Rekord je 11 sekundi: Možete li brže pronaći korgija sa šeširom na glavi?

Uzmite kratku pauzu od onog što radite i odmorite se uz pomoć jedne zanimljive mozgalice: cilj je na njoj uočiti Velškog korgija (psa kakvog ima kraljica Elizabeta II) koji na glavi ima šešir.

Za one ambiciozne koji odmah ciljaju i na rušenje rekorda, on je, prenosi The Sun, 11 sekundi.

Foto: 247 blinds

Slika naime prikazuje neke od stvari tipičnih za Ujedinjeno Kraljevstvo i par sitnica koje se povezuju s britanskom kraljicom, poput šešira, namirnica tipičnim za poslijepodnevni čaj u Windsoru, te naravno, kraljičine drage korgije.

Mozgalica je dizajn tvrtke 247 Blinds iz koje kažu da je idealna za razbibrigu i zabavu tijekom napornog dana.

Ako ne možete pronaći malenog korgija sa šeširom, pogledajte rješenje:

Foto: 247 blinds

