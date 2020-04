'Seks s dečkom je vrhunski, ali on se priprema za dogovoreni brak'

Samohrana majka (39) pronašla je muškarca s kojim ima redovan i kako kaže, najbolji ikad, seks. Dobro se slažu, ali on će uskoro uploviti u dogovoreni brak, pa je odlučila pitati savjetnicu Deidre što joj je činiti.



"Uredi su nam jedan do drugog, upoznali smo se i postali zaista dobri prijatelji. Počeli smo pričati još prije par godina kad smo se sreli u kafiću. Ima 30 godina, odlično izgleda i ima najljepše smeđe oči. Njegova obitelj je iz Pakistana. Najbolja je osoba koju poznajem. Kako smo se družili prijateljski, spomenuo mi je da će se za pet godina morati oženiti. Dogovoreni brak je dio njegove kulture, ali mene to tada nije zanimalo jer nisam nikada mislila da će nešto biti između nas."

Kumice s placa imaju ljubavne savjete koje možete čuti u videu:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Prije godinu dana stvari su postale ozbiljne i sada su u vezi. Seks je odličan, ali se i prekrasno slažu. Žena se brine kako će sve izgledati jednom kada će on trebati upoznati svoju buduću suprugu. "Ako pokrenem tu temu, samo se uzrujam. Rekao je da ću uvijek biti dio njegovog života, ali kada se oženi, više neću biti prioritet. Ne znam kako se nositi s ovim."



Deidre odgovara: "On je donio odluku i slušaj što ti govori. Njegova obitelj i običaju mu znače više nego tvoji osjećaji. Rekao je da će svoju buduću suprugu staviti na prvo mjesto i vjerojatno će s njom i osnovati obitelj što će ga još više okupirati i tako će zanemariti tebe."



"Znam da je rekao da ćeš uvijek biti u njegovom životu, ali vrijediš puno više od toga se tvoj život vrti oko njegovog i da se povremeno seksate. Prihvati da nikada neće biti tvoj. Bit će teško, naravno, ali naći ćeš nekoga tko će ti biti predan sto posto. Reci mu da se više ne možete viđati i kreni dalje."