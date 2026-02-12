RECEPT DANA Bez brašna, ali puna okusa: Torta od naranče i oraha

Ova torta od naranče i oraha savršen je primjer deserta koji osvaja punim, prirodnim okusima i jednostavnom pripremom. Kuhane cijele naranče daju joj neodoljivu sočnost i laganu gorčinu kore, dok orasi i kakao osiguravaju bogatu, duboku aromu. Završena svilenkastim ganacheom od tamne čokolade, idealna je za sve koji vole intenzivne, ali uravnotežene kolače bez puno kompliciranja. Recept je podijelila food blogerica @tonkarecirucak. Uživajte!

Sastojci

Za biskvit:

6 jaja

2 naranče

120 g šećera

2 vrećice vanilin šećera

200 g mljevenih oraha

50 g kakaa

1 žličica praška za pecivo

1/2 žličice sode bikarbone

Za ganache:

200 g tamne čokolade

200 ml vrhnja za šlag

Priprema: Naranče stavite u lonac i prelijte vodom tek toliko da budu prekrivene. Kuhajte oko 30 minuta, zatim bacite vodu i ponovite postupak još jednom. Kuhane naranče ocijedite, ostavite da se malo ohlade, narežite na manje komade i uklonite eventualne koštice. Zajedno s korom izblendajte ih u glatki pire. Orahe sameljite i pomiješajte s kakaom, praškom za pecivo i sodom bikarbonom. U većoj zdjeli pjenasto umutite jaja sa šećerom i vanilin šećerom dok smjesa ne postane svijetla i prozračna. Smanjite brzinu miksera pa postupno, naizmjenično, dodajte smjesu s orasima i pire od naranče, lagano miješajući dok ne dobijete jednoličnu smjesu. Smjesu izlijte u okrugli kalup promjera 24 cm, prethodno obložen papirom za pečenje ili premazan uljem i posut kakaom. Pecite u pećnici zagrijanoj na 180 °C oko 40 minuta. Pečeni kolač ostavite da se potpuno ohladi, zatim ga na nekoliko mjesta izbockajte čačkalicom. Za ganache zagrijte vrhnje za šlag do vrenja, maknite s vatre i dodajte nasjeckanu čokoladu. Miješajte dok se čokolada potpuno ne otopi i ne dobijete glatku glazuru. Prelijte ganache preko kolača i ostavite tortu da se dobro ohladi u hladnjaku. Poslužite dobro rashlađenu i uživajte u svakom sočnom zalogaju.