Restana teletina, smuđ orly, tačkrle... imamo 9 recepata za 9 gurmanskih doživljaja koji se pamte

Pravi gurmani odavno znaju da je Požeško-slavonska županija raj za njihova razmažena nepca, putuju i po nekoliko sati samo da bi pojeli dobar čobanac, fiš-paprikaš, neizbježnog smuđa ili šarana, ali i meso ispod peke i slične divote u kojima se uživa uz vrhunska slavonska vina. U Zlatni lug otišli smo da bismo vam dočarali kako se na tradicionalan način priprema slavonski čobanac, ali kad ih pitate koja su im jela najtraženija, uvijek će navesti teletinu ispod peke koju tamo pripremaju sedam dana u tjednu, ali i njihov slavni odrezak fra Luka koji je od samog početka na karti, a tamo će i ostati jer gosti ga naprosto obožavaju. Baš kao i tačkrle koje pripremaju na svoj poseban način i gosti ih najradije biraju kad se žele zasladiti. Restoran Zlatni Lug, smješten u slikovitoj slavonskoj ravnici nedaleko od Požege, odiše tradicijom i idealno je mjesto za opuštanje i uživanje u dobroj kapljici i ukusnoj hrani. Ako niste još bili u tom dijelu Lijepe Naše pa mislite da se gastronomija ovog kraja svodi na jedan ili dva dobra restorana u velikoj ste zabludi. Posjetite li Požegu moći ćete se vrhunski hraniti danima, a sve u krugu desetak kilometara. Za one koji vole jesti u urbanom ambijentu tu je kultni požeški restoran Grgin dol, poznat i kao Grginjak. Restoran ima kontinuiranu povijest dužu od 70 godina i popularno je okupljalište mještana i posjetitelja Požege u kojem možete pojesti vrhunska jela od mesa i riječne ribe, a mi smo odabrali njihovu restanu teletinu i diplomat palačinke.

Na pastrvu u Stari fenjer

Krenete li iz Požege na izlet prema Kutjevu svaratite u Vetovo, u poznati restoran Schön Blick koji se diči svojim fiš-paprikašem, smuđem orly i odličnim čipsom od šarana koji je za prste polizat. Nedaleko je i selo Turnić, u kojem se nalazi krčma Stari fenjer, bajkovito mjesto sa svih strana okruženo šumom, s predivnom terasom i naokolo razbacanim malim intimnim kućicama za one koji žele privatnost te vlastitim ribogojilištem pastrva koje su njihov glavni specijalitet. Klinci će uživati u punjenom pilećem fileu, a pravi uzdasi će krenuti nakon štrudle od jabuka koja je, ovaj put bez pretjerivanja, baš poput bakine.

Uvjerite se sami

Niti jednu desetinu onoga što ćete doživjeti nismo vam uspjeli prenijeti u ovih manje od dvije kartice teksta, ali zato vam donosime recepte nekih od najboljih restorana Požeško-slavonske županije, isprobajte samo jedan i garantiramo da ćete već sljedeći vikend sjesti u auto i u navigaciju upisati – Požega! Zaista je poseban doživljaj provesti nekoliko dana ili čitavi odmor u ovom kraju. Ljubazni i vrijedni domaćini učinit će sve kako bi vam boravak ostao zapisan u sjećanjima.

Foto: Hrvoje Serdar

Odrezak fra Luka

Sastojci (za 4 osobe):

4 komada svinjskog filea

200 g ceddar sira

200 g dimljene vratine

senf, sol, papar

200 g svinjske maramice

Priprema:

Svinjski file očistite od masnoće i žilica, prerežite po dužini, lagano istucite batom te začinite sa solju i paprom te premažite senfom samo s unutarnje strane. Na jednu polovinu filea složite dimljenu vratinu i sir cheddar, preklopite te omotajte svinjskom maramicom. Tako pripremljeni odrezak spreman je za pečenje na roštilju.

Foto: Hrvoje Serdar

Svinjski lungić u umaku od vrganja s njokima

Sastojci (za 4 osobe):

800 g svinjskog lungića

20 g sušenih vrganja

100 g crvenog luka

brašno

bijelo vino

sol

papar

masnoća

žlica kiselog vrhnja

Priprema:

Svinjski lungić očistite od masnoće i žilica, narežite na deblje komade i oblikujte medaljone. Na masnoći popržite medaljone koje ste predhodno začinili i pobrašnili. Kad su se zepekli izvadite ih na tanjur te na istoj masnoći popržite luk do zlatne boje, dodajte vrganje, deglazirajte bijelim vinom, podlijte s malo vode i umak kuhajte do željene gustine. Na kraju u umak vratite medaljone da se malo prokuhaju te umak legirajte sa žlicom kiselog vrhnja. Poslužite uz njoke, tjesteninu ili neki drugi prilog.

Njoki

Sastojci (za 4 osobe):

4 veća krumpira

150-200 g glatkog brašna

jaje, sol

Priprema:

Krumpire skuhajte u ljusci, ogulite dok su topli i propasirajte. Krumpir posolite, dodajte jaje i postupno sipajte brašno te mijesite dok ne dobijete glatku smjesu. Tijesto razvaljajte u obliku tankog valjka te narežite njoke. Njoke kuhajte u slanoj vodi dok ne isplivaju na površinu. Preporuka je da njoke kuhate kad je meso već gotovo da budu tople pri serviranju.

Foto: Hrvoje Serdar

Tačkrle

Sastojci:

400 g brašna

jaje, ulje, sol

topla voda

100 g pekmeza od šljiva

40 g krušnih mrvica

200 g kiselog vrhnja

Priprema:

Napravite glatko tijesto od brašna, jaja, soli i vode. Stavite ga na pobrašnjenu dasku, razvaljajte na debljinu 3-4 mm i narežite na kvadrate. Na svaki kvadrat na jednu polovinu stavite malo pekmeza od šljiva te preklopite i dobro stisnite rubove da vam se pri kuhanju ne otvore. Tačkrle kuhajte u vodi dok ne isplivaju na površinu. Na masnoći popržite krušne mrvice, lagano dodajte kuhane tačkrle te ih uvaljajte u pržene mrvice. Poslužite ih tople uz pekmez od šljiva i kiselo vrhnje.

Foto: Hrvoje Serdar

Pastrva s povrćem

Sastojci:

4 pastrve (250-300 g komad)

100 g svježe paprike

200 g tikvica

50 g šampinjona

50 g mrkve

sol

papar

1 žlica ulja

1 limun

Priprema:

Pastrvu očistite od iznutrica i škrga i dobro operite s hladnom vodom. Zatim je nasolite iznutra. Povrće operite i očistite i narežite po želji (na trakice ili kockice). Zagrijani roštilj namastite uljem i stavite peći pastrvu. Pecite je sa svake strane 5-6 minuta dok ne dobije lijepu pečenu boju. Isto tako stavite povrće na zagrijani roštilj i pecite do određene želje i začinite po želji solju i paprom. Bitno je da se ne prepeče ni riba ni povrće, da ostane iznutra sočno, a izvana lagano zapečeno. Uz pečenu pastrvu servirajte plošku limuna koju po želji iscijedite.

Foto: Hrvoje Serdar

Pileći file sa špinatom

Sastojci:

800 g pilećih prsa, otkoštenih (200 g po osobi)

200 g svježeg špinata

1 režanj češnjaka

100 g slanine

sol

papar

ulje

Priprema:

Pileći file razrežite i s batom izlupajte da dobijete tanki file. Špinat operite, očistite i blanširajte u slanoj vodi. Ocijedite i ohladite. Slaninu narežite na sitne kockice, popržite na ulju, dodajte češnjak koji ste prije toga nakosali i u to dodajte blanširani špinat. Uklonite s vatre te začinite po potrebi solju i paprom. Tanki izlupani file napunite smjesom od špinata, zarolajte i stavite peći na zagrijani roštilj. Pecite sa svih strana dok ne dobije lijepu laganu koricu, a ostane sočno iznutra. Meso za serviranje izrežite na manje ili veće komade. Uz meso se mogu poslužiti razni umaci (bijeli umak, bešamel umak...).

Foto: Hrvoje Serdar

Štrudla od jabuka

Sastojci:

400 g glatkog brašna

6 g soli

6 žlica ulja

2 dl mlake vode

6 jabuka

1 žličica cimeta

1 žlica šećera

1 vanilin šećer

sok jednog limuna

Priprema:

U brašno dodajte sol, ulje, mlaku vodu te umijesite glatko tijesto. Premažite ga dobro uljem i prekrijte da se ne suši jer ga nećete moći razvući. Tijesto ostavite da odmori pola sata i nakon toga je spremno za razvlačenje. Jabuke operite, ogulite od kore, očistite od koštica i naribajte. U naribane jabuke dodajte šećer, vanilin šećer, cimet i limunov sok i sve promiješajte i ostavite malo da odstoji. Poslije ocijedite i smjesu punite u razvaljano tijesto, zamotajte i stavite peći u zagrijanu pećnicu na 180 °C. Pecite tridesetak minuta. Nakon toga izrežite štrudlu na jednake komade i po želji pospite šećerom u prahu.

Foto: Hrvoje Serdar

Hrvatske palačinke (diplomat palačinke)

Po standardnom receptu napravite smjesu za palačinke, i od te smjese ispecite 8 komada, što je dovoljno za 4 osobe. Palačinke napunite mljevenim orasima i složite u plitku posudu za pečenje. U dvije posude odvojite žumanjke i bjelanjke od 8 jaja. Bjelanjke dobro umutite sa 5-8 žlica šećera, a isto napravite i sa žumanjcima u koje ste prethodno dodali šećer, vanilin šećer i malo limuna. Obje smjese lagano izmiješajte, zajedno prelijte preko palačinki i kratko zapecite u prethodno zagrijanoj pećnici dok ne dobiju zlatno žutu boju. Palačinke obavezno poslužite dok su tople!

Foto: Hrvoje Serdar

Restana teletina na mađarski način

Sastojci (za 4 osobe):

800 g telećeg buta

1 glavica crvenog luka

1 ljuta papričica

koncentrat rajčice

goveđi temeljac

papar

crvena paprika

fini škrob (Gustin)

Priprema:

Crveni luk narežite na listiće i kratko pirjajte. Teleći but narežite na trakice i stavite na luk da se prepeče do fine zlatne boje, te u sve to dodajte goveđi temeljac. Dodajte preostale začine, ljutu papričicu i jušnu žlicu dvostrukog koncentrata rajčice. Kada se jelo reducira na željenu gustoću poslužite sa rižom, njokima, restanim krumpirom, pire krumpirom ili drugim prilogom po vlastitoj želji.

Foto: Hrvoje Serdar

Smuđ orly

Sastojci (za 4 osobe):

1 kg smuđa

sok 1 limuna

4 jaja

250 g brašna

2,5 dl piva

sol

ulje

Priprema:

Smuđa operite, filetirajte i narežite na komade debljine 2-3 cm. Nakapajte ribu sokom od limuna i posolite. Razdvojite bjelanjak i žumanjak. Od bjelanjaka napravite snijeg, a u žumanjke dodajte sol, brašno i pivo te izradite glatko tijesto. Zatim te dvije smjese lagano pomiješajte. Narezane komade smuđa stavite u smjesu i pustite da odstoji dok se ne ugrije ulje u tavi. Lagano ga pržite 5 minuta na vrućem ulju dok ne postignete zlatno žutu boju. Izvadite komade smuđa na papir koji upija masnoću i nakon toga servirajte na tanjur. Smuđ orly najčešće se servira uz kuhano povrće i tartar umak jer mu daje punoću i harmoničnost okusa.