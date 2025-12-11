Koji su vama omiljeni? Bez ovih 6 vrsta suhih kolačića Božić je za mnoge nezamisliv
Miris suhih kolačića jedan je od najpouzdanijih znakova da se približava Božić. U mnogim hrvatskim kućama pečenje počinje tjednima prije blagdana, jer su suhi kolačići najbolji kad odstoje u limenoj kutiji. Priprema je mali obiteljski ritual u kojem se prenose recepti, tajne mjere i čuvaju uspomene na bake koje su uvijek imale još jednu tepsiju u pećnici. Evo 6 popularnih kolačića bez kojih je Božić za mnoge nezamisliv.
Vanilin kiflice: Vanilin kiflice su klasik koji se prepoznaje po prhkosti i mirisu vanilije koji ostaje na prstima. Najčešće se rade od tijesta s mljevenim orašastim plodovima, a nakon pečenja se uvaljaju u vanilin šećer dok su još tople. Upravo taj korak im daje prepoznatljivu 'snježnu' završnicu i nježan okus koji se topi u ustima.
Oraščići: Ovi kolačići peku se u kalupima koji im daju prepoznatljiv oblik i 'retro' štih božićnih pladnjeva. U tijestu su obično orasi, a miris kolača često se pojača rumom, vanilijom ili cimetom. Nakon pečenja mogu se samo posuti šećerom ili djelomično umočiti u čokoladu, pa svatko ima svoju verziju. To je kolačić koji je istovremeno jednostavan i luksuzan
Kokos roščići: Kokos roščići su omiljeni među onima koji vole izražen, egzotičniji miris kokosa u blagdanskoj ponudi. Obično su prhki izvana, a nježni iznutra pa nestanu s pladnja brže nego što se ispeku. Često se rade u malim oblicima, a neki ih dodatno umaču u čokoladu za svečaniji dojam. Prednost im je što su jednostavni, a svejedno mirišu na praznike.
Linzeri: Linzeri su možda najfotogeničniji suhi kolačići: dva prhka keksa spojena pekmezom, s rupicom koja otkriva crvenu 'točku' marmelade. Najčešće se rade s maslacem i mljevenim bademima ili orasima, a gornji dio se posipa šećerom u prahu. Osim što izgledaju svečano, praktični su jer se mogu raditi unaprijed i dugo ostaju ukusni.
Breskvice: Breskvice su kolačići koji izgledom osvajaju odmah: dvije polovice spojene kremom, obojene i uvaljane u šećer, tako da podsjećaju na malu breskvu. Tradicionalno se rade prhke ili biskvitne, a često se aromatiziraju rumom ili vanilijom, dok punjenje zna biti od marmelade, čokolade ili mljevenih oraha.
Paprenjaci: Paprenjaci su dio starije tradicije i prepoznatljivi su po začinima koji im daju topao okus. Često se koriste papar, cimet, klinčić i med. Za razliku od vrlo prhkih kolačića, paprenjaci su čvršći i aromatičniji, a s vremenom znaju postati još bolji jer se okusi razviju. Često se rade s otiskom ili ukrasnim uzorkom pa djeluju svečano i bez čokolade ili kreme.