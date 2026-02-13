RECEPT DANA Imamo 4 sjajna recepta s heljdom: Tajna pripreme krije se u važnom koraku prije samog kuhanja

Heljdina kaša posljednjih je godina prošla put od zaboravljene namirnice do pravog hita u kuhinji, i to s dobrim razlogom. Heljda, iako je mnogi smatraju žitaricom, botanički je pseudožitarica i prirodno ne sadrži gluten. Zbog toga je često biraju oni koji paze na prehranu, ali i svi koji vole zasitne, a lagane obroke. Okus joj je nježno orašast, a tekstura ugodno zrnasta, pa se lako uklapa i u slatka i u slana jela. Heljdina kaša je praktična jer se kuha brzo, a može stajati u hladnjaku i nekoliko dana, što je čini odličnom za planiranje obroka. Uz to, dobro podnosi podgrijavanje i ne gubi puno na okusu, osobito ako je začinite maslinovim uljem ili maslacem. Važno je samo znati malu tajnu: isperite heljdu prije kuhanja kako biste ublažili gorčinu i dobili čišći, 'mekši' okus. Kad je jednom uvrstite u jelovnik, lako ćete je početi koristiti umjesto riže, kus-kusa ili tjestenine.

Kremasta heljdina kaša s jabukom, cimetom i orasima: Heljdu skuhajte u mlijeku ili biljnom napitku (može i pola-pola s vodom) dok ne omekša i postane kremasta, pa je lagano posolite. U drugoj posudi kratko pirjajte naribanu jabuku s malo maslaca ili kokosova ulja, cimetom i žličicom meda ili javorova sirupa. Sve spojite i pospite sjeckanim orasima ili lješnjacima za hrskavost. Ova kombinacija je odlična za doručak jer grije, drži sitost i miriši kao pita od jabuka.

Slana heljdina kaša s gljivama i lukom: Na maslinovom ulju ili maslacu popržite sitno sjeckani luk dok ne postane staklast, zatim dodajte narezane gljive i prstohvat soli. Kad gljive puste vodu i lagano se zapeku, umiješajte kuhanu heljdu i začinite paprom, timijanom ili peršinom. Ako želite još kremastiji dojam, dodajte žlicu kiselog vrhnja ili malo naribanog tvrdog sira. Ovo je brz ručak ili večera, a uz zelenu salatu postaje kompletan obrok.

Heljdina salata u zdjeli s povrćem i fetom: Skuhanu heljdu ohladite i promiješajte s narezanom paprikom, krastavcem, rajčicom i šakom rukole ili baby špinata. Dodajte kockice fete ili svježeg sira te masline, a po želji i malo kuhanog slanutka za dodatnu zasitnost. Za preljev pomiješajte maslinovo ulje, limunov sok, malo senfa, sol i papar, pa sve lagano prelijte. Ovaj recept je idealan za ponijeti na posao jer je ukusan i hladan, a heljda ne pada teško na želudac kao neke druge namirnice.

Heljdina kaša s povrćem i pečenim jajetom: Na tavi kratko sotirajte tikvicu, mrkvu ili špinat, što god imate pri ruci, posolite i dodajte češnjak pred kraj da ne zagori. Umiješajte kuhanu heljdu i začinite dimljenom paprikom ili malo soja umaka za jači okus. Na istoj tavi ispecite jaje na oko ili poširano jaje pa ga položite na vrh heljde. Ovo je savršen obrok kada želite nešto brzo, konkretno i toplo, a da nije teško.