RECEPT DANA Mekane, mirisne i savršene za svaku priliku: Dizane štrudlice s višnjama

Nema ništa bolje od mirisa svježe pečenih štrudlica koje ispunjavaju kuću dok se vi opuštate uz šalicu čaja ili kave. Ove dizane štrudlice s višnjama mekane su, mirisne i savršene za svaku priliku – bilo za doručak, popodnevni snack ili desert nakon ručka. Uz jednostavne sastojke i malo strpljenja, dobit ćete savršeno slatko i sočno pecivo koje će vas odmah podsjetiti na bakin kuhinjski stol. Recept je podijelila food blogerica @sandy_taste. Uživajte!
Sastojci:
Tijesto:
- 270 g brašna
- 1 vrećica suhog kvasca
- prstohvat soli
- 30 g šećera
- 100 ml mlijeka
- 40 g otopljenog maslaca
- 1 jaje
Nadjev:
- džem od višanja
- svježe višnje
- 1 paketić vanilin šećera
- Za premazivanje:
- 1 žumanjak
Po želji:
- šećer u prahu za posipanje
Priprema: U malo toplog mlijeka dodajte žličicu šećera i kvasac, te ostavite da odstoji oko 10 minuta dok se ne zapjeni. U većoj posudi pomiješajte brašno, sol, jaje, ostatak šećera i aktivirani kvasac. Dodajte otopljeni maslac i zamijesite glatko tijesto. Pokrijte tijesto krpom i ostavite ga na toplom mjestu oko sat vremena, dok se ne udvostruči. Nakon što se tijesto diglo, razvaljajte ga u pravokutnik. Premažite ga džemom, posipajte svježim višnjama i vanilin šećerom. Zarolajte tijesto i režite na manje štrudlice. Štrudlice slažite u tepsiju obloženu papirom za pečenje, premažite žumanjkom i pecite u prethodno zagrijanoj pećnici na 180 °C dok ne dobiju zlatno-smeđu boju. Po želji, ohlađene štrudlice pospite šećerom u prahu prije posluživanja.