Radite li ove stvari u krevetu? Moguće je da zbog toga činite seks dosadnim…

Održavanje zadovoljavajućeg seksualnog života s vremenom jedan je od velikih izazova intimnih odnosa. To je primarni razlog zašto ljudi izbjegavaju obveze, varaju i prekomjerno koriste pornografiju. Savjeti za odnose poput: "isprobaj nove stvari u spavaćoj sobi", "reci svom partneru što želiš", "zakaži spojeve" i "neka seks bude prioritet" su svi korisni, ali ponekad nisu dovoljni. Evo nekoliko nenamjernih grešaka koje možda radite u spavaćoj sobi koje utječu na strast, piše Punch.

Instinktivno izbjegavate emocije koje mogu pojačati strast: Volimo minimizirati važnost ranjivosti u odnosu na strast jer je iz evolucijske perspektive ranjivost povezana samo s lošim stvarima. Međutim, ne možete osjetiti strast bez ranjivosti. Zato je seks na početku veze obično najtopliji i najuzbudljiviji. Novi partneri automatski stvaraju ranjivost. Što će reći i učiniti, hoćete li ostati zajedno dugoročno, kako će se ponašati prema tebi i tvojim seksualnim potrebama, sve to stvara osjećaj ranjivosti, što često rezultira vrućim seksom.

Ali ova ranjivost ima životni ciklus, jer s vremenom partner postaje poznat i predvidljiv. Održavati seks zanimljivim tijekom vremena znači aktivno njegovati osjećaj izloženosti. To može biti izazov, ali nije nemoguće, s partnerom kojeg dobro poznajete. Rješenje: Izađite iz svoje zone udobnosti. Počevši od seksa otvorenih očiju, samozadovoljavanja za užitak svog partnera ili grubljeg seksa i vezanja. Trik je u pronalaženju svoje slatke točke i održavanju dobre komunikaciju sa svojim partnerom kako bi sve što pokušate ostalo uzbudljivo.

Previše se oslanjate na seksualna pomagala: Seksualna tehnologija, bilo da se radi o vibratoru ili pornografiji, za neke parove može postati sklizak teren. Iako nudi intenzivno seksualno zadovoljstvo, često na način koji ljudski partner ne može oponašati. Seks tehnologija zasigurno može biti pozitivan dodatak seksualnim odnosima. Na primjer, kada to iskoristite da pojačate svoju želju, a zatim kasnije prenesete tu energiju svom partneru. Ili kad koristite sa svojim partnerom za dodavanje intenziteta seksualnoj igri. No, seksualna tehnologija može biti razorna za intimnu vezu, ako u konačnici ograniči ranjivost vašeg partnera. Zapravo, jedan od razloga zašto je seks tehnologija popularna je taj što ne zahtijeva nužno da se osjećamo ranjivo kako bismo u njoj uživali.

Opasni su i neutemeljeni: Ovi mitovi o seksu potajno uništavaju vašu vezu

Ako upotreba seksualne tehnologije znači da ste manje intimni sa svojim partnerom, to može imati veći utjecaj na vezu nego što mislite. Možda orgazam postane intimni trenutak s vibratorom, a ne s partnerom. Ili gledate toliko pornografije da imate manje seksualne energije za podijeliti sa svojim partnerom. Rješenje: Postavite si ovo pitanje - čini li me korištenje seksualne tehnologije bližim partneru ili manje bliskim? Ako je odgovor manje bliskim, onda je očito rješenje ili smanjiti svoju upotrebu seksualne tehnologije na neko vrijeme ili potpunije uključiti partnera u njezino korištenje. Na kraju, seksualna tehnologija je primarno tu da poboljša seksualni život.

Dajete svom svjesnom umu previše snage tijekom seksa: Naši svjesni umovi kritični su aspekt našeg funkcioniranja u većini naših svakodnevnih zadataka. Međutim, nanose više štete nego koristi. Većina ljudi slaže se da se sjajan seks događa kada se odvojimo od neprestanog dijaloga našeg uma. Sve od, "Jela sam previše za večeru", do "Da li mi se stvarno ovo radi upravo sada?" do: "Mislim da mi predugo traje predigra", vodi te dalje od seksualnog užitka. Vaš je mozak spreman ponuditi beskorisni dijalog jer je to ono za što je mozak dizajniran: analizirati, kritizirati i razmišljati. Ovaj problem može biti sve važniji jer provodimo više vremena sa seksualnom tehnologijom nego ikad prije. Više vremena s tehnologijom znači manje vremena u povezivanju s tijelima.

Smanjena povezanost s tijelima znači smanjeni ili čak potpuni nedostatak svijesti o libidu i požudi. Rješenje: Iskoristite svoj svjesni um da odlučite želite li imati spolni odnos. Ako je odgovor potvrdan, fokusirajte se na dah ili osjete u tijelu. U tome može pomoći redovna vježba joge ili medijacije. Nemojte slušati kada mozak počne "brbljati" tijekom seksa. Samo se nastavite vraćati dahu i dopustite da vas osjećaji obuzmu.

Izbjegavate vrstu seksa u kojem ste manje dobri: Parovi poznaju vrstu seksa u kojem su najbolji: ljubavni, nježni seks koji je emocionalno intenzivniji ili siroviji, fizički intenzivniji oblik. Kako bi seks s vremenom ostao napet, većini parova je potrebno oboje. (Naravno da postoji mnogo načina za vođenje ljubavi, ali većina se može kategorizirati kao više usmjerena na srce ili više na tijelo). Nježni seks riskira da seks postane previše siguran i bez strasti, dok samo intenzivan seks vodi do emocionalne isključenosti. Vježbanje obje vrste često zahtijeva pomicanje zone udobnosti (zbog čega se osjećaš ranjivo).

Više se radi o energiji koju unosiš u spavaću sobu nego o onome što tamo radite. Rješenje: Odredi koja energija nedostaje seksualnom odnosu i dogovorite se sa svojim partnerom da je prakticirate. Prije seksa ili otvorite srce i osjetite ljubav ili gledajte neki porno sadržaj koji će potaknuti još sirove želje. Koristite glazbu, odjeću, način na koji govorite prije i tijekom seksa te kontakt očima da biste zajedno stvorili iskustva nježnosti ili požude.

Njen ljubavnik se uskoro ženi: 'Želim reći njegovoj zaručnici za našu aferu koja još uvijek traje'