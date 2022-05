Žena izbacila muža iz rađaonice: 'Govorio je ružne stvari o meni tijekom poroda'

Jedna žena na Redditu je napisala kako je izbacila svog muža iz rađaonice dok je rađala njihovu kćer, jer je on primalji govorio ružne stvari o njoj. Napisala je i da joj je bio podrška sve do jednog trenutka kada primalja počela ispitivati pitanja između kontrakcija kako bi joj malo skrenula pažnju s bolova.

Kako piše The Sun, primalja je pitala jesu li uzbuđeni što je trudnoća gotova, na što je ona odgovorila da je, jer joj je zaista bilo teško. No, muž je na to odgovorio da je njemu posebno drago što je trudnoća završila jer je bilo jako teško s njom kao trudnicom, i da je bila jako naporna. Primalja je odmah pokušala promijeniti temu, ali buduća mama je upitala muža da objasni što je htio reći.

- Rekao je da je sretan što će ponovno dobiti svoju normalnu ženu i da je 'hormonalni kaos' napokon gotov. Taj komentar me jako povrijedio i odmah sam ga zamolila da izađe iz rađaonice. Prvo je rekao da ne ide nigdje jer se rađa njegovo dijete, ali ja sam počela vikati da ga ne želim tamo i onda se naljutio, te je odjurio van - napisala je u objavi.

Na kraju objave je napisala da se nije vratio da vidi njihovu kćer, ali da joj je poslao poruku da će doći kasnije toga dana. Korisnike Reddita upitala je je li pogriješila time što ga je istjerala, no velika većina joj je izrazila podršku.

- Vaš muž se ponašao jako ružno i ja bih na vašem mjestu učinila isto - napisala joj je jedna korisnica.

- Moj bivši suprug me na porodu odbijao držati za ruku jer sam ga stiskala previše i to ga je boljelo. Zato je sada bivši - komentirala je druga.

