Satelitske snimke otkrile goleme hangare: Ubrzano grade jednu od najvećih tvornica samoubilačkih dronova na svijetu?

Rusija proširuje najveću svjetsku tvornicu dronova tipa Shahed usred porasta izvoza oružja Iranu. Moskva je u protekloj godini proširila Posebnu ekonomsku zonu (SEZ) Alabuga, dom glavnog ruskog središta za proizvodnju dronova za 340 hektara. Satelitske snimke prikazuju novoizgrađene hangare koji se prostiru po sjevernom sektoru, dok su proizvodni pogoni i stambeni prostori prošireni u središnjem kompleksu. Južno od posebne ekonomske zone izgrađeno je zasebno gradilište površine 450 hektara. Njegova namjena nije poznata, ali se gradi cesta koja će ga spojiti sa zonom. Tvornica dronova, koja nvodno zapošljava tinejdžere, ubrzala je proizvodnju bespilotnih letjelica (UAV) dugog dometa.

Oleksandr Sirski, najviši ukrajinski zapovjednik, u siječnju je rekao da Rusija planira udvostručiti proizvodnju "samoubilačkih dronova" na do 1000 dnevno. Američki dužnosnici rekli su za New York Times da je Kremlj slao komponente dronova Iranu preko Kaspijskog jezera kako bi pomogao u obnovi vojnih sposobnosti Teherana. Iran i Rusija su povijesno koristili morsku rutu za prijevoz vojne robe između dviju zemalja. Izraelske obrambene snage ( IDF ) napale su luku Bandar Anzali u Iranu tijekom rata kako bi poremetile ruske pošiljke vojne opreme, uključujući dronove Shahed i topničke granate. Iako su točne komponente prebačene preko Kaspijskog mora nepoznate, napori za proširenje iranskog arsenala odražavaju sve veću vojnu suradnju između dviju zemalja. Kremlj je predložio slanje Iranu 5000 dronova kratkog dometa koji se ne mogu ometati i neobjavljeni broj satelitskih dronova dugog dometa, kao i obuku za korištenje oba, izvijestio je The Economist. Rusija je prethodno predala tehnologiju svom najbližem bliskoistočnom savezniku za usavršavanje dizajna svojih dronova Shahed, koristeći iskustvo iz rata u Ukrajini . Nadogradnje su osmišljene kako bi se poboljšala komunikacija, navigacija i ciljanje, prema The Wall Street Journalu.

Također se smatra da je Moskva Teheranu dostavljala obavještajne podatke sa svojih nadzemnih satelita koji prikazuju lokacije i kretanje američkih trupa, brodova i zrakoplova. Nagađalo se da Kremlj vojnu i obavještajnu suradnju s Iranom vidi kao način produljenja sukoba na Bliskom istoku, što bi Rusiji omogućilo da profitira od povećanih prihoda od nafte i odvraćanja međunarodne pozornosti s Ukrajine, piše Telegraph.

Moskva je počela koristiti iranske rakete Shahede napunjene eksplozivom protiv Ukrajine 2022. godine, kada su se uvozile iz Irana preko Kaspijskog mora. U srpnju 2023. započela je domaću proizvodnju varijante kamikaze drona, nazvanog Geran-2. Sada proizvodi 90 do 95 posto dronova u Rusiji, uglavnom u posebnoj ekonomskoj zoni Alabuga, koja se nalazi oko 600 milja istočno od Moskve, u regiji Tatarstan.

Objekt, izvorno dizajniran za privlačenje zapadnih ulaganja, pretvoren je u središte vojne proizvodnje ubrzo nakon potpune invazije na Ukrajinu 2022. godine. Njegovi radnici navodno imaju samo 15 godina. Rusija je također iskoristila iskustvo s bojnog polja kako bi unaprijedila dizajn Shaheda, povećala njihovu otpornost na elektroničko ratovanje, poboljšala im brzinu i do tri puta u nekim slučajevima, a navodno ih je čak opremila lanserima za rakete zrak-zrak R-60. U travnju je Kremlj lansirao rekordnih 6600 dronova dugog dometa tipa Shahed, Gerbera i Italmas na Ukrajinu, od kojih je 90 posto presretnuto. Tvornica Alabuga često je meta napada Ukrajine. Do veljače je oko zone izgrađeno najmanje 19 protuzračnih obrambenih tornjeva. Vjeruje se da su opremljeni raketnim sustavima zemlja-zrak Pantsir i mitraljezima velikog kalibra, prema Radiju Svoboda.