RECEPT DANA Tri čokolade, jedan savršeni desert: Mousse torta koja izgleda kao iz slastičarnice

Ako postoji kolač koji uvijek izaziva "wow efekt" na stolu, onda je to mousse torta s tri vrste čokolade. Spoj bogate tamne podloge, prozračnog mliječnog sloja i nježne bijele čokolade stvara desert koji je istovremeno raskošan, lagan i nevjerojatno elegantan. Iako djeluje kao slastičarski izazov, priprema je zapravo jednostavnija nego što mislite – potrebno je tek malo strpljenja i vremena za hlađenje. Recept je podijelila food blogerica @mimiskingdom.recepti. Uživajte!

Sastojci:

Tamni sloj (biskvit):

200 g tamne čokolade

4 jaja (sobne temperature)

65 g smeđeg šećera

Prstohvat soli

1 žličica ekstrakta vanilije

115 g maslaca

Svijetlosmeđi sloj:

200 g mliječne čokolade

360 ml slatkog vrhnja

5 g želatine

3 žlice hladne vode

Bijeli sloj:

200 g bijele čokolade

360 ml slatkog vrhnja

5 g želatine

3 žlice hladne vode

Priprema: Pećnicu zagrijte na 160 °C, a dno kalupa promjera 22 – 24 cm obložite papirom za pečenje. Odvojite žumanjke od bjelanjaka. Tamnu čokoladu razlomite i zajedno s maslacem otopite na pari, miješajući dok ne dobijete glatku smjesu. Maknite s pare i ostavite da se kratko ohladi – smjesa mora ostati tekuća. Bjelanjke umutite s prstohvatom soli dok ne dobijete čvrsti snijeg. Postupno dodajte šećer i miksajte dok smjesa ne postane sjajna i čvrsta. Žumanjcima dodajte vaniliju, kratko izmiješajte pa umiješajte otopljenu čokoladu. U smjesu prvo dodajte nekoliko žlica snijega kako biste je omekšali, a zatim lagano umiješajte ostatak bjelanjaka. Ulijte u kalup i pecite 20 – 25 minuta. Ostavite koru da se potpuno ohladi, najprije na sobnoj temperaturi, a zatim u hladnjaku. Nakon hlađenja pažljivo uklonite papir i vratite obruč kalupa oko biskvita.

Mliječni mousse Želatinu prelijte hladnom vodom i ostavite 15 minuta da nabubri. Od ukupne količine vrhnja odvojite 120 ml i zagrijte ga s mliječnom čokoladom na pari dok se ne otopi. U toplu smjesu dodajte želatinu i miješajte dok se potpuno ne rastopi. Ohladite do mlakog. Preostalo vrhnje umutite u mekani šlag pa ručno umiješajte čokoladnu smjesu. Rasporedite mousse preko tamne podloge i stavite u hladnjak na najmanje sat vremena.

Bijeli mousse Postupak je identičan kao kod mliječnog sloja: želatinu namočite, 120 ml vrhnja zagrijte s bijelom čokoladom, dodajte želatinu i ohladite. Umutite ostatak vrhnja i spojite smjese. Bijeli mousse pažljivo rasporedite preko mliječnog sloja. Tortu vratite u hladnjak na minimalno 6 sati, a idealno preko noći. Rezultat je desert savršeno glatkih slojeva, bogatog okusa i teksture koja se topi u ustima.