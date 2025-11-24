Naši Portali
pripreme za Božić

RECEPT DANA Toliko bolji od kupovnih: Domaći medenjaci

Shuttesrtock
VL
Autor
Ana Hajduk
24.11.2025.
u 09:30

Ovi domaći medenjaci su jednostavno neodoljivi – savršeni za blagdane, popodnevnu kavu ili mali sladak užitak u svakom trenutku!

Tko ne voli miris svježe pečenih medenjaka u domu? Ovi domaći medenjaci su jednostavni za pripremu, sočni, mirisni i puno ukusniji od onih iz trgovine. Još bolje, mogu stajati do 4 tjedna u hermetički zatvorenoj kutiji, što ih čini savršenim za pripremu unaprijed ili za darivanje prijateljima i obitelji.

Sastojci:

  • 280 g brašna
  • 125 g šećera
  • 20 g kakao praha
  • ½ žlice praška za pecivo
  • 1 žlica cimeta
  • 150 ml mlijeka
  • 125 g meda
  • 3 žlice ulja

Priprema: U jednoj zdjeli pomiješajte brašno, šećer, kakao, prašak za pecivo i cimet. U drugoj zdjeli pomiješajte mlijeko, med i ulje, a zatim ovu smjesu dodajte suhim sastojcima i dobro promiješajte. Kalup za medenjake nauljite, a smjesu prebacite u vrećicu za ukrašavanje i istiskujte u kalup. Ako nemate kalup, možete koristiti i kalup za muffine. Pecite u prethodno zagrijanoj pećnici na 170 °C oko 20 minuta, a zatim ostavite da se ohlade. Po želji otopite omiljenu čokoladu i prelijte medenjake. Spremite u hermetički zatvorenu kutiju – mogu stajati 3–4 tjedna.
Ključne riječi
Domaći medenjaci medenjaci recept dana recept

Kupnja