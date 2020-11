Šetnja uz more do rta koji dijeli sjeverni i južni Jadran

Punta Planka hrvatski je Cape Horn – tvrdi Mario Mladinić, direktor Turističke zajednice Rogoznica.



Punta Planka dijeli Jadran na sjeverni i južni, nad njom se sudaraju snažni vjetrovi, ciklone i anticiklone, a u njezinu podmorju jake morske struje. Na Punti Planka znaju se uzdizati gigantski valovi, dok je u okolici bonaca.



Punta Planka spominje se u prvim meteorološkim zapisima starih Grka. Zvali su je Diomedov rt zato što je navodno i Diomed, jedan od najvećih junaka grčke mitologije, do nje doplovio. Bila je opasno mjesto, tu su se događali katastrofalni brodolomi. Pod morem su brojne olupine koje se nalaze nedaleko od kopna i nisu na velikoj dubini pa je Rogoznica raj za ronioce. Za tajanstvenu i opasnu Puntu Planka vezano je i jedno od čudesa koja se pripisuju svetom Ivanu Trogirskom. Kada je ugarski kralj Koloman kod Punte Planka doživio brodolom, prema legendi, život mu je spasio sv. Ivan Trogirski hodajući po uzburkanom moru.



U spomen na njegova čudesna djela na rtu Planka je 1324. godine sagrađena zavjetna crkva. U pustom krševitom krajoliku odolijeva vjetrovima koji bjesne nad rtom, jednako kao i svjetionik ispred nje, koji se opire nerijetko podivljalim valovima.



Punta Planka se nalazi dva kilometara jugoistočno od Rogoznice i najizbočeniji dio istočne obale Jadranskog mora. Do nje se dolazi kroz mjesto Ražanj, gdje treba skrenuti lijevo i voziti do sljedeće uvale. Parkira se iza zadnjih kuća, a onda uz more, laganom šetnjom 500-tinjak metara dugom nedavno uređenom šljunčanom šetnicom.



Zvali su je Diomedov rt zato što je navodno i Diomed, jedan od najvećih junaka grčke mitologije, do nje doplovio.

Foto: shutterstock

Do Punte Planke se stiže kroz Ražanj. Ondje se skreće ulijevo i ide do sljedeće uvale, do zadnjih kuća gdje počinje šetnica.

Foto: shutterstock

Nad njom udaraju vjetrovi, a u podmorju su jake struje