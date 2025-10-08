Naši Portali
mljac!

RECEPT DANA Oduševit će sve generacije: Čokoladna Plazma torta

@slatkis_az/Instagram
VL
Autor
Ana Hajduk
08.10.2025.
u 09:30

Za još bogatiji okus, u čokoladni fil možete dodati žličicu ruma ili malo instant kave – naglasit će aromu čokolade i dati torti profinjen ton.

Ako postoji kolač koji spaja okuse djetinjstva i bogatu čokoladnu raskoš, onda je to upravo čokoladna Plazma torta. Neodoljivo kremasta, a opet lagana, ova torta osvaja na prvi zalogaj – idealna je za rođendane, obiteljska druženja ili jednostavno kada želite desert koji će oduševiti sve generacije. Spoj Plazme, čokolade i fine kreme čini je pravom kraljicom svakog stola. Recept je s food bloga @slatkis_az. Uživajte! 

Sastojci: 

Kore:

  • 7 bjelanjaka
  • 10 žlica šećera
  • 70 g mljevene Plazme
  • 1 žlica brašna
  • 2 žlice kakaa

Čokoladna krema:

  • 14 žumanjaka
  • 15 žlica šećera
  • 200 g čokolade za kuhanje
  • 250 g maslaca ili margarina

Plazma krema:

  • 300 g šlaga
  • 100 ml slatkog vrhnja
  • 250 ml mlijeka
  • 100 g mlijeka u prahu
  • 300 g mljevene Plazme

Priprema: Bjelanjke istucite u čvrst snijeg, zatim postepeno dodajte šećer i miksajte dok smjesa ne postane sjajna i gusta. Dodajte prosijani kakao i brašno te mljevenu Plazmu, pa lagano promiješajte špatulom. Smjesu podijelite na dva dijela i ispecite dvije kore na 180°C oko 10–15 minuta. Svaku koru nakon pečenja prerežite po dužini – dobit ćete četiri tanke kore.

Za čokoladnu kremu žumanjke i šećer pjenasto umutite dok smjesa ne posvijetli i udvostruči se. Kuhajte na pari uz stalno miješanje dok ne postane gusta i kremasta. Dodajte čokoladu dok je smjesa još vruća i miješajte dok se potpuno ne otopi. Ohladite, a zatim posebno umutite maslac i dodajte u kremu. Sve dobro sjedinite mikserom u glatku čokoladnu kremu. Za Plazma kremu pomiješajte šlag i mlijeko u prahu, zatim dodajte mlijeko i umutite pjenjačom. U posebnoj posudi umutite slatko vrhnje pa ga lagano sjedinite s prethodnom smjesom. Na kraju dodajte mljevenu Plazmu i sve lagano promiješajte ručno. Slažite koru, čokoladnu kremu, Plazma kremu, koru, itd. (ponavljajte dok ne potrošite sve sastojke). Tortu ohladite nekoliko sati u hladnjaku, idealno preko noći, kako bi se svi slojevi lijepo povezali. Po želji je možete ukrasiti šlagom, naribanom čokoladom ili mljevenom Plazmom po vrhu.
Ključne riječi
plazma čokoladna Plazma torta recept dana recept

