Kad vam se jede nešto slatko, a zdravo

Proteinski keksi od zobenih pahuljica i banana: Zdravi zalogaj koji osvaja na prvi griz

shutterstock
VL
Autor
Ana Hajduk
11.05.2026.
u 10:34

Kekse možete čuvati u zatvorenoj posudi nekoliko dana, a odlični su i kao zdrava grickalica koju možete ponijeti na posao, fakultet ili trening.

Tražite li brz i jednostavan recept za zdraviji desert ili međuobrok koji će vas držati sitima, ovi proteinski keksi mogli bi postati vaš novi favorit. Spoj zobenih pahuljica, banana, kikiriki maslaca i komadića čokolade daje im savršenu ravnotežu slatkoće i hranjivosti, a priprema traje svega nekoliko minuta. Idealni su za doručak, užinu nakon treninga ili nešto slatko bez previše grižnje savjesti. Najbolje od svega? Za pripremu vam ne treba mikser ni posebno kulinarsko umijeće.

Sastojci:

  • 300 g zobenih pahuljica
  • 200 g kikiriki maslaca
  • 100 g meda
  • 50 g proteinskog praha s okusom vanilije
  • 2 zrele banane
  • komadići čokolade
  • prstohvat soli

Priprema: Banane zgnječite vilicom pa im dodajte kikiriki maslac i med. Umiješajte zobene pahuljice, proteinski prah, prstohvat soli i komadiće čokolade te sve dobro sjedinite u kompaktno tijesto. Ako nemate proteinski prah, možete koristiti i obično brašno. Od smjese oblikujte kuglice i slažite ih na lim obložen papirom za pečenje. Lagano ih pritisnite kako biste dobili oblik keksa. Pecite u prethodno zagrijanoj pećnici na 160 stupnjeva oko 15 do 20 minuta, ovisno o veličini keksa, dok ne poprime zlatnosmeđu boju. Ostavite ih nekoliko minuta da se ohlade i poslužite uz kavu, mlijeko ili kao praktičan snack tijekom dana.
Psiholog istaknuo prednosti ovog hobija

Vrtlarenje kao terapija za mentalno zdravlje: Stručnjaci otkrivaju zašto ovaj hobi pomaže u borbi protiv stresa

Motikom protiv stresa? Svatko tko je barem jednom prolazio kroz teško razdoblje ili se suočavao s problemima mentalnog zdravlja vjerojatno je čuo dobro poznatu rečenicu: „Uzmi motiku u ruke pa ćeš zaboraviti na depresiju.” Iako takvim „motivatorima” često nedostaje empatije, stručnjaci ističu da se u toj izjavi ipak krije zrno istine.

