Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 35
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#GRENLAND
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
a, još je i zdrava!

RECEPT DANA Sočna i ukusna torta od mrkve: Ona nikad ne izlazi iz mode

@ivaninakuhinja
VL
Autor
Ana Hajduk
09.02.2026.
u 09:30

Otkrijte zašto je torta od mrkve omiljena diljem svijeta i prepustite se njenim čarima u svakom zalogaju.

Torta od mrkve, sočna i puna bogatih okusa, klasik je koji nikada ne izlazi iz mode. Ova torta savršeno kombinira slatkoću mrkve s aromatičnim začinima poput cimeta i narančine korice, stvarajući neodoljiv desert koji je jednako ukusan koliko i hranjiv. U ovom receptu mrkva ne samo da daje torti vlažnost, već i pridonosi njezinoj privlačnoj boji i teksturi. Otkrijte zašto je ova torta omiljena diljem svijeta i prepustite se njenim čarima u svakom zalogaju. Recept je podijelila food blogerica @ivaninakuhinja. Uživajte! 

Sastojci za tortu o mrkve:

Biskvit:

  • 300 g glatkog brašna
  • 250 g šećera
  • 2 žličice cimeta
  • 2 žličice praška za pecivo
  • 1 žličica sode bikarbone
  • 1 žličica soli
  • 180 ml ulja
  • 120 g grčkog jogurta
  • 4 jaja
  • 100 g oraha
  • 450 g mrkve
  • ribana korica jedne naranče

Krema:

  • 400 g krem-sira (abc ili neki drugi)
  • 250 g milerama
  • 150 g omekšalog maslaca
  • ribana korica jedne naranče
  • 150 g šećera u prahu

Priprema: 

Biskvit: Mrkvu sitno naribajte. Sameljite orahe. U jednoj posudi pomiješajte brašno, prašak za pecivo, sodu bikarbonu, cimet i sol. U drugoj posudi pjenasto izmiksajte jaja i šećer, dodajte ulje, jogurt i koricu naranče. Suhe sastojke umiješajte u smjesu s jajima (možda će vam se sada smjesa činiti malo gusta, ali kad dodate mrkvu, postaje tečnija). Zatim dodajte mrkvu i orahe te sve dobro izmiksajte da se sjedini.

Smjesu podijelite na tri jednaka dijela. Dno kalupa promjera 24 cm obložite papirom za pečenje i izlijte prvi dio smjese. Pecite na 180 stupnjeva oko 35 minuta ili ovisno od pećnice. Najbolje da pratite pečenje i probodite biskvit čačkalicom, ako izađe suh – biskvit je pečen. Na isti način ponovite pečenje još dva puta. Kada ste ispekli sva tri biskvita ostavite ih da se ohlade.

Krema: Omekšali maslac (sobne temperature) izmiksajte s krem sirom. Dodajte mileram, koricu naranče i šećer u prahu te sve dobro sjedinite. Kremu podijelite na 3 jednaka dijela.

Slaganje torte: kora – krema – kora – krema – kora. Zadnjim dijelom kreme premažite cijelu tortu. Dekorirajte narančom, krupno sjeckanim orasima ili po nečim drugim po želji. Tortu ostavite u hladnjaku preko noći.
Ključne riječi
Torta od mrkve recept dana recept

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!