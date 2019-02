'Skockica' pegla celulit, lice i grudi, ali ne ostavlja modrice i ne boli

Lanjski hit kozmetičkih salona, popularno “oklagijanje”, dobio je svoj ovogodišnji nastavak – “skockicu”. Oklagije kojima se prošle godine masovno “peglao” celulit, a bio je to tretman za koji su u zagrebačkim salonima postojale liste čekanja, sada su promijenile oblik. Otuda i spomenuti naziv novog tretmana “skockica” jer traženi drveni valjak sada dolazi u obliku - četke. Cijeli tretman i dalje se nudi pod usvojenim i prihvaćenim terminom “oklagijanje”, a ta metoda masiranja drvenim valjcima usvojena je iz Kolumbije i originalno se naziva maderoterapijom. U Hrvatsku je stigla prošlog proljeća, mogli bismo reći preko Srbije, gdje je u tren postala traženim tretmanom. Ista sudbina zadesila je “oklagijanje” u nas, no u Srbiji su otišli korak dalje te osmislili drukčije drvene elemente koji se smatraju još učinkovitijima od prošlogodišnjih.

Tako se lani, podsjetimo, tijekom tretmana izmjenjivalo više drvenih valjaka od kojih je svaki imao neku funkciju. Od zagrijavanja tijela koje se na početku masaže mora naviknuti na drvo, do samog masiranja ili točnije rečeno valjanja celulita, pa do drenaže na kraju tretmana. Kako to obično biva gotovo sa svakim hitom, mnogi pomisle da je riječ o lakom poslu i brzoj zaradi pa je tako niknuo niz samoprozvanih maderoterapeuta, a dokazi o posljedicama ubrzo su se počeli dijeliti društvenim mrežama.

Online se prodaje svašta

Te su posljedice ponajprije modrice i podljevi kojih, istaknut će kozmetičarka Tatjana Vukovojac, ne smije biti nakon maderoterapije pa tako ni nakon tretmana njezinom nasljednicom. Drugo izdanje popularnog tretmana Vukovojac je uvela u svoj zagrebački salon nakon edukacije u Beogradu i nabave novih drvenih elemenata, koji su također posebna priča. Naime, kako će reći, nakon što se lani pokazala velika potražnja, osim što su se mnogi počeli naprasno baviti tim tretmanom, tako su se na webu počele pojavljivati i svakakve “oklagije”. Ubrzo je došlo do spomenutih posljedica kojih, podvlači Vukovojac, u ovom tretmanu ne smije biti, kao ni boli. Kao i lanjske, tako je i ovogodišnju verziju valjka, “skockicu”, kupila u Srbiji. Kaže, kod nas ih nitko ne izrađuje, dok su se tamo izvještili u tome i napravili biznis od potražnje za maderoterapijom. Tako da se sada, osim celulita, “peglaju” i lice i grudi, učvršćuje trbuh, smanjuju “leptiri” na rukama, podbradak, podiže stražnjica. Ova kozmetičarka također je sve te opcije dovela u Zagreb, no prva asocijacija na tretman i dalje je – rješavanje celulita na nogama i stražnjici. Novo “oklagijanje” s tim ciljem, pojasnila nam je, također traje između 30 i 40 minuta no nema više nastavaka i izmjena valjaka jer se sve radi – “skockicom”.

Potezi su drukčiji

– Osim što se radi sa samo jednom oklagijom koja više ne izgleda poput valjka stoga se ne vrti na tijelu, potezi su sasvim drukčiji. Ključna je veličina drvenih utora na “skockici” o kojima ovisi koliko duboko se prodire do celulita dok sama veličina “skockice” omogućuje da se jednim potezom zahvati veće područje – objašnjava Vukovojac napominjući kako se, neovisno o vrsti oklagije, ona mora mijenjati otprilike svaka tri mjeseca jer se drveni nastavci istroše.

Iako je naglasak na uklanjanju celulita koji je bauk mnogim ženama i čije je uklanjanje postalo prava industrija, novom maderoterapijom mogu se tretirati i leđa, ruke, ali i trbuh, dok su postali dostupni i posebni nastavci za lice, napominje Vukovojac. Koji god dio tijela se tretirao, dodaje, svakako bi to trebao činiti educirani maser, odnosno kozmetičarka. Prije tretmana tijelo ili lice moraju se dobro nauljiti. Poziva na oprez iz ranije spomenutih razloga, jer se putem interneta mogu nabaviti oklagije upitne kvalitete, a riječ je o kozmetičkom pomagalu koje mora biti od prirodnog drva i savršene izrade. Bez sumnje, oklagije nove generacije s dolaskom proljeća i pripremama za ljeto bit će ponovno hit-tretman u čiji se rezultat neki kunu, a drugi ga propituju. Upravo kao što je i slučaj s praktički svakim tretmanom jer ionako, kako će reći ova kozmetičarka, svakoj ženi je u konačnici najbolji onaj koji u njezinu slučaju pokaže rezultate.

