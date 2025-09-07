Naši Portali
povratak u prošlost

RECEPT DANA Sa stolova naših baka: Proja ili kukuruzna pogača s komadićima sira

shutterstock
VL
Autor
Ana Hajduk
07.09.2025.
u 09:00

Ovu proju možete obogatiti i dodatkom svježih začina poput peršuna, vlasca ili mirodije. Poslužite je toplu, uz kiselo mlijeko ili domaći ajvar – užitak je zagarantiran!

Ako volite tradicionalnu kukuruznu proju ili pogaču, ova verzija s komadićima sira podići će je na potpuno novi nivo. Sočna, mirisna i bogatog ukusa, odlična je kao samostalno jelo uz jogurt ili kiselo mlijeko, ali i kao prilog uz meso, suhomesnate proizvode ili povrće. Najbolje od svega – priprema je brza i jednostavna.

Sastojci (šalica od 200 ml):

  • 2 šalice kukuruznog brašna
  • 1 šalica bijelog brašna
  • 1 šalica jogurta ili kiselog mlijeka
  • 1 šalica vruće vode
  • 100 ml ulja
  • 1 prašak za pecivo
  • 1 žličica soli
  • 40 g šećera (po želji, može i manje)
  • 150–200 g sira (feta ili domaći sir, izmrvljen ili narezan na kockice)

Priprema: U velikoj posudi sjediniti kukuruzno i bijelo brašno, prašak za pecivo, sol i šećer. Dodati jogurt, ulje i vruću vodu, pa sve dobro promiješati dok se ne dobije glatka, nešto rjeđa smjesa. Na kraju umiješati sir – dio možete izmrviti, a dio ostaviti u sitnim kockicama kako bi se lijepo osjetio. Smjesu izliti u nauljen i pobrašnjen kalup (oko 20–22 cm promjera). Peći u prethodno zagrijanoj pećnici na 200 °C, oko 25–30 minuta, dok proja ne porumeni i dobije lijepu hrskavu koricu.
