VIDEO Kupili su rabljeni kauč pa čuli neobične zvukove iz njega: Šokirali su se onime što su unutra pronašli

Kupnja rabljenog namještaja često je pametan način za uštedu novca, no ponekad uz povoljnu cijenu dolazi i rizik od neočekivanih "dodataka". U to su se na vlastitoj koži uvjerili Samantha i John Hardin iz američke savezne države Georgije, čija je priča o kupovini kauča postala internetski hit. Par je pronašao naizgled savršenu priliku, gotovo novu garnituru koju je prodavao Johnov kolega s posla jer mu se jednostavno nije estetski uklapala u stan. Prilikom preuzimanja namještaja, prodavač ih je u žurbi upozorio da pripaze na ulazna vrata kako njegov mladi mačić, narančasti mačak imena Cheeto, ne bi iskoristio priliku i pobjegao na ulicu. Svi su pretpostavili da je znatiželjni ljubimac ostao na sigurnom unutar stana dok su oni iznosili teški komad namještaja niz tri kata stepenica. Nisu ni slutili da je Cheeto imao sasvim druge planove i da se ukrcao na putovanje do svog, barem privremeno, novog doma.

Čim su kauč smjestili u svoj dnevni boravak, Samantha je primijetila nešto neobično. Njihovi psi postali su, kako je opisala, "nevjerojatno zainteresirani" za novi komad namještaja. Neprestano su ga njuškali, obilazili i djelovali su uznemireno, no ona je njihovo ponašanje pripisala logičnom objašnjenju. Pretpostavila je da životinje jednostavno osjećaju miris mačke koji se zadržao na tkanini iz prethodnog doma, što je sasvim uobičajena reakcija. Smatrajući da nema razloga za brigu, par se opustio i počeo uživati u novom dodatku svom domu, nesvjestan da dijele prostor s malenim slijepim putnikom skrivenim svega nekoliko centimetara od njih.

Misterij se počeo produbljivati nekoliko sati kasnije. Dok je sjedila u tišini, Samantha je začula jedva čujan, isprekidan zvuk koji je dopirao iz unutrašnjosti kauča. Opisala ga je kao tiho, metalno zveckanje, poput zvuka sićušnog zvončića. Zbunjena, pozvala je supruga da posluša, no dogodila se bizarna stvar, zvuk bi istog trena prestao. Svaki put kad bi pokušala suprugu skrenuti pozornost na neobičnu pojavu, zavladala bi potpuna tišina. "Rekla sam suprugu, ali zvuk je bio tako tih da ga on nikad nije čuo. Bilo je kao da bi utihnuo svaki put kad bih ga spomenula", ispričala je kasnije za Newsweek. Počela je sumnjati u vlastiti sluh, no tiho zveckanje se nastavljalo pojavljivati i nestajati više od sat vremena.

Znatiželja se polako pretvarala u zabrinutost. Samantha više nije mogla ignorirati osjećaj da nešto nije u redu te je odlučila poduzeti konkretne korake. Ustala je i čvrsto primila jedan dio kauča kako bi ga nagnula i pregledala donju stranu. U tom trenutku začula je jasan, tupi udarac iz unutrašnjosti drvenog okvira. Srce joj je jače zalupalo dok je zavirivala u mračni prostor baze kauča. Iz tame su je gledala dva prestrašena oka. Unutra, stisnut i očito uplašen, bio je Cheeto, narančasti mačić njezinog suprugovog kolege. Zvuk koji ju je satima zbunjivao bio je zvončić na njegovoj ogrlici, a misterij je napokon bio riješen, no time je započeo novi izazov, kako sigurno izvući preplašenu životinju.

Dvosatna akcija spašavanja

Suočeni s neočekivanim podstanarom, Samantha i John odmah su krenuli u akciju spašavanja koja se pretvorila u dvosatnu operaciju. Mačić je bio duboko zavučen u konstrukciju kauča, prestrašen nepoznatim okruženjem i zvukovima. Par ga je prvo pokušao dozivati i mamiti tihim "pss-pss" zvukovima, nadajući se da će ga umiriti i ohrabriti da sam izađe. Pokušali su mu se približiti dovoljno da ga pomaze, no Cheeto se nije micao. U nedostatku mačje hrane, posegnuli su za onim što su imali pri ruci, psećim poslasticama i hranom, no ni to nije urodilo plodom. Uplašeni mačak ostao je ukopan u svom skrovištu.

Nakon što pokušaji mita i nagovaranja nisu uspjeli, par je shvatio da će morati primijeniti drastičnije mjere. Kako bi izbjegli bilo kakvu mogućnost da se životinja ozlijedi i da dodatno ne oštete strukturu kauča, odlučili su se za kirurški precizan pristup. Samantha je uzela škare i pažljivo razrezala zaštitnu tkaninu na samom dnu kauča, stvarajući dovoljno velik otvor da može zavući ruku. Oprezno je posegnula unutra, uhvatila mačića i nježno ga izvukla na sigurno. Vidno potresenog, ali neozlijeđenog Cheeta smjestili su u transporter kako bi ga zaštitili od svojih pasa i osigurali mu mir do jutra.

Odmah nakon uspješnog spašavanja, par je kontaktirao vlasnika, koji je bio izvan sebe od brige jer nije mogao pronaći svog ljubimca. Budući da je već bilo kasno, dogovorili su primopredaju za sljedeće jutro. Cheeto je naposljetku sretno vraćen svom vlasniku, koji je bio presretan što je avantura njegovog mačića završila bez posljedica. Cijeli događaj Samantha je zabilježila i podijelila na svom TikTok profilu, gdje je video ubrzo postao viralan i prikupio više od osamsto tisuća pregleda i desetke tisuća lajkova.

Ono što je Samanthu najviše iznenadilo jest broj ljudi koji su u komentarima podijelili slična iskustva, otkrivajući da su njihove mačke također pronalazile nevjerojatna skrovišta u namještaju, kutijama, pa čak i automobilima neznanaca. Njezina priča, osim što je zabavila stotine tisuća ljudi, poslužila je i kao važno upozorenje. "Zahvaljujući mom videu, sada znam da je ovo očito vrlo, vrlo uobičajeno! Neka vlasnici mačaka triput provjere svoj namještaj prije nego što ga prodaju ili se riješe bilo čega!", poručila je Samantha, nadajući se da će njezino iskustvo potaknuti druge na dodatan oprez i spriječiti da se ijedan ljubimac ponovno nađe u ulozi slijepog putnika.