Samo 170 grama ove namirnice dnevno drastično smanjuje rizik od visokog tlaka, a svi je imamo doma

Prehrana bogata grahom, lećom, slanutkom i sojom mogla bi smanjiti rizik od razvoja visokog krvnog tlaka za gotovo trećinu, pokazala je nova velika analiza postojećih istraživanja. Znanstvenici su otkrili da je optimalni dnevni unos za snižavanje visokog krvnog tlaka otprilike 170 grama mahunarki, uz 60 do 80 grama proizvoda od soje poput tofua, sojinog mlijeka i edamame graha. Ovi nalazi imaju goleme implikacije na javno zdravstvo s obzirom na alarmantan globalni porast prevalencije hipertenzije, koja pogađa više od 1,4 milijarde ljudi diljem svijeta. Visoki krvni tlak vodeći je faktor rizika za kardiovaskularne bolesti poput srčanog i moždanog udara, a broj slučajeva porastao je za nevjerojatnih 115 posto u posljednja tri desetljeća.

U radu objavljenom u časopisu BMJ Nutrition Prevention & Health, istraživači su objedinili i analizirali podatke iz dvanaest prethodnih prospektivnih studija na tu temu. Analiza je obuhvatila studije iz Sjedinjenih Američkih Država, Azije i Europe, s brojem sudionika u rasponu od 1152 do čak 88.475. Rezultati su pokazali da su pojedinci koji su konzumirali najveće količine mahunarki i soje, u usporedbi s onima koji su jeli najmanje, imali 16 posto, odnosno 19 posto manji rizik od razvoja visokog krvnog tlaka. Znanstvenici su, koristeći stroge kriterije Svjetskog fonda za istraživanje raka, ocijenili da ukupni dokazi ukazuju na vjerojatan uzročno-posljedični odnos između unosa mahunarki i soje te smanjenog rizika od hipertenzije.

Analiza je otišla i korak dalje te utvrdila optimalne količine za maksimalnu zaštitu. Pokazalo se da se rizik linearno smanjuje s povećanjem unosa mahunarki sve do količine od oko 170 grama dnevno, kada smanjenje rizika doseže čak 30 posto. Kod soje, najveći dio smanjenja rizika, od 28 do 29 posto, primijećen je pri unosu između 60 i 80 grama dnevno, bez daljnjeg značajnog poboljšanja pri višim unosima. Kako bi se te brojke lakše razumjele, istraživači objašnjavaju da sto grama mahunarki ili soje odgovara porciji od otprilike jedne šalice ili pet do šest jušnih žlica kuhanog graha, graška, slanutka ili leće, odnosno porciji tofua veličine dlana.

Postoje i vrlo uvjerljiva objašnjenja zašto ove namirnice imaju tako blagotvoran učinak. Naime, mahunarke i soja bogate su kalijem, magnezijem i dijetalnim vlaknima, a svi ti nutrijenti poznati su po svojim svojstvima snižavanja krvnog tlaka. Novija istraživanja sugeriraju da fermentacija topivih vlakana iz ovih namirnica u crijevima proizvodi kratkolančane masne kiseline koje utječu na širenje krvnih žila i posljedično snižavaju tlak. Osim toga, izoflavoni, bioaktivni spojevi prisutni u soji, također pomažu u regulaciji tlaka. Unos mahunarki i soje može neizravno utjecati na rizik od hipertenzije jer je povezan i s manjim rizikom od pretilosti, koja je sama po sebi jedan od glavnih uzroka visokog krvnog tlaka.

Preporuke stručnjaka nasuprot stvarnosti

Unatoč ovim ohrabrujućim nalazima, stvarnost je bitno drugačija. Trenutna konzumacija mahunarki diljem Europe i Ujedinjenog Kraljevstva i dalje je znatno ispod prehrambenih preporuka, s prosječnim unosom od samo osam do 15 grama dnevno. To je daleko ispod preporučenih 65 do 100 grama dnevno za cjelokupno kardiovaskularno zdravlje. Tracy Parker, viša dijetetičarka u British Heart Foundation (BHF), istaknula je kako ova studija pojačava postojeće smjernice. "Mahunarke i soja prirodno imaju malo zasićenih masti i soli, a osiguravaju vlakna, kalij, magnezij i biljne proteine - hranjive tvari za koje se zna da pomažu u održavanju zdravog krvnog tlaka. Jednostavne zamjene, poput odabira graha, leće ili slanutka umjesto prerađenog mesa, mogu napraviti značajnu razliku", poručila je Parker.

Maeva May, direktorica istraživanja u britanskoj Udruzi za moždani udar, dodala je kako visoki krvni tlak uzrokuje otprilike polovicu svih moždanih udara. "Već dugo znamo da mediteranska prehrana, bogata sojom i mahunarkama, smanjuje rizik od moždanog udara. Štiti zdravlje srca i mozga pomažući u prevenciji visokog krvnog tlaka. Krvni tlak možemo kontrolirati malim, ali važnim promjenama u načinu života, uključujući i prilagodbu prehrane kako bi uključivala više graha i soje, što ova ohrabrujuća studija i potvrđuje", izjavila je May. Naglasila je da bi se to, idealno, trebalo kombinirati s redovitom tjelovježbom, izbjegavanjem pušenja i prekomjernog unosa alkohola, uz redovite liječničke provjere tlaka jer hipertenzija često nema simptome.

Glavni autor studije, Michael Metoudi, zaključio je da su ovi nalazi, iako temeljeni na opservacijskim dokazima, izuzetno poticajni i mogli bi imati velik pozitivan utjecaj na javno zdravlje. "Dodavanje tako jednostavnih, pristupačnih i održivih namirnica u našu svakodnevicu, bilo da se radi o porciji klasičnog graha na tostu za ručak ili ukusnom curryju od slanutka ili tofua za večeru, moglo bi značajno utjecati na hipertenziju i smanjiti rizik od vodeće svjetske kronične bolesti", rekao je. Nalazi stoga pružaju dodatne dokaze u prilog prehrambenim preporukama javnosti da daju prioritet i integriraju mahunarke i proizvode od soje kao zdrave izvore proteina u svoju prehranu.