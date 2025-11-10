RECEPT DANA Mekane, mirisne i savršene za svaku priliku: Dizane štrudlice s višnjama

Nema ništa bolje od mirisa svježe pečenih štrudlica koje ispunjavaju kuću dok se vi opuštate uz šalicu čaja ili kave. Ove dizane štrudlice s višnjama mekane su, mirisne i savršene za svaku priliku – bilo za doručak, popodnevni snack ili desert nakon ručka. Uz jednostavne sastojke i malo strpljenja, dobit ćete savršeno slatko i sočno pecivo koje će vas odmah podsjetiti na bakin kuhinjski stol. Recept je podijelila food blogerica @sandy_taste. Uživajte!

Sastojci:

Tijesto:

270 g brašna

1 vrećica suhog kvasca

prstohvat soli

30 g šećera

100 ml mlijeka

40 g otopljenog maslaca

1 jaje

Nadjev:

džem od višanja

svježe višnje

1 paketić vanilin šećera

Za premazivanje:

1 žumanjak

Po želji:

šećer u prahu za posipanje

Priprema: U malo toplog mlijeka dodajte žličicu šećera i kvasac, te ostavite da odstoji oko 10 minuta dok se ne zapjeni. U većoj posudi pomiješajte brašno, sol, jaje, ostatak šećera i aktivirani kvasac. Dodajte otopljeni maslac i zamijesite glatko tijesto. Pokrijte tijesto krpom i ostavite ga na toplom mjestu oko sat vremena, dok se ne udvostruči. Nakon što se tijesto diglo, razvaljajte ga u pravokutnik. Premažite ga džemom, posipajte svježim višnjama i vanilin šećerom. Zarolajte tijesto i režite na manje štrudlice. Štrudlice slažite u tepsiju obloženu papirom za pečenje, premažite žumanjkom i pecite u prethodno zagrijanoj pećnici na 180 °C dok ne dobiju zlatno-smeđu boju. Po želji, ohlađene štrudlice pospite šećerom u prahu prije posluživanja.