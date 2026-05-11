RIZIČNA INTIMNOST

Liječnik upozorava: Želite li sačuvati zdravlje, izbjegavajte voditi ljubav na ovome mjestu

shutterstock
VL
Autor
Slavica Trgovac Martan
11.05.2026.
u 19:44

Kada je riječ o plodnosti, problem se uglavnom odnosi na muškarce jer visoka temperatura ne pogoduje spermijima, a izbjegavanje intimnosti na ovome mjestu ne preporučuje se ni trudnicama.

Iako je spavaća soba najčešće mjesto za intimnost, neki parovi rado izlaze izvan uobičajenih okvira kako bi začinili odnos. Tako se odlučuju za tuš, plažu, automobil ili prirodu, no postoji još jedno mjesto koje se nerijetko uzima u obzir, osobito na odmoru. Ipak, seks na tom mjestu može imati negativne posljedice za zdravlje, pa i na mušku plodnost, piše UNILAD.

Riječ je o hidromasažnoj kadi. Privlačno je zamisliti čašu pjenušca u jacuzziju s partnerom, no liječnik Rashid Bani, specijalist i medicinski direktor klinike Your Sexual Health, savjetuje da takve scenarije izbjegavate. Razlog tome su zdravstveni rizici koje mnogi zanemaruju. Bani objašnjava kako kemikalije poput klora i broma mogu nadražiti intimno područje, a kondomi su u vodi manje pouzdani jer lakše skliznu ili puknu. Posebno žene nakon odnosa u jacuzziju mogu osjetiti nelagodu, crvenilo ili svrbež, čak i ako im tijekom odnosa nije ništa smetalo.

Postavlja se i pitanje prijenosa spolno prenosivih bolesti u jacuzziju. Dobra je vijest da se one ne mogu prenijeti samim boravkom u hidromasažnoj kadi ili dijeljenjem iste s osobom koja je zaražena. 'Spolno prenosive infekcije ne preživljavaju dugo izvan tijela, osobito u pravilno održavanoj vodi s klorom', pojašnjava Bani, dodajući da je rizik praktički jednak nuli ako je jacuzzi ispravno očišćen i tretiran.

Kada je pak riječ o plodnosti, problem se uglavnom odnosi na muškarce. Visoka temperatura ne pogoduje spermijima jer je za njih optimalan raspon od 32 do 35 stupnjeva Celzijevih, dok voda u jacuzziju obično doseže temperaturu od 37 do 40 stupnjeva. Zbog toga dugotrajno ili učestalo namakanje može privremeno smanjiti broj ili pokretljivost spermija, no stanje se nakon izlaska iz vode obično normalizira. Kod žena su rizici manji, no i one trebaju paziti na pregrijavanje, posebice u ranoj trudnoći. 'Ključ je u kraćem boravku u vodi i dovoljnoj hidrataciji. Ako pokušavate zatrudnjeti, preporučljivo je izbjegavati previsoke temperature i ograničiti vrijeme provedeno u jacuzziju', zaključuje dr. Bani.
