Oduševite goste ovih blagdana: Ovo su četiri ključna savjeta za savršenu sirnu platu

Plata je jedan od najčešćih izbora za posluživanje pred goste jer omogućuje raznovrsnost i jednostavnost. Na njoj se mogu kombinirati različite vrste sireva, suhomesnatih proizvoda, voća, orašastih plodova i drugih delicija, stvarajući privlačan i svečan dojam. Takav način posluživanja ne samo da olakšava pripremu, već i potiče goste na uživanje u različitim okusima i kombinacijama. Božić se brzo približava, a ako želite impresionirati svoje prijatelje i obitelj, onda je sirna plata odličan način da to učinite.

Međutim, da biste stvorili savršenu ploču s narescima, postoje određene stvari kojih morate biti svjesni. Iako su sirevi definitivno glavne zvijezde, postoje i druge namirnice koje su jednako važne, a neke je potrebno u potpunosti izbaciti. Ako želite napraviti najbolju moguću platu sira, Bon Appétit donosi sjajne savjete koji će osigurati da vaše predjelo postane glavna tema razgovora. Glavna urednica weba Bon Appétita, Carey Polis, podijelila je svoje najbolje savjete o tome kako napraviti pravu platu koja će oduševiti goste, piše Daily Express. Njezin prvi savjet je izbjegavati sve sireve s dodanim okusima.

Sirevi s dodanim aromama mogu zasjeniti pravi okus sira, a upravo je on taj koji bi trebao biti u središtu pozornosti. Također, previše svega može biti loše. Možda mislite da što više sireva stavite na platu, to ćete pružiti više opcija gostima, no u stvarnosti to može biti preplavljujuće. Umjesto toga, odaberite četiri do pet različitih sireva, ovisno o broju gostiju. Pobrinite se da imate niz okusnih profila i tekstura, na primjer, jaki i mrvičasti cheddar, kremasti brie i kozji sir za dublji okus.

Treća pogreška je stavljanje sira izravno iz hladnjaka na platu. Okusi će biti jači i bogatiji ako se sir prije posluživanja pusti da dostigne sobnu temperaturu, stoga uvijek izvadite sve iz hladnjaka otprilike sat vremena prije nego što očekujete da će gosti početi jesti. Kada su u pitanju prilozi poput džemova ili umaka, nikada ih nemojte prelijevati preko sira prije posluživanja. Želite da vaši gosti biraju i miješaju okuse koje žele, a ne da budu ograničeni na ono što ste vi odlučili da im se sviđa.