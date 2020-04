'Seksualni nagon mi je izrazito jak, pa viđam dva muškarca i iskorištavam ih''

Jedna 42-godišnja žena ispričala je savjetnici Deidre da je do prije pola godine bila u vezi koja nije imala budućnost. Na poslu je upoznala novog muškarca.



"Kada su nam se oči srele osjetila sam iskre, a do kraja večeri smo izmijenili brojeve mobitela. Počeli smo se tajno viđati i osjećam se kao tinejdžerica ponovno. On ima dugogodišnju djevojku, ali čim sam ja prekinula s bivšim započeli smo aferu. Ima 46 godina, predivan je u svakom smislu, osim što je u vezi koju ne namjerava prekinuti."

Poslušajte ljubavne savjete kumica s placa:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Otkad je napunila 40 godina kaže kako joj je nagon za seks izrazito jak i kada god se nađu, poseksaju se. Kaže kako ga se ne može zasititi. "Naša veza je samo fizička i nikada ne razgovaramo puno o nekim drugim stvarima. Nedavno sam upoznala još jednog muškarca u teretani. Počeli smo razgovarati i pozvao me na piće, a ja sam pristala. Jako je zgodan i naravno, završili smo u krevetu. Ima 37 godina i slobodan je. Ubrzo me vidio s prvim kako se ljubimo."



"Obojica dolaze k meni potajno jer ne želim da me vide susjedi s dva različita muškarca."



Deidre odgovara: "Možda bi ti htjela da prvi partner bude s tobom, ali on ima partnericu i ne pokazuje znakove da će prekinuti s njom. Prevarant je i zadovoljan je time. Budi jača od njega i prekini to. Onda ćeš moći vidjeti kako će se razvijati stvari s dečkom iz teretane. Možda ne bi trebao dolaziti još k tebi ako se ne planirate useliti skupa."