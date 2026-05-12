Od vrtoglavice do umora: Ovo je šest znakova upozorenja da ne pijete dovoljno vode
Održavanje pravilne hidratacije ključno je za zdravlje i pravilno funkcioniranje tijela. Voda sudjeluje u gotovo svim tjelesnim procesima, od regulacije temperature, probave i cirkulacije, do održavanja energije i koncentracije. Nedovoljna količina tekućine može uzrokovati umor, glavobolje, smanjenu produktivnost, pa čak i ozbiljnije zdravstvene probleme, stoga je redovito pijenje vode važno za cjelokupno blagostanje.
Tijekom zime mnogi od nas prirodno se oblače u slojevima, pojačavaju termostat i biraju vruće napitke umjesto vode. Međutim, važno je prepoznati da vašem tijelu treba stalna hidratacija tijekom cijele godine da bi optimalno funkcioniralo. Pića poput čaja, mlijeka s niskim udjelom masti, napitaka bez šećera, kave i vode doprinose vašem dnevnom unosu tekućine. Nedovoljno pijenje tekućine može izazvati nekoliko jasnih znakova upozorenja, poput tamnijeg urina, umora i glavobolja, piše Daily Express. "Voda je neophodna za ljudski život i uključena je u svaku biokemijsku reakciju u tijelu. Igra ključnu ulogu u regulaciji naše temperature, održavanju krvnog tlaka, pomaže u podršci funkciji bubrega i pomaže probavi", objasnio je liječnik opće prakse dr. Michael Zemenides.
Kao rezultat toga, dehidracija može imati veliki utjecaj na vaše tijelo. "Dehidracija s vremenom može postati ozbiljnija i može povećati rizik od infekcija mokraćnog sustava i problema s bubrezima te dovesti do zbunjenosti što povećava mogućnost padova", upozorio je. Osim toga, liječnik je istaknuo da veliki dio dnevnog unosa tekućine ne dolazi samo iz pića već i iz hrane koju konzumiramo, što uvelike pomaže ukupnoj hidrataciji. "Razmislite o hrani bogatoj vodom, poput voća ili povrća i juha da biste održali raznolikost", rekao je. Dr. Zemenides naveo je šest znakova upozorenja da ne unosite dovoljno tekućine u svoje tijelo.
3. Vrtoglavica: "Dehidracija može uzrokovati mučninu, vrtoglavicu i omaglicu. Ako ste dehidrirani, vaš krvni tlak će pasti, što može utjecati na osjećaj vrtoglavice. Također, u ekstremnim slučajevima dehidracija može izazvati zbunjenost, što će dodatno pojačati osjećaj vrtoglavice i nesigurnosti pri hodu", rekao je dr. Zemenides.
4. Glavobolje: "Ako ste dehidrirani, imate manje vode u krvotoku koji cirkulira u vašem tijelu, što znači da ima manje tekućine oko samog mozga, a to može ometati njegovo funkcioniranje i uzrokovati glavobolje", rekao je liječnik opće prakse.
5. Umor: "Ako ne pijete dovoljno vode, mogli biste početi primjećivati da su vam razine energije pogođene i da se osjećate umorno i iscrpljeno. To također može utjecati na vašu koncentraciju", rekao je dr. Zemenides.
6. Zatvor: "Voda je ključna u načinu na koji probavljate stvari i samom procesu kretanja stvari kroz crijeva. Dakle, ako je sve dovoljno podmazano i kreće se glatko, manja je vjerojatnost da ćete dobiti zatvor", zaključio je liječnik.