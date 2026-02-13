Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 178
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#GRENLAND
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Poslušaj
produžetak komunikacije

CE Svijet x Sandro Telling Stories: kada se poruke koje dijelimo pretvore u iskustvo - OSJETI ISKRICE

CE Svijet
Foto: CE Svijet
1/4
VL
Autor
Promo
13.02.2026.
u 14:58

U digitalnom prostoru koji često traži našu pažnju, rijetki su trenuci koji nas stvarno zaustave. Upravo na toj ideji temelji se nova aktivacija CE Svijeta, platforme koja poziva na dijeljenje optimizma, malih znakova pažnje i poruka koje mogu nekome uljepšati dan, osjeti iskriCE.

CE Svijet
Foto: CE Svijet

U suradnji s autorom profila Sandro Telling Stories, CE Svijet dobio je glas koji publika već prepoznaje, jednostavan, iskren i optimističan. Sandro je kroz svoje ilustracije i kratke tekstove izgradio zajednicu ljudi koji svakodnevno pronalaze inspiraciju u malim mislima koje pogađaju pravi trenutak i zbog kojih srce jače zatitra. Njegove poruke nisu glasne ni nametljive, ali ostaju s čitateljem. Upravo ta autentičnost čini ovu suradnju prirodnom.

CE Svijet
Foto: CE Svijet

Nova aktivacija CE Svijeta nastavlja ideju dijeljenja “onog nečeg”, male geste, poruke ili trenutka koji može imati veliki učinak. Kroz digitalno iskustvo korisnici mogu otkrivati i dijeliti sadržaj koji širi pozitivnu energiju i povezuje ljude na jednostavan način, optimistično i vedro. Ono što ovu suradnju čini posebnom jest njezina spontanost. Ne djeluje kao klasična kampanja, već kao produžetak komunikacije koju publika već poznaje, komunikacije koja stavlja emociju i zajedništvo ispred formata.

CE Svijet
Foto: CE Svijet

U vremenu brzog sadržaja i kratke pažnje CE Svijet podsjeća da su ponekad dovoljne samo riječi koje dolaze u pravom trenutku. Kada se takve riječi podijele dalje, njihov učinak postaje još veći. Optimizam se najlakše širi kada ga dijelimo zato podijeli iskriCE na Ce Svijetu.

Ključne riječi
CE svijet

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!