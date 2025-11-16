Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 32
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#PROSVJED TORCIDE
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#VUKOVAR
#Jean-Michel Nicolier
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#COVID
#HNL
Poslušaj
Prijavi grešku
mljac!

RECEPT DANA Ferrero torta: kremasti klasik koji osvaja na prvi zalogaj!

@ankica_torte_i_kolaci
VL
Autor
Ana Hajduk
16.11.2025.
u 09:00

Za dodatni efekt, ukrasite tortu sjeckanim lješnjacima, Ferrero kuglicama ili tankim čokoladnim listićima.

Ako volite spoj lješnjaka, čokolade i Nutelle — ova Ferrero torta bit će pravo otkriće! Mekani biskvit, bogata krema s mascarponeom i hrskavim lješnjacima te sjajni čokoladni ganaš čine savršenu kombinaciju okusa kojoj je teško odoljeti. Jednostavna je za pripremu, a izgleda i miriše kao desert iz luksuzne slastičarnice. Idealna je za rođendane, blagdane ili kad jednostavno želite impresionirati goste (ili sebe!). Recept je podijelila food blogerica @ankica_torte_i_kolac. Uživajte!

Sastojci:

Za biskvit:

  • 3 jaja
  • 2 vanilin šećera
  • 250 g šećera
  • 1 dl mlijeka
  • 1 dl ulja
  • 1 dl vode
  • 300 g brašna
  • 1 i ½ prašak za pecivo
  • 2 žlice kakaa

Krema:

  • 500 g Nutelle ili Linolade Nugat
  • 500 g mascarpone sira
  • 450 g mljevenih, pečenih lješnjaka

Ganache:

  • 150 ml slatkog vrhnja
  • 150 g čokolade za kuhanje

Priprema: Umutite jaja sa šećerom i vanilin šećerom dok smjesa ne postane pjenasta. Dodajte mlijeko, ulje i vodu, pa postepeno umiješajte brašno pomiješano s praškom za pecivo i kakaom. Izlijte smjesu u kalup promjera 28 cm i pecite na 170–180°C oko 35 minuta, ovisno o jačini pećnice. Provjerite čačkalicom je li biskvit pečen, zatim ga ohladite i prerežite na tri kore. Za kremu sjedinite sve sastojke mikserom dok ne dobijete bogatu, glatku kremu. Ganache: Zagrijte slatko vrhnje do vrenja, maknite s vatre i dodajte čokoladu narezanu na komadiće. Miješajte dok se ne otopi i postane sjajno. 

Slaganje torte: Na prvu koru namažite 2 žlice Nutelle, zatim dodajte sloj kreme. Pokrijte drugom korom, ponovno premažite s malo Nutelle i slojem kreme. Stavite treću koru, pa je prelijte čokoladnim ganacheom. Ohladite tortu nekoliko sati prije posluživanja — i uživajte u savršenom spoju okusa!
Ključne riječi
Ferrero torta recept dana recept

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja