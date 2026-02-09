RECEPT DANA Sočna i ukusna torta od mrkve: Ona nikad ne izlazi iz mode

Torta od mrkve, sočna i puna bogatih okusa, klasik je koji nikada ne izlazi iz mode. Ova torta savršeno kombinira slatkoću mrkve s aromatičnim začinima poput cimeta i narančine korice, stvarajući neodoljiv desert koji je jednako ukusan koliko i hranjiv. U ovom receptu mrkva ne samo da daje torti vlažnost, već i pridonosi njezinoj privlačnoj boji i teksturi. Otkrijte zašto je ova torta omiljena diljem svijeta i prepustite se njenim čarima u svakom zalogaju. Recept je podijelila food blogerica @ivaninakuhinja. Uživajte!

Sastojci za tortu o mrkve:

Biskvit:

300 g glatkog brašna

250 g šećera

2 žličice cimeta

2 žličice praška za pecivo

1 žličica sode bikarbone

1 žličica soli

180 ml ulja

120 g grčkog jogurta

4 jaja

100 g oraha

450 g mrkve

ribana korica jedne naranče

Krema:

400 g krem-sira (abc ili neki drugi)

250 g milerama

150 g omekšalog maslaca

ribana korica jedne naranče

150 g šećera u prahu

Priprema:

Biskvit: Mrkvu sitno naribajte. Sameljite orahe. U jednoj posudi pomiješajte brašno, prašak za pecivo, sodu bikarbonu, cimet i sol. U drugoj posudi pjenasto izmiksajte jaja i šećer, dodajte ulje, jogurt i koricu naranče. Suhe sastojke umiješajte u smjesu s jajima (možda će vam se sada smjesa činiti malo gusta, ali kad dodate mrkvu, postaje tečnija). Zatim dodajte mrkvu i orahe te sve dobro izmiksajte da se sjedini.

Smjesu podijelite na tri jednaka dijela. Dno kalupa promjera 24 cm obložite papirom za pečenje i izlijte prvi dio smjese. Pecite na 180 stupnjeva oko 35 minuta ili ovisno od pećnice. Najbolje da pratite pečenje i probodite biskvit čačkalicom, ako izađe suh – biskvit je pečen. Na isti način ponovite pečenje još dva puta. Kada ste ispekli sva tri biskvita ostavite ih da se ohlade.

Krema: Omekšali maslac (sobne temperature) izmiksajte s krem sirom. Dodajte mileram, koricu naranče i šećer u prahu te sve dobro sjedinite. Kremu podijelite na 3 jednaka dijela.

Slaganje torte: kora – krema – kora – krema – kora. Zadnjim dijelom kreme premažite cijelu tortu. Dekorirajte narančom, krupno sjeckanim orasima ili po nečim drugim po želji. Tortu ostavite u hladnjaku preko noći.