RECEPT DANA Ferrero torta: kremasti klasik koji osvaja na prvi zalogaj!

Ako volite spoj lješnjaka, čokolade i Nutelle — ova Ferrero torta bit će pravo otkriće! Mekani biskvit, bogata krema s mascarponeom i hrskavim lješnjacima te sjajni čokoladni ganaš čine savršenu kombinaciju okusa kojoj je teško odoljeti. Jednostavna je za pripremu, a izgleda i miriše kao desert iz luksuzne slastičarnice. Idealna je za rođendane, blagdane ili kad jednostavno želite impresionirati goste (ili sebe!). Recept je podijelila food blogerica @ankica_torte_i_kolac. Uživajte!
Sastojci:
Za biskvit:
- 3 jaja
- 2 vanilin šećera
- 250 g šećera
- 1 dl mlijeka
- 1 dl ulja
- 1 dl vode
- 300 g brašna
- 1 i ½ prašak za pecivo
- 2 žlice kakaa
Krema:
- 500 g Nutelle ili Linolade Nugat
- 500 g mascarpone sira
- 450 g mljevenih, pečenih lješnjaka
Ganache:
- 150 ml slatkog vrhnja
- 150 g čokolade za kuhanje
Priprema: Umutite jaja sa šećerom i vanilin šećerom dok smjesa ne postane pjenasta. Dodajte mlijeko, ulje i vodu, pa postepeno umiješajte brašno pomiješano s praškom za pecivo i kakaom. Izlijte smjesu u kalup promjera 28 cm i pecite na 170–180°C oko 35 minuta, ovisno o jačini pećnice. Provjerite čačkalicom je li biskvit pečen, zatim ga ohladite i prerežite na tri kore. Za kremu sjedinite sve sastojke mikserom dok ne dobijete bogatu, glatku kremu. Ganache: Zagrijte slatko vrhnje do vrenja, maknite s vatre i dodajte čokoladu narezanu na komadiće. Miješajte dok se ne otopi i postane sjajno.
Slaganje torte: Na prvu koru namažite 2 žlice Nutelle, zatim dodajte sloj kreme. Pokrijte drugom korom, ponovno premažite s malo Nutelle i slojem kreme. Stavite treću koru, pa je prelijte čokoladnim ganacheom. Ohladite tortu nekoliko sati prije posluživanja — i uživajte u savršenom spoju okusa!