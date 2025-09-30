Godinama su 'prijatelji s povlasticama', a onda je on rekao nešto zbog čega mu se prestala javljati

Jedna je žena na društvenim mrežama otkrila kako ignorira svog dugogodišnjeg 'prijatelja s povlasticama' nakon uvredljivog komentara koji joj je uputio poslije seksa. Svoju je priču podijelila na forumu 'Am I Being Unreasonable?' na Mumsnetu, mjestu gdje žene traže savjete o osobnim dilemama. U objavi je napisala da ima muškog prijatelja s kojim je prilično bliska, piše People.

'Već deset godina povremeno spavamo zajedno', priznala je. Tijekom tog vremena sam se udebljala gotovo 20 kilograma', dodala je, naglasivši da prijatelj zna koliko je nezadovoljna svojom težinom i da se trudi skinuti kilograme. Istodobno je on, kaže, smršavio i sada je vjerojatno u najboljoj formi u životu. Autorica objave opisala je i kako su nedavno razgovarali o zadnjem susretu, a on joj je rekao nešto poput: 'U jednom trenutku držao sam ti trbuh i pomislio: O, s…, pa to je veliko.' Nakon toga je, kaže, odmah prekinula razgovor i od tada mu se ne javlja iako ju je on taj dan nazvao barem dvadesetak puta.

'Jako sam povrijeđena, a još je gore što o tome ne mogu reći nikome koga poznajem jer me sram', nastavila je. 'Zbog toga se osjećam izolirano i tužno. To ne znači da mu se nikad više neću javiti, ali trenutno obrađujem vlastite osjećaje i želim čuti što drugi misle.'

Na forumu su joj ljudi odgovorili različito. Jedna je osoba napisala: 'On nije tvoj prijatelj. Pravi prijatelji to ni ne misle, a kamoli kažu. On je samo tip koji zna da može doći do seksa s tobom.' Druga osoba je dodala: 'Nikad više ne bih razgovarala s njim. A pogotovo se ne bih opet spetljala. On je kreten.' Ipak, bilo je i drukčijih mišljenja. Netko je istaknuo da možda zaslužuje drugu priliku, barem kao prijatelj. 'S tim si čovjekom prijateljica već deset godina, i napravio je glupost, rekao nešto ružno; svjestan je toga i pokušava popraviti', napisali su. 'Imaš puno pravo biti povrijeđena i možda više nikad nećeš htjeti spavati s njim. Ali, ja bih se ipak srela s njima i razgovarala. Prijatelje je teško pronaći, a ljudi griješe. To se zove biti čovjek.'