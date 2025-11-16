RECEPT DANA Ferrero torta: kremasti klasik koji osvaja na prvi zalogaj!

Ako volite spoj lješnjaka, čokolade i Nutelle — ova Ferrero torta bit će pravo otkriće! Mekani biskvit, bogata krema s mascarponeom i hrskavim lješnjacima te sjajni čokoladni ganaš čine savršenu kombinaciju okusa kojoj je teško odoljeti. Jednostavna je za pripremu, a izgleda i miriše kao desert iz luksuzne slastičarnice. Idealna je za rođendane, blagdane ili kad jednostavno želite impresionirati goste (ili sebe!). Recept je podijelila food blogerica @ankica_torte_i_kolac. Uživajte!

Sastojci:

Za biskvit:

3 jaja

2 vanilin šećera

250 g šećera

1 dl mlijeka

1 dl ulja

1 dl vode

300 g brašna

1 i ½ prašak za pecivo

2 žlice kakaa

Krema:

500 g Nutelle ili Linolade Nugat

500 g mascarpone sira

450 g mljevenih, pečenih lješnjaka

Ganache:

150 ml slatkog vrhnja

150 g čokolade za kuhanje

Priprema: Umutite jaja sa šećerom i vanilin šećerom dok smjesa ne postane pjenasta. Dodajte mlijeko, ulje i vodu, pa postepeno umiješajte brašno pomiješano s praškom za pecivo i kakaom. Izlijte smjesu u kalup promjera 28 cm i pecite na 170–180°C oko 35 minuta, ovisno o jačini pećnice. Provjerite čačkalicom je li biskvit pečen, zatim ga ohladite i prerežite na tri kore. Za kremu sjedinite sve sastojke mikserom dok ne dobijete bogatu, glatku kremu. Ganache: Zagrijte slatko vrhnje do vrenja, maknite s vatre i dodajte čokoladu narezanu na komadiće. Miješajte dok se ne otopi i postane sjajno.

Slaganje torte: Na prvu koru namažite 2 žlice Nutelle, zatim dodajte sloj kreme. Pokrijte drugom korom, ponovno premažite s malo Nutelle i slojem kreme. Stavite treću koru, pa je prelijte čokoladnim ganacheom. Ohladite tortu nekoliko sati prije posluživanja — i uživajte u savršenom spoju okusa!