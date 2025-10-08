RECEPT DANA Oduševit će sve generacije: Čokoladna Plazma torta

Ako postoji kolač koji spaja okuse djetinjstva i bogatu čokoladnu raskoš, onda je to upravo čokoladna Plazma torta. Neodoljivo kremasta, a opet lagana, ova torta osvaja na prvi zalogaj – idealna je za rođendane, obiteljska druženja ili jednostavno kada želite desert koji će oduševiti sve generacije. Spoj Plazme, čokolade i fine kreme čini je pravom kraljicom svakog stola. Recept je s food bloga @slatkis_az. Uživajte!

Sastojci:

Kore:

7 bjelanjaka

10 žlica šećera

70 g mljevene Plazme

1 žlica brašna

2 žlice kakaa

Čokoladna krema:

14 žumanjaka

15 žlica šećera

200 g čokolade za kuhanje

250 g maslaca ili margarina

Plazma krema:

300 g šlaga

100 ml slatkog vrhnja

250 ml mlijeka

100 g mlijeka u prahu

300 g mljevene Plazme

Priprema: Bjelanjke istucite u čvrst snijeg, zatim postepeno dodajte šećer i miksajte dok smjesa ne postane sjajna i gusta. Dodajte prosijani kakao i brašno te mljevenu Plazmu, pa lagano promiješajte špatulom. Smjesu podijelite na dva dijela i ispecite dvije kore na 180°C oko 10–15 minuta. Svaku koru nakon pečenja prerežite po dužini – dobit ćete četiri tanke kore.

Za čokoladnu kremu žumanjke i šećer pjenasto umutite dok smjesa ne posvijetli i udvostruči se. Kuhajte na pari uz stalno miješanje dok ne postane gusta i kremasta. Dodajte čokoladu dok je smjesa još vruća i miješajte dok se potpuno ne otopi. Ohladite, a zatim posebno umutite maslac i dodajte u kremu. Sve dobro sjedinite mikserom u glatku čokoladnu kremu. Za Plazma kremu pomiješajte šlag i mlijeko u prahu, zatim dodajte mlijeko i umutite pjenjačom. U posebnoj posudi umutite slatko vrhnje pa ga lagano sjedinite s prethodnom smjesom. Na kraju dodajte mljevenu Plazmu i sve lagano promiješajte ručno. Slažite koru, čokoladnu kremu, Plazma kremu, koru, itd. (ponavljajte dok ne potrošite sve sastojke). Tortu ohladite nekoliko sati u hladnjaku, idealno preko noći, kako bi se svi slojevi lijepo povezali. Po želji je možete ukrasiti šlagom, naribanom čokoladom ili mljevenom Plazmom po vrhu.