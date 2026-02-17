VIDEO Uljez na vjenčanju: Mladenci počeli izgovarati zavjete, a onda je pred oltar banuo on…

Vjenčanje na otvorenom obično je zamišljeno je kao mirna, intimna ceremonija u prirodi, no Lauren i Phil dobili su gosta kojeg nitko nije očekivao. Par se vjenčao u polju na imanju Stoney Creek Estate u Južnoj Australiji u studenom prošle godine, pred oko 80 najbližih članova obitelji i prijatelja. I taman kad je sve krenulo po planu, između stabala se pojavio poni i, kao da je to najnormalnija stvar na svijetu, lagano krenuo trčkarati ravno prema oltaru. Cijelu situaciju snimila je i kasnije objavila kreatorica sadržaja za vjenčanja Bonnie Foster, koja stoji iza profila Bridal by Bonnie. Video je završio na TikToku i Instagramu, a ljudi su se, očekivano, zaljubili u savršeno tempirani 'upad' na ceremoniju. Na snimci se vidi kako poni nonšalantno dolazi do mladenaca i kumova dok se gosti smiju, a jedna žena brzo dotrčava i nježno ga odvodi u stranu kako bi se ceremonija nastavila, piše People.

'Kad poni upadne na vjenčanje…' napisala je Foster preko videa, a u opisu objave, uz niz emotikona i smijeh, priznala da ju je najviše nasmijao upravo taj trenutak 'gurkanja' ponija. Iako bi mnogi pomislili da je riječ o dogovorenom iznenađenju, Foster je kasnije rekla da ni danas nema pojma odakle se znatiželjni četveronožac stvorio. 'Ne znam kako je poni uopće došao onamo! Morali smo ga maknuti iz ceremonije. Svi smo bili u šoku, ali svi su se smijali pa je ispalo zabavno i kao mali show', ispričala je, dodajući da je video podijelila jer joj je bilo urnebesno i jer je paru taj trenutak učinio vjenčanje još posebnijim.

Komentari su ubrzo pokazali da internet ima jasan stav: većina bi ponija rado ostavila na mjestu događaja. Jedan od najpopularnijih komentatora napisao je da su ga trebali pustiti jer bi fotografije bile savršene, dok su se drugi šalili da na njihovom vjenčanju ne bi bilo upadanja ponija jer su svi već na popisu uzvanika.

Dodatnu dozu logike cijeloj priči daje i činjenica da je imanje povezano s konjima. Na web-stranici imanja, obitelj Stone spominje da na velikom posjedu, uz njihova voljenog zlatnog retrivera, borave i brojni konji iz Stoney Creek Equestriana, koji se nalaze u ograđenim pašnjacima. Prema njihovoj Facebook stranici, riječ je o mjestu koje se bavi jahačkom obukom, prodajom konja i prilagodbom sedla pa ne čudi da se jedan znatiželjni poni, makar i greškom, našao na krivom eventu.

U svakom slučaju, Lauren i Phil dobili su priču koja se ne zaboravlja: vjenčanje na kojem je priroda doslovno odlučila sudjelovati. I, ruku na srce, teško je zamisliti simpatičnijeg nepozvanog gosta od ponija koji se pojavi baš u trenutku kad svi gledaju prema oltaru.