Orgazam ili dobar san? Evo što bi odabrale žene, a što muškarci

Kažu da postoje samo dvije stvari koje biste trebali raditi u krevetu - spavati i voditi ljubav. Ali, za mnoge čini se da ovo prvo svaki put pobjeđuje. Istraživanje navika u spavaćoj sobi pokazuje da bi 85 posto žena odabralo dobar san umjesto orgazma. Za muškarce, možda ne iznenađuje, brojka je mnogo niža, s 52 posto koji preferiraju kvalitetan sam umjesto zadovoljavajućeg seksualnog života, piše Daily Mail.

Rodna podjela pojavila se u studiji koju je proveo časopis Good Housekeeping na 1800 ljudi. Razlika bi mogla biti jer se čini da je kvaliteta sna žena lošija od kvalitete sna muškaraca, pri čemu 61 posto žena kaže da im san varira, u usporedbi s 53 posto muškaraca. Ali, 79 posto svih ispitanika priznalo je da se općenito bore sa snom i rekli su da spavaju u prosjeku jedan do dva sata manje nego što bi htjeli.

Dok je većina izjavila da bi, idealno, spavali najmanje osam sati noću, samo 15 posto žena i 23 posto muškaraca reklo je da to i uspijeva. Također, studija pokazuje da 9 posto parova koji živi zajedno spava odvojeno - od toga 92 posto spava u odvojenim sobama, a 5 posto u različitim krevetima u istoj sobi.

Zbog problema sa spavanjem, došlo je do porasta interesa za pomagala za spavanje, uključujući uređaje za praćenje spavanja, dodatke prehrani, aromaterapiju i specijalizirane čajeve. Istraživanje je pokazalo da je 72 posto ljudi već kupilo pomagala za spavanje, dok bi četiri od pet bilo spremno kupiti specijalizirane madrace i jastuke koji bi im pomogli da bolje spavaju.

Sveučilište Loughborough objavilo je da surađuje s Northamptonskom, dobrotvornom organizacijom za mentalno zdravlje St Andrew's Healthcare, na istraživačkom programu o obrascima spavanja svojih pacijenata. Pokušat će otkriti kakve prednosti promjene načina života mogu imati na obrasce spavanja među onima koji se bore s problemima mentalnog zdravlja. Prošlogodišnja slična studija pokazala je da pacijenti koji se redovito bave tjelesnom aktivnošću imaju manju vjerojatnost da će patiti od nesanice.