Ovo je pravilo koje nitko ne smije prekršiti, Melania stoji iza svega: 'Ako se nešto dogodi...'

Mar-a-Lago je odmaralište i nacionalni povijesni spomenik u Palm Beachu na Floridi. Od 1985. godine u vlasništvu je Donalda Trumpa. Godine 1995. pretvorio ga je u Mar-a-Lago Club, klub samo za članove s gostinjskim sobama, spa centrom i drugim sadržajima hotelskog stila. Obitelj Trump održava privatne prostorije u zatvorenom prostoru na imanju. A tu vrijede neka nepisana pravila. Rezidencija i političko središte obitelji Trump, ponovno je privukao nakon prijavljenog kršenja privatnosti u prosincu 2025., kada su gosti navodno uhvaćeni kako tajno snimaju Barrona Trumpa prema časopisu People. Navodno gosti kluba dobro znaju da se Barrona Trumpa ne smije uznemiravati, fotografirati ni snimati tijekom obiteljskih okupljanja.

Članak objavljen u siječnju 2026. opet je postao tema medija, a temelji se na više izvora bliskih obitelji i klubu. Jedan izvor kazao je da postoji jedno tzv. neizgovoreno pravilo. "Sasvim je razumljivo da gosti ne smetaju Barronu ili bilo kome oko njega", kazao je jedan izvor koji je prisustvovao blagdanskim zabavama u klubu.

Blagdanski incident dogodio se tijekom božićne večere u glavnoj blagovaonici Mar-a-Laga. Na internetu su se pojavile snimke i fotografije Barrona dok je večerao s roditeljima. Među onima koji su dijelili sadržaj bila je i ruska manekenka Valeria Sokolova, čiji je video izazvao lavinu reakcija.

Slične snimke podijelile su i druge osobe prisutne na zabavi. Iako su neki mediji i glasine na društvenim mrežama tvrdili da je Melania Trump bila „bijesna“ te da je klub prijetio oduzimanjem članstva onima koji snimaju Barrona, izvori za People to demantiraju. Više osoba bliskih događajima naglašava da nije bilo dramatičnih prijetnji ni zabrana, već samo tihog upozorenja. "Ako se nešto dogodi, gostima ili članovima obitelji tiho se kaže da prestanu snimati fotografije ili videozapise. Ne prijeti se", navodi jedan politički izvor.

"Melania definitivno štiti svog sina od bilo koga tko snima videozapise ili fotografije koje bi ga dovele u nepovoljan položaj ili prikazale na loš način", dodao je isti izvor.

"Melania bi išla na kraj svijeta kako bi zaštitila Barrona od bilo kakvih zlih namjera ljudi, ali ništa slično se nije dogodilo tijekom blagdana", kaže drugi izvor blizak društvenim krugovima kluba. Melania Trump, koja je i sama bivša manekenka, poznata je po tome da sinu pruža maksimalnu privatnost. Barron se tijekom drugog mandata svog oca javno pojavio samo dva puta, posljednji put tijekom govora o stanju nacije u veljači 2026.

U klubu ga opisuju kao „tihog i rezerviranog“, ali potpuno samouvjerenog kada je s obitelji. "On nije društveni leptir. Ne smije se puno, ali je potpuno u kontroli", kaže izvor iz Mar-a-Laga. Melania uživa u njegovom društvu i smatra ga velikim dijelom svog života. Mar-a-Lago već godinama funkcionira po neformalnom kodeksu ponašanja, posebno kada je riječ o najmlađem članu prve obitelji. Pravilo „ne smetaj Barronu“ postalo je neslužbeni standard među članovima i gostima, prenosi Wonderwall.com.

Središnji dio imanja, koje je Trump kupio 1985. godine, je vila sa 126 soba, prostranim verandama i okružena savršeno uređenim travnjacima. Izgrađena je 1927. godine za nasljednicu žitarica i pripadnicu visokog društva, Marjorie Merriweather Post, koja ju je 1973. godine oporučno ostavila američkoj vladi. Međutim, ni Richard Nixon ni Jimmy Carter nisu je koristili, a vraćena je u privatno vlasništvo 1981. godine. Tijekom svog predsjedništva, Trump je postao poznat po tome što je provodio značajnu količinu vremena na svojim imanjima, a njegov dom u Mar-a-Lagu bio je najposjećeniji. Prema podacima Washington Posta, ondje je bio cijelih 142 dana svog predsjedništva ili samo dio njih , tijekom 32 posjeta, pisao je Guardian.