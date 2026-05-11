Proteinski keksi od zobenih pahuljica i banana: Zdravi zalogaj koji osvaja na prvi griz

Tražite li brz i jednostavan recept za zdraviji desert ili međuobrok koji će vas držati sitima, ovi proteinski keksi mogli bi postati vaš novi favorit. Spoj zobenih pahuljica, banana, kikiriki maslaca i komadića čokolade daje im savršenu ravnotežu slatkoće i hranjivosti, a priprema traje svega nekoliko minuta. Idealni su za doručak, užinu nakon treninga ili nešto slatko bez previše grižnje savjesti. Najbolje od svega? Za pripremu vam ne treba mikser ni posebno kulinarsko umijeće.

Sastojci:

300 g zobenih pahuljica

200 g kikiriki maslaca

100 g meda

50 g proteinskog praha s okusom vanilije

2 zrele banane

komadići čokolade

prstohvat soli

Priprema: Banane zgnječite vilicom pa im dodajte kikiriki maslac i med. Umiješajte zobene pahuljice, proteinski prah, prstohvat soli i komadiće čokolade te sve dobro sjedinite u kompaktno tijesto. Ako nemate proteinski prah, možete koristiti i obično brašno. Od smjese oblikujte kuglice i slažite ih na lim obložen papirom za pečenje. Lagano ih pritisnite kako biste dobili oblik keksa. Pecite u prethodno zagrijanoj pećnici na 160 stupnjeva oko 15 do 20 minuta, ovisno o veličini keksa, dok ne poprime zlatnosmeđu boju. Ostavite ih nekoliko minuta da se ohlade i poslužite uz kavu, mlijeko ili kao praktičan snack tijekom dana.