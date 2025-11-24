RECEPT DANA Toliko bolji od kupovnih: Domaći medenjaci

Tko ne voli miris svježe pečenih medenjaka u domu? Ovi domaći medenjaci su jednostavni za pripremu, sočni, mirisni i puno ukusniji od onih iz trgovine. Još bolje, mogu stajati do 4 tjedna u hermetički zatvorenoj kutiji, što ih čini savršenim za pripremu unaprijed ili za darivanje prijateljima i obitelji.

Sastojci:

280 g brašna

125 g šećera

20 g kakao praha

½ žlice praška za pecivo

1 žlica cimeta

150 ml mlijeka

125 g meda

3 žlice ulja

Priprema: U jednoj zdjeli pomiješajte brašno, šećer, kakao, prašak za pecivo i cimet. U drugoj zdjeli pomiješajte mlijeko, med i ulje, a zatim ovu smjesu dodajte suhim sastojcima i dobro promiješajte. Kalup za medenjake nauljite, a smjesu prebacite u vrećicu za ukrašavanje i istiskujte u kalup. Ako nemate kalup, možete koristiti i kalup za muffine. Pecite u prethodno zagrijanoj pećnici na 170 °C oko 20 minuta, a zatim ostavite da se ohlade. Po želji otopite omiljenu čokoladu i prelijte medenjake. Spremite u hermetički zatvorenu kutiju – mogu stajati 3–4 tjedna.