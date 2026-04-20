Imate li problema sa spavanjem? Liječnici otkrili da ova tri ključna znaka mogu ukazivati na demenciju

Kronično loš san ne samo da povećava rizik od demencije, već i rana demencija može poremetiti moždane krugove koji reguliraju budnost i spavanje, što znači da su problemi sa spavanjem često među prvim znakovima da nešto nije u redu. Stručnjaci ističu da kada se higijena spavanja naruši, slabi i sposobnost mozga da se zaštiti. Taj ključni mehanizam je mreža poznata kao glimfatički sustav, odnosno sustav za čišćenje mozga, koji je aktivan isključivo tijekom sna. Njegov primarni zadatak je ispiranje toksičnih proteina, uključujući amiloid beta, koji se nakuplja i stvara plakove karakteristične za Alzheimerovu bolest.

Dosljedno loš i isprekidan dubok san blokira sposobnost glimfatičkog sustava da funkcionira kako bi trebao. S vremenom, to nakupljanje otpadnih tvari u mozgu aktivno potiče napredovanje demencije, stvarajući začarani krug u kojem loš san pogoršava stanje mozga, a oštećenje mozga dodatno remeti san. Iako povremena neprospavana noć nije razlog za paniku, neki znakovi su jasan alarm za uzbunu i zahtijevaju liječničku procjenu. Među najalarmantnijim crvenim zastavicama je iznenadna, neobjašnjiva pojava teške nesanice koja nije samo povremena neprospavana noć, već kroničan problem.

Jedan od najočitijih obrazaca je kombinacija noćne nesanice i izražene dnevne pospanosti. Kako neurodegeneracija napada unutarnji sat mozga, tijelo gubi sinkronizaciju s danom i noći. Isti toksični protein koji uništava pamćenje, amiloid beta, također utječe na ovaj unutarnji sat. Kako se proteini nakupljaju u regijama koje reguliraju budnost, mozak doslovno zaboravlja kako pravilno prijeći u dubok, obnavljajući san. Rezultat je kaotičan ciklus spavanja i budnosti umjesto ritmičnog. To se očituje kao ekstremna poteškoća s uspavljivanjem, česta noćna buđenja i dubok umor tijekom dana. Neki se osjećaju potpuno budnima u dva sata ujutro, dok drugi gube sposobnost da ostanu budni tijekom dana, pa čak i zaspu tijekom obroka ili usred razgovora.

Drugi izrazito zabrinjavajući simptom je fizičko "proživljavanje" snova, poznato kao Poremećaj ponašanja u REM fazi sna (RBD). To uključuje udaranje, vikanje, psovanje ili čak skakanje iz kreveta tijekom spavanja, a može se pojaviti godinama, pa i desetljećima, prije problema s pamćenjem. U normalnim okolnostima, tijekom REM faze sna mozak paralizira tijelo, što je zaštitni mehanizam koji nas sprječava da fizički reagiramo na živopisne snove. Kod RBD-a, taj mehanizam zakazuje. Dr. Jeremy M. Liff, neurolog sa Sveučilišta NYU Langone, izjavio je za Daily Mail da određene neurodegenerativne bolesti, poput Parkinsonove bolesti ili sličnih sindroma, često počinju upravo s poremećajima spavanja. Istraživanja pokazuju da će velika većina ljudi s RBD-om na kraju razviti neurodegenerativnu bolest, poput demencije s Lewyjevim tjelešcima ili Parkinsonove bolesti.

Treći važan znak upozorenja je noćno lutanje, koje signalizira da je glavni sat u mozgu potpuno izgubio ritam. Ljudi u ranim fazama demencije mogu besciljno hodati po kući, ponekad premještajući predmete ili pokušavajući izaći van, često u zbunjenom ili uznemirenom stanju. Ovakvo ponašanje ne samo da sprječava dubok, obnavljajući san potreban za čišćenje mozga, već stvara i ozbiljne sigurnosne rizike, uključujući padove, ozljede i napuštanje doma bez nadzora. Ako primijetite da voljena osoba redovito noću ustaje i besciljno se kreće po kući, pogotovo ako je pritom zbunjena ili uznemirena, vrijeme je za konzultaciju s neurologom.

Stručnjaci naglašavaju važnost razlikovanja simptoma kako bi se potražila odgovarajuća pomoć. Dr. Chelsie Rohrscheib, neuroznanstvenica i istraživačica spavanja, savjetuje posjet specijalistu za spavanje kod pogoršanja nesanice, prekomjerne dnevne pospanosti ili neobičnog ponašanja noću. S druge strane, neurolog je prikladniji izbor kada postoje jasni znakovi neurodegeneracije, kao što su progresivni gubitak pamćenja, zbunjenost, promjene u ponašanju ili osobnosti, poteškoće s govorom ili kretanjem. Pravovremena procjena može biti ključna za usporavanje napredovanja bolesti i poboljšanje kvalitete života.