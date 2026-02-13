CE Svijet x Sandro Telling Stories: kada se poruke koje dijelimo pretvore u iskustvo - OSJETI ISKRICE

U digitalnom prostoru koji često traži našu pažnju, rijetki su trenuci koji nas stvarno zaustave. Upravo na toj ideji temelji se nova aktivacija CE Svijeta, platforme koja poziva na dijeljenje optimizma, malih znakova pažnje i poruka koje mogu nekome uljepšati dan, osjeti iskriCE .

Foto: CE Svijet

U suradnji s autorom profila Sandro Telling Stories, CE Svijet dobio je glas koji publika već prepoznaje, jednostavan, iskren i optimističan. Sandro je kroz svoje ilustracije i kratke tekstove izgradio zajednicu ljudi koji svakodnevno pronalaze inspiraciju u malim mislima koje pogađaju pravi trenutak i zbog kojih srce jače zatitra. Njegove poruke nisu glasne ni nametljive, ali ostaju s čitateljem. Upravo ta autentičnost čini ovu suradnju prirodnom.

Foto: CE Svijet

Nova aktivacija CE Svijeta nastavlja ideju dijeljenja “onog nečeg”, male geste, poruke ili trenutka koji može imati veliki učinak. Kroz digitalno iskustvo korisnici mogu otkrivati i dijeliti sadržaj koji širi pozitivnu energiju i povezuje ljude na jednostavan način, optimistično i vedro. Ono što ovu suradnju čini posebnom jest njezina spontanost. Ne djeluje kao klasična kampanja, već kao produžetak komunikacije koju publika već poznaje, komunikacije koja stavlja emociju i zajedništvo ispred formata.

Foto: CE Svijet