucu zahtijevala je kirurško uklanjanje. Dmitrii Malashkin odveo je svog njemačkog ovčara Ernieja hitno veterinaru nakon noći povraćanja i slinjenja. Rendgenska snimka potvrdila je da je Ernie progutao cijelu tenisku lopticu. Iako su svi pretpostavljali da je potrebna hitna operacija, veterinar je predložio uklanjanje endoskopom. Tijekom postupka, kamera je unutra pronašla lišće, smrvljene plastične omote i komad špage koje je pohabana loptica pokupila u parku i unijela u njegov želudac, kako prenosi HuffPost.

Kako prepoznati problem i što koristiti umjesto loptica

Oštećenje zuba lako je previdjeti. Dr. Ameis potiče vlasnike da provjeravaju prednje zube svojih pasa svakih nekoliko mjeseci. "U ranoj fazi, prednji zubi mogu izgledati kraće ili zaravnano. Vrhovi gube svoju normalnu oštrinu. Ponekad ćete vidjeti suptilni žuti centar kako se caklina stanjuje i dentin postaje izložen", pojasnio je. Do trenutka kada pas pokaže osjetljivost, šteta je već trajna. "U teškim slučajevima vidio sam izloženu zubnu pulpu koja zahtijeva vađenje ili liječenje korijenskog kanala", rekao je, naglašavajući da su psi izdržljivi i često se ponašaju normalno unatoč značajnoj oralnoj boli.

Sama igra dobacivanja nije problem, već nekontrolirano žvakanje. Kao sigurnije alternative preporučuju se igračke posebno dizajnirane za pse, poput onih od čvrste gume koje nemaju abrazivnu površinu, interaktivne igračke koje se mogu puniti poslasticama za mentalnu stimulaciju ili izdržljive igračke od užeta. Dr. Ameis nudi jednostavan test za bilo koju lopticu ili igračku za žvakanje: "Ako možete utisnuti nokat u nju i osjetite da je fleksibilna, to je obično dobar znak. Ako je toliko tvrda da ne biste htjeli da vas udari u koljeno, vjerojatno je pretvrda i za zube vašeg psa."

