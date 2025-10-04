Naši Portali
RECEPT DANA Brza sipana pita od jabuka: Savršen jesenski desert spreman za 5 minuta

Slatki svijet
Dora Škrlec
04.10.2025.
u 12:40

Za ovaj kolač nije potreban mikser, a sve što trebate su osnovni sastojci

Brzi jesenski kolač s jabukama savršena je poslastica za hladne dane kada želite nešto slatko i toplo bez previše komplicirane pripreme. Za njegovu izradu nije potreban mikser, a sve što trebate su osnovni sastojci i nekoliko minuta vremena za miješanje smjese. Miris pečenih jabuka i cimeta u kuhinji stvorit će ugodnu atmosferu, a mekan i sočan kolač idealan je za uživanje uz šalicu čaja ili kave dok vani pada kiša. Recept je objavljen na blogu Slatki svijet.
Sastojci:

Suhi sastojci

  • 2 čaše oštrog brašna
  • 1 prašak za pecivo
  • 2 čaše griza
  • 1 čaša šećera
  • 1 vanilin šećer

Nadjev s jabukama

  • 1,2 kg krupno naribanih jabuka
  • 1 čaša šećera
  • 1 vanilin šećer
  • 1 žlica cimeta

Dodatno

  • 150 grama margarina
  • krušne mrvice

Priprema: Za pripremu kolača potrebna vam je čaša od 200 mililitara. Jabuke operite, očistite i naribajte pa ih pomiješajte sa šećerom i cimetom. Ostavite ih da odstoje dok pripremate ostale sastojke da bi pustile svoj sok. U zdjeli pomiješajte suhe sastojke, pa ih podijelite na tri jednaka dijela. Kalup dimenzija 25 x 35 centimetara premažite margarinom i posipajte krušnim mrvicama. U kalup najprije stavite 1/3 suhih sastojaka, a zatim lijepo rasporedite 1/2 naribanih jabuka.

Jabuke uzimajte sa njihovim sokom jer od njega će kolač biti sočan, pa sve lagano pritisnite. Preko jabuka opet posipajte 1/3 suhe smjese, rasporedite ostatak jabuka pa posipajte kolač ostatkom suhe smjese. Prije pečenja po kolaču krupno naribajte margarin ili ga narežite na listiće. Kolač pecite 35-40 minuta na temperaturi od 180 °C. Prije posluživanja kolač ohladite na sobnoj temperaturi.
