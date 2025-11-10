Naši Portali
mljac!

RECEPT DANA Mekane, mirisne i savršene za svaku priliku: Dizane štrudlice s višnjama

@sandy_taste
VL
Autor
Ana Hajduk
10.11.2025.
u 09:30

Sočne, mirisne i savršeno slatke, ove štrudlice donose okus djetinjstva i podsjećaju na toplinu bakinog doma.

Nema ništa bolje od mirisa svježe pečenih štrudlica koje ispunjavaju kuću dok se vi opuštate uz šalicu čaja ili kave. Ove dizane štrudlice s višnjama mekane su, mirisne i savršene za svaku priliku – bilo za doručak, popodnevni snack ili desert nakon ručka. Uz jednostavne sastojke i malo strpljenja, dobit ćete savršeno slatko i sočno pecivo koje će vas odmah podsjetiti na bakin kuhinjski stol. Recept je podijelila food blogerica @sandy_taste. Uživajte!

Sastojci:

Tijesto:

  • 270 g brašna
  • 1 vrećica suhog kvasca
  • prstohvat soli
  • 30 g šećera
  • 100 ml mlijeka
  • 40 g otopljenog maslaca
  • 1 jaje

Nadjev:

  • džem od višanja
  • svježe višnje
  • 1 paketić vanilin šećera
  • Za premazivanje:
  • 1 žumanjak

Po želji:

  • šećer u prahu za posipanje

Priprema: U malo toplog mlijeka dodajte žličicu šećera i kvasac, te ostavite da odstoji oko 10 minuta dok se ne zapjeni. U većoj posudi pomiješajte brašno, sol, jaje, ostatak šećera i aktivirani kvasac. Dodajte otopljeni maslac i zamijesite glatko tijesto. Pokrijte tijesto krpom i ostavite ga na toplom mjestu oko sat vremena, dok se ne udvostruči. Nakon što se tijesto diglo, razvaljajte ga u pravokutnik. Premažite ga džemom, posipajte svježim višnjama i vanilin šećerom. Zarolajte tijesto i režite na manje štrudlice. Štrudlice slažite u tepsiju obloženu papirom za pečenje, premažite žumanjkom i pecite u prethodno zagrijanoj pećnici na 180 °C dok ne dobiju zlatno-smeđu boju. Po želji, ohlađene štrudlice pospite šećerom u prahu prije posluživanja.
Kupnja